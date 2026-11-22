Con las emociones a flor de piel, Catherine Fulop expresó su alegría por regresar de visita a su tierra natal y reencontrarse con su mamá luego de años separadas (Instagram)

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Después de 14 años de espera, Catherine Fulop volvió a pisar Venezuela. La actriz y conductora viajó junto a su marido, Ova Sabatini, y compartió con sus seguidores la emoción de regresar a la tierra en la que nació. Aunque el motivo principal del viaje está relacionado con un nuevo proyecto laboral, el regreso tuvo para ella un significado mucho más profundo: volver a encontrarse con su mamá, Cleopatra García, y abrazarla después de tanto tiempo separadas.

“Mi gente bella, adivinen dónde estoy. Sí, vine nuevamente a Venezuela después de 14 años. ¡Qué bonito es volver a mi país!”, expresó Catherine en un video que publicó en su cuenta de Instagram. La conductora, que tiene más de cuatro millones de seguidores, eligió mostrar allí las primeras imágenes de su llegada y compartir con su público un momento que había esperado durante mucho tiempo.

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El viaje surgió a partir de una invitación de uno de los canales de televisión abierta más grandes de Venezuela. La propuesta está relacionada con un nuevo proyecto del que Fulop todavía no dio detalles, aunque adelantó que próximamente contará qué estará haciendo. “No puedo estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia”, afirmó. La frase acompañó las imágenes del esperado encuentro con Cleopatra, a quien no veía desde 2021, cuando ambas habían coincidido en Estados Unidos.

Catherine Fulop abraza a su madre, Cleopatra, durante su visita a Venezuela después de catorce años de ausencia

“Volver a casa tiene una magia muy especial. Me llena de ilusión ver a mi Venezuela, sentir su energía y tener mucha fe en que se vienen tiempos mejores para nuestro país”, destacó la actriz. Su mensaje combinó la alegría por estar nuevamente en su tierra con una mirada esperanzada sobre el futuro. Después de tantos años fuera, Fulop no solo habló del paisaje o de la emoción del regreso, sino también del deseo de que Venezuela pueda atravesar tiempos mejores.

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“¡Qué bonito es volver! Venezuela, te quiero. Ya les contaré qué estaré haciendo, así que atentos”, cerró. Con esas palabras, dejó abierta la expectativa por el proyecto que la llevó de regreso a la televisión de su país. Pero, detrás de ese anuncio, también quedó expuesto el valor personal de una visita que le permitió volver a encontrarse con sus raíces.

El obelisco de la plaza Francia en Altamira con una iluminación tricolor durante la estancia de la actriz Catherine Fulop en Caracas, Venezuela

Cabe recordar que la actrzi había llegado a la Argentina a comienzos de 1990 para protagonizar la telenovela Déjate querer, junto a Carlos Mata. Durante las grabaciones conoció a Sabatini y, a partir de ese encuentro, comenzó una relación que se transformó en una historia de amor y en una familia. Con el paso del tiempo, ambos tuvieron dos hijas, Oriana y Tiziana. Desde entonces, Fulop se radicó en Buenos Aires y desarrolló allí buena parte de su carrera. Argentina se convirtió en su hogar, el lugar donde formó su familia y donde continuó trabajando frente a las cámaras. Sin embargo, la construcción de una nueva vida no borró el vínculo con Venezuela, que siguió presente en sus recuerdos, en sus costumbres y en la manera en que se refería a su país.

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En marzo de 2021, la conductora obtuvo la ciudadanía argentina. La noticia fue compartida por su hija mayor, Oriana, quien publicó dos historias en Instagram para mostrar el momento en que le comunicaban a su madre la resolución final. “Sí, juro”, se la escuchaba decir mientras recibía la noticia. “Oficialmente argentina, carajo. Te amo”, le escribió Oriana en esa publicación. Catherine luego compartió las imágenes en su propia cuenta y acompañó el anuncio con una declaración que reflejaba el lugar que Argentina ocupa en su vida: “Amo Argentina que me dio lo más bello que tengo, ustedes, aquí está mi hogar”.

Tras su llegada a la Argentina en la década de los 90, la actriz se asentó con Ova Sabatini y formó su propia familia (Instagram)

La distancia no estuvo relacionada únicamente con sus compromisos laborales. En distintas oportunidades, Catherine contó públicamente las dificultades que encontraba para regresar a Venezuela en medio de la crisis política. Por eso, cada posibilidad de volver adquirió un valor especial y quedó atravesada por la necesidad de recuperar el contacto con su familia y con los lugares que forman parte de su historia.

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A pesar de no poder visitar el país con frecuencia, la actriz buscó mantenerse cerca de su gente. Participó de acciones solidarias, como el Arepazo realizado en Palermo para ayudar a los afectados por los terremotos, y utilizó sus redes sociales para hablar sobre la situación de Venezuela. Desde la Argentina, continuó expresando su preocupación por lo que ocurría allí y sosteniendo su vínculo con las tradiciones y la comunidad venezolana.

Este video documenta un evento de colecta y apoyo para Venezuela. Muestra a personas preparando y sirviendo arepas en puestos de comida al aire libre. La gente forma filas para recibir alimentos. Se observa una pancarta que dice 'Directo a Venezuela Sin Pasaporte'. Voluntarios y asistentes interactúan, y algunos son entrevistados con un micrófono. El evento incluye la participación de individuos de distintas nacionalidades, unidos en un esfuerzo comunitario. Finaliza con un enfoque en la asistencia y colaboración.

Ahora, después de 14 años, Catherine volvió a caminar por su país acompañada por Ova Sabatini. El viaje que comenzó por una propuesta laboral se transformó también en una oportunidad para abrazar a su mamá, reencontrarse con su familia y recuperar por unos días la cercanía con su tierra. Entre la emoción del regreso, las imágenes compartidas y la expectativa por el nuevo proyecto, Fulop volvió a casa con una certeza que permaneció intacta durante todo este tiempo: Venezuela sigue ocupando un lugar irremplazable en su corazón.

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