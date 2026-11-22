Panamá quedó sin puntos después de la primera jornada del Grupo A y no logró recuperarse ante Grecia este domingo 22 de noviembre. Tomada de Instagram

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La selección de fútbol Sub-17 de Panamá cayó 2-1 ante Grecia en su segundo partido del Mundial Sub-17 de Catar 2026, disputado el domingo, y quedó sin puntos tras dos fechas, una situación que compromete sus opciones de avanzar desde el Grupo A.

El torneo reúne a 48 equipos y permite el pase a la siguiente ronda de los ocho mejores terceros de todos los grupos. Esa alternativa mantiene abierta la posibilidad panameña, aunque las dos derrotas consecutivas redujeron su margen de participación.

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Panamá había mostrado capacidad para controlar el juego en su estreno frente al anfitrión Catar, pese a perder 2-0.

En ese encuentro, el conjunto centroamericano solo recibió seis disparos, la menor cantidad de remates que enfrentó en un partido de sus últimas cuatro participaciones en una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Mientras, en el partido de este domingo Grecia abrió el marcador a los 39 minutos mediante un remate desde fuera del área de Georgios Siozios, favorecido por un fallo en la salida panameña que superó al arquero Adamir Aparicio.

El histórico defensor panameño, Felipe Baloy, dirige la selección Sub 17. (X/ @fepafut)

Dos minutos después, Lucas Norte estuvo cerca de igualar con un disparo lejano que impactó en el travesaño.

La selección dirigida por Felipe Baloy adelantó sus líneas durante el complemento y presionó más arriba. Estevis López probó desde larga distancia a los 77 minutos y Jorge General también generó una ocasión con un remate desviado.

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La igualdad llegó a los 84 minutos cuando Joseph López envió un centro al área, la defensa griega no logró despejar y Estevis López conectó de cabeza para establecer el 1-1. Aparicio sostuvo el empate a los 89 minutos al imponerse en un mano a mano.

Panamá parecía encaminado a sumar su primer punto, pero Grecia convirtió el tanto decisivo a los 90+5 minutos.

El desenlace dejó al equipo panameño obligado a buscar resultados favorables para aspirar a una de las plazas destinadas a los mejores terceros.

El primer juego ante Qatar dejó al equipo panameño obligado a buscar resultados favorables para aspirar a una de las plazas destinadas a los mejores terceros. (Fepafut)

Días antes, el debut panameño se jugó en la cancha 2 Ibrahim Khalfan del Aspire Zone, en Doha, donde Catar se impuso 2-0.

Durante la primera parte de ese encuentro no hubo acciones de peligro, con Panamá en posesión de la pelota y el local a la espera de un contragolpe o un error rival.

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Alexander Tull tuvo una oportunidad a los 59 minutos, cuando remató por el sector izquierdo al cuerpo del arquero catarí, que achicó el ángulo.

A los 62, un tiro de Estevis López impactó en la barrera y salió al córner, mientras que a los 75 Gabriel Quiroz lanzó un centro que Alfredo Maduro no pudo conectar con precisión en el segundo palo.

Catar anotó el 1-0 de penal a los 91 minutos y amplió la diferencia a los 95.

Un balón de fútbol con los colores y símbolos de la bandera panameña se posiciona sobre un mapa que muestra la región de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras aquel resultado, el país anfitrión quedó primero del Grupo A con tres puntos y diferencia de gol de +2, mientras que Grecia ocupaba el segundo puesto con tres unidades y +1, Egipto era tercero sin puntos y Panamá se ubicaba cuarto, también sin unidades.

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El partido ante Grecia se jugó este domingo 22 de noviembre en la cancha 9 Adel Malalla del Aspire Zone de Doha.

En el primer encuentro, el defensor Neir Marrugo completó 97,8% de sus pases, 44 de 45 intentos, la mayor efectividad de un jugador panameño en sus últimas cuatro participaciones mundialistas Sub-17 entre quienes realizaron al menos 40 entregas.

Estevis López también alcanzó un registro inédito para un futbolista panameño desde, al menos, 2013, con seis regates intentados, 12 duelos ganados y seis centros en un mismo partido de la Copa Mundial Sub-17.