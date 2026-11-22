Recién llegada a El Salvador, Juana Viale consiguió su propia tabla y sacó a relucir su lado deportivo en el mar (Instagram)

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Entre los estudios de televisión, las grabaciones y el lugar que ocupa al frente de los programas de su abuela, Mirtha Legrand, Juana Viale encontró una pausa frente al mar. La conductora viajó a El Salvador durante el fin de semana y aprovechó el paisaje de playas, arena blanca y aguas cristalinas para reencontrarse con una actividad que forma parte de sus intereses: el surf. Desde allí, compartió con sus seguidores la llegada, la elección de una tabla y el momento en que finalmente se animó a entrar al agua.

Apenas llegó al país, Juana se dirigió a un local especializado en surf para conseguir el equipo con el que iba a practicar. En uno de los videos que publicó se la vio recorriendo el lugar y observando los distintos elementos que tenía a su alrededor, mientras intentaba entender cómo sería la jornada. “Como que no entiendo bien. Me bajé del avión, de repente una tabla, todo mega...”, comentó, sorprendida por la velocidad con la que pasó del avión a prepararse para entrar al mar.

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Durante esas primeras imágenes también se la escuchó interactuar con las personas que la acompañaban. Juana recibió indicaciones sobre algunos objetos del local y reconoció entre risas que no entendía inglés. “Estoy feliz, no puedo creer que llegué. ¿Hace cuánto llegamos?”, expresó la conductora. La respuesta que recibió fue que apenas había pasado una hora y media desde el arribo, aunque para entonces ella ya tenía parte del equipo listo y parecía decidida a comenzar la actividad.

"Directo al agua", escribió Viale junto a una foto suya de espaldas en la playa

“Y ya tengo tabla, correa, quillas (para surfear)”, enumeró Juana. También destacó que la tabla había sido realizada por un shaper local, un detalle que valoró especialmente antes de dirigirse hacia la playa. “Y nos vamos ya a probar la tabla”, anunció, mientras se preparaba para salir. En otra de las grabaciones se la vio caminar con la tabla roja y avanzar hacia el mar. El equipo quedó listo para la primera prueba y la conductora registró el paisaje que la rodeaba, con el agua extendiéndose bajo el cielo despejado. “Está increíble. Nos vamos ya al agua”, dijo antes de acercarse a la orilla.

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Juana también mostró un detalle que sumó a la preparación. Sobre la superficie roja de la tabla dibujó un corazón con una piedra, mientras alrededor se observaban marcas y rastros propios del uso del equipo. Después llegó el momento de entrar al agua. En una de las imágenes, Juana apareció de espaldas, con el pelo mojado y la tabla apoyada contra su cuerpo, mientras avanzaba hacia el mar. La conductora lució un traje de baño de dos piezas y se distinguían varios tatuajes en su espalda y sus brazos.

Emocionada, Juana se fue directo a las olas a probar su nueva tabla

La conductora puso a prueba su lado deportivo arriba de la tabla de surf

Más tarde, la conductora logró subirse a la tabla y avanzar sobre una ola cerca de la costa. La escena fue filmada desde lejos y mostró su silueta sobre el agua, mientras mantenía el equilibrio con las piernas flexionadas. “¡Vamos! Lo logré”, celebró Juana en uno de los registros que publicó desde El Salvador.

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La experiencia también incluyó momentos de descanso junto a las personas, entre ellos el relator de surf Mateo Rojas, y que la acompañaron durante el viaje. En una de las fotografías, Juana apareció sonriente junto a dos hombres, con anteojos de sol y bebidas en las manos. La imagen fue tomada bajo un cielo despejado y estuvo acompañada por una frase en inglés y la bandera de El Salvador.

Lejos de los estudios de grabación, la conductora disfrutó de su tiempo libre en El Salvador

El surf no es el único deporte que forma parte de los intereses de la conductora. En octubre pasado, Viale participó de una jornada de ciclismo en Catamarca, donde recorrió distintos caminos junto a un grupo de aficionados y referentes de esa actividad. La salida fue compartida a través de las redes sociales y permitió conocer otra de las propuestas que suele elegir durante sus momentos de descanso.

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La actividad fue registrada originalmente por Juan Pablo Cadario, campeón de maxi yachts y referente del mundo náutico, quien suele acompañar a Juana en este tipo de experiencias. En su cuenta de Instagram publicó varias fotografías del recorrido, en las que se observaba al grupo durante una salida por caminos sinuosos, rodeados por un paisaje montañoso y un cielo cambiante, con nubes y algunos claros.

En octubre pasado, Juana Viale participó de una jornada de cicilismo en Catamarca (Instagram)

“Catamarca Training Camp 2026, día uno. Salida de dos horas ni bien llegamos a El Rodeo para mover piernas y activar”, escribió Cadario junto a las primeras postales. En las imágenes aparecían bicicletas, cascos y ropa deportiva, mientras los participantes avanzaban por los caminos de la localidad.

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La jornada de ciclismo no estuvo planteada únicamente como una exigencia física. También hubo momentos para compartir el recorrido, hacer pausas y disfrutar del paisaje natural. Entre bicicletas y senderos montañosos, Juana volvió a mostrarse vinculada con una actividad que le permite alejarse por un rato del ritmo de la ciudad y de la exposición constante.

Ahora, el escenario elegido fue El Salvador. Con una tabla realizada por un shaper local, un corazón dibujado sobre la superficie roja y la emoción de volver a pararse sobre una ola, Juana convirtió su llegada al país en una experiencia que compartió paso a paso. Mientras continúa con sus obligaciones en la televisión, encontró en el surf una forma de conectarse con el mar, el deporte y una parte de su vida que también disfruta lejos de los estudios.

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