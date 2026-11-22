Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete con funcionarios del Gobierno argentino

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Por primera vez desde su asunción, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, prepara el informe de gestión que brindará este miércoles a las 15 ante la Cámara de Senadores del Congreso. El ministro coordinador deberá hacer frente a las más de 1.200 preguntas que recibió de los distintos bloques y apostará a defender la gestión de Gobierno en contraste con “lo heredado”. Será la primera vez que un funcionario de la actual administración visite la Cámara Alta desde la presentación de Guillermo Francos.

Santilli coordina los preparativos junto a los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes lo escoltarán durante la rendición de cuentas que establece la Constitución Nacional. El artículo 101 dispone que el jefe de Gabinete debe presentarse una vez por mes ante cada cámara del Congreso para brindar detalles sobre la marcha del Gobierno. Sin embargo, esa obligación permaneció incumplida durante toda la gestión del exdiputado del PRO, quien hasta ahora no había concurrido a ninguna de las dos cámaras.

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“Va a ser un discurso inicial muy centrado en la defensa de la gestión y la herencia recibida”, anticiparon desde el equipo encargado de recopilar las preguntas. Según supo este medio, la Jefatura de Gabinete contabilizó 1.287 preguntas de los senadores, tras la unificación del primer número, que ubicaron en 1.659.

En el desagregado, desde la coordinación de ministerios detectaron que el grueso de las consultas de los legisladores se concentra en materia económica, que reúne el 46% del total. En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, con el 18%, y en tercer lugar, se ubica la cartera de Salud, que representa el 11,5%.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo

Por su parte, Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior concentran el 7,6% de las preguntas. El porcentaje restante se distribuye entre otras áreas de la administración libertaria, como Seguridad, el Banco Central, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia y Transformación del Estado y Desregulación.

“La idea es que Diego (Santilli) haga un repaso ministerio por ministerio. Que además haga una defensa de lo que se hizo en estos tres años en función de lo que se recibió. Va a estar centrado en el orden como paraguas de todo”, anticipó a Infobae un estrecho colaborador de Santilli, que además vaticina una extensa sesión en la Cámara.

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Se trata de la primera exposición parlamentaria que deberá afrontar el funcionario desde que asumió, el 30 de junio de este año, tras la abrupta salida de Manuel Adorni, quien renunció en medio de la polémica desatada por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión de presentarse se produjo a partir del pedido del bloque justicialista, que conduce el senador José Mayans, cuyos integrantes habían formalizado un proyecto de resolución para convocar a Santilli ante la Cámara Alta, luego de la prolongada ausencia en el recinto.

Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

Un día después de la exposición, el Senado retomará la actividad para debatir la reforma electoral, uno de los proyectos clave del Poder Ejecutivo y en cuya negociación el ministro coordinador tendrá un papel central.

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Desde que pasó de la cartera de Interior a la Jefatura de Gabinete, Santilli logró ganarse la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hasta convertirse en uno de sus colaboradores más estrechos. Actualmente, está al frente de las conversaciones con los gobernadores aliados, tanto para avanzar en la agenda legislativa como para comenzar a delinear el escenario de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

A diferencia de lo que ocurrió durante el último informe de gestión, que brindó Adorni a finales de abril, en medio de los cuestionamientos de la oposición por su situación judicial, no está previsto que el presidente Javier Milei asista al recinto. Tampoco lo hará el resto del Gabinete. En aquel entonces, la decisión de escoltar al funcionario se tomó como una señal de respaldo del oficialismo.

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