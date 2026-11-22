En dos ensayos clínicos, la retatrutida alivió el dolor de rodilla por artrosis en adultos con sobrepeso u obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La retatrutida, un fármaco inyectable experimental para bajar de peso, alivió el dolor en adultos con sobrepeso u obesidad y artrosis de rodilla. Los resultados de los dos ensayos clínicos de fase 3 se publicaron el 8 de noviembre de 2026 en The New England Journal of Medicine. El medicamento aún no cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Los grupos que recibieron el fármaco perdieron más peso y registraron una mayor reducción del dolor que los que recibieron placebo. Para las personas que conviven con artrosis, el alivio se mide en actividades concretas. Caminar, subir escaleras o levantarse de una silla son movimientos que pueden resultar difíciles cuando la articulación duele o pierde movilidad.

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Qué midieron los ensayos con retatrutida

Los ensayos clínicos evaluaron si la retatrutida reduce el peso corporal y el dolor articular de rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio clínico publicado reunió los resultados de TRIUMPH-4 y TRIUMPH-1-OA, dos ensayos con más de 1.000 participantes en conjunto. Incluyeron a adultos sin diabetes, con dolor por artrosis y un índice de masa corporal de al menos 27. Los investigadores asignaron al azar a los participantes a recibir una inyección semanal de retatrutida o de placebo. Eli Lilly, la farmacéutica que desarrolla el medicamento, financió la investigación.

El equipo utilizó una escala estandarizada de dolor y pidió a los participantes que registraran sus molestias diarias en una aplicación. Al combinar los resultados de ambos ensayos, los autores calcularon qué proporción de cada grupo había reducido sus molestias al menos a la mitad. Quienes recibieron la dosis más alta perdieron, además, cerca de una cuarta parte de su peso corporal en promedio.

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Thomas Schnitzer, autor del estudio e investigador de la Universidad Northwestern, explicó que una menor carga sobre la rodilla puede contribuir al alivio. Queda por determinar cuánto del beneficio se debe al descenso de peso y si también intervienen otros mecanismos, como un posible efecto sobre la inflamación de la articulación.

Los ensayos excluyeron a quienes ya necesitaban un reemplazo de rodilla y se concentraron en adultos con sobrepeso u obesidad. Por eso, queda abierta la pregunta de si el efecto se observaría en personas con un peso menor.

También falta establecer si el fármaco puede frenar el deterioro de la articulación o reducir la necesidad de una prótesis. El resultado publicado se refiere al alivio de los síntomas y al descenso de peso durante el seguimiento.

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La retatrutida es un fármaco experimental que se administra por vía subcutánea una vez por semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué lugar tienen el ejercicio y el control del peso

Las guías clínicas recomiendan actividad física adaptada para mejorar el dolor y la capacidad de movimiento. La Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos incluye el ejercicio supervisado, las rutinas que se realizan de forma autónoma y las actividades acuáticas. La elección depende de cuánto limite el dolor, de la movilidad de cada persona y de las actividades que pueda sostener en el tiempo.

En quienes tienen sobrepeso u obesidad, la pérdida de peso sostenida también forma parte del tratamiento; puede reducir la carga que soporta la rodilla al caminar o al ponerse de pie. Las recomendaciones clínicas contemplan ajustar tanto la alimentación como el ejercicio a las posibilidades de cada persona, especialmente cuando el dolor ya dificulta moverse.

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Cuándo se consideran medicamentos, inyecciones o cirugía

Cuando las molestias persisten, el equipo de salud puede evaluar analgésicos, antiinflamatorios de uso oral o tópico y corticoides inyectables. La elección depende de los antecedentes, de otros medicamentos que tome la persona y de los posibles efectos adversos.

El reemplazo de rodilla se evalúa de manera individual cuando existe daño avanzado y el dolor o la limitación funcional persisten pese a las medidas no quirúrgicas. Como los ensayos con retatrutida dejaron fuera a quienes ya necesitaban esa intervención, todavía queda por estudiar si el alivio observado puede traducirse, con un seguimiento más largo, en menos operaciones.