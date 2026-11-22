Interrumpir los períodos prolongados en posición sentada puede aportar beneficios para la salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Caminar varias veces al día, en tramos breves, podría favorecer un control más estable de la glucosa en adultos con sobrepeso u obesidad que permanecen sentados durante muchas horas.

La distribución de las caminatas durante la jornada mostró mejores resultados que concentrar el ejercicio en una sola sesión, según un ensayo piloto publicado el 18 de noviembre en la revista científica Obesity.

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La actividad física regular forma parte de las recomendaciones para reducir el sedentarismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo comparó dos formas de completar la misma actividad

La investigación incluyó a 30 adultos con sobrepeso u obesidad que informaron pasar más de seis horas diarias sentados. Durante seis semanas, todos realizaron 45 minutos de caminata rápida por día, cinco días a la semana.

Un grupo los completó en una única sesión y el otro los repartió en 10 pausas breves, separadas por intervalos de entre media hora y dos horas. El objetivo fue interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo sin cambiar la duración total de actividad indicada a cada participante.

Al término de la intervención, quienes hicieron pausas para caminar registraron menos variaciones de glucosa a lo largo del día. En ese grupo, el tiempo dentro del rango establecido aumentó del 82% al 94%. Entre quienes caminaron de forma continua, descendió del 89% al 80%, según los resultados difundidos por los investigadores.

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El estudio comparó distintas formas de distribuir el ejercicio a lo largo de la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pausas frecuentes se asociaron con valores más estables

La forma de repartir las caminatas a lo largo del día puede ayudar a regular la glucosa. Según Audrey Bergouignan, autora responsable del estudio, interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo con caminatas breves puede aportar beneficios adicionales, sobre todo en personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Bergouignan, directora de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y profesora asociada de la Universidad de Colorado Anschutz, realizó el trabajo junto con Ana J. Pinto y otros investigadores.

Mantenerse activo durante el día puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores plantearon que las contracciones musculares repetidas podrían facilitar la captación de glucosa por los músculos. Como respaldo, citaron estudios previos que relacionaron las pausas durante períodos prolongados en posición sentada con un mayor flujo sanguíneo y un suministro más eficiente de ese azúcar al tejido muscular. El mecanismo exacto aún está por esclarecer.

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El ensayo no detectó una mejora medible en la sensibilidad a la insulina en ninguno de los dos grupos. Por eso, sus resultados no permiten afirmar que esta estrategia prevenga la diabetes ni que sustituya el tratamiento indicado para quienes viven con esa enfermedad.

La investigación se realizó con personas adultas con sobrepeso u obesidad y hábitos sedentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia debe interpretarse junto con las recomendaciones generales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos o más días por semana. También aconseja limitar el tiempo sedentario y reemplazarlo en parte por movimiento de cualquier intensidad.

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En este caso, los 45 minutos diarios de caminata rápida, cinco días a la semana, equivalen a 225 minutos semanales de actividad moderada. Ambas modalidades estudiadas alcanzaron la misma cantidad. La diferencia observada se relacionó con el momento en que se hizo el ejercicio y con la interrupción de las horas continuas de estar sentado.

La OMS advierte que el comportamiento sedentario prolongado se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes tipo 2. Sus guías indican que cualquier cantidad de actividad es preferible a no realizar ninguna, aunque las personas inactivas deben aumentar la frecuencia, duración e intensidad de manera gradual.

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Especialistas recomiendan adaptar la rutina de movimiento a las posibilidades y el estado de salud de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño y la duración del estudio imponen límites

Los investigadores calificaron el trabajo como un ensayo piloto. Solo participaron 30 personas y el seguimiento duró seis semanas, por lo que no permite establecer efectos a largo plazo ni extrapolar los hallazgos a toda la población. Tampoco incluyó un grupo que no caminara, y la alimentación de los participantes no estuvo controlada durante el monitoreo de glucosa.

Los resultados abren la posibilidad de incorporar pausas activas en la rutina diaria, especialmente en jornadas de trabajo, estudio o traslado que demandan muchas horas sentado.

Nuevas investigaciones deberán confirmar si esta distribución del ejercicio mantiene sus efectos en el tiempo y si se traduce en una reducción del riesgo de diabetes tipo 2.

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