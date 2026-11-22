Las fuerzas de seguridad investigan si Los Lorenzana también utilizan el contrabando para financiar su estructura del crimen organizado. (Archivo / PNC de Guatemala)

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Las autoridades de Guatemala investigan si los cigarrillos localizados durante 46 allanamientos en Zacapa formaban parte de una red de contrabando vinculada con otras fuentes de ingresos del crimen organizado.

El Ministerio de Gobernación advirtió que el tráfico de mercancías ilegales puede aportar recursos a estructuras dedicadas a la narcoactividad.

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Los procedimientos se realizaron el 19 de noviembre, bajo órdenes judiciales y en coordinación entre la Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), y el Ministerio Público. Las diligencias se desarrollaron en el contexto de investigaciones sobre actividades relacionadas con el narcotráfico.

Durante los operativos, los agentes capturaron a Francisco Javier Hincapié Lorenzana, de 22 años, nieto de Waldemar Lorenzana, “El Patriarca”, fundador del cartel guatemalteco Los Lorenzana.

Momento en que se realizó la aprehensión de Francisco Javier Hincapié Lorenzana. (PNC de Guatemala)

Además de decomisar 11 armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares y radios portátiles, los agentes de la policía incautaron un cargamentos de cigarrillos. El inventario incluyó 20 cajas de cartón con ese producto y otras tres bolsas con cajas adicionales.

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Los cigarrillos serán objeto de una investigación específica

La cartera de Gobernación indicó que todavía debe establecerse la procedencia de los cigarrillos y su situación legal. Ese punto será central para determinar si la mercancía fue ingresada o comercializada fuera de los controles fiscales y aduaneros.

Según el oficio 256-2026 del Juzgado de Paz de Huité, Francisco “N” enfrenta un señalamiento provisional por defraudación en el orden fiscal en el ramo de tabacos. La investigación deberá definir si ese caso guarda relación con los demás elementos encontrados durante las diligencias antinarcóticas.

Entre el material incautado había tres fusiles, una carabina, cuatro escopetas y tres pistolas. Los agentes también localizaron Q136.903 y USD 130 en efectivo, dos vehículos, ocho motocicletas, una cuatrimoto, nueve teléfonos y cuatro radios de comunicación.

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En la residencia de Francisco Javier Hincapié Lorenzana, nieto del fundador del cartel de Los Lorenzana, la policía incautó un arsenal. (Archivo / Infobae América)

Para las autoridades, el hallazgo expone la coexistencia de actividades ilícitas que pueden reforzar la capacidad económica de las organizaciones criminales.

La hipótesis oficial sostiene que el contrabando permite obtener ganancias, movilizar productos por rutas informales y ampliar vínculos con redes que operan en distintas zonas del país.

El estado de sitio amplió las operaciones en Zacapa e Izabal

Los allanamientos ocurrieron durante el estado de sitio decretado por el Ejecutivo para los departamentos de Zacapa e Izabal. La medida tiene una vigencia de 30 días y fue ratificada por el Congreso de la República con 148 votos a favor.

El Gobierno busca reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en territorios donde las estructuras criminales mantienen influencia mediante hechos de violencia, tráfico de drogas y otras economías ilegales.

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La intervención contempla tareas de investigación, vigilancia e interdicción en rutas consideradas sensibles para la movilidad de mercancías y grupos delictivos.

El Ministerio de Gobernación sostiene que el objetivo no se limita a detener a presuntos integrantes de las organizaciones, sino que apunta a afectar los recursos que sostienen sus operaciones.

Las autoridades decomisaron más de 136 mil quetzales y dólares en efectivo. (Archivo / PNC de Guatemala)

En ese marco, el comercio ilícito aparece como una actividad que perjudica a empresas formales, reduce la recaudación estatal y puede generar fondos para redes transnacionales.

La estrategia oficial apunta a cortar las fuentes de recursos

La advertencia forma parte de la estrategia Desfinanciar el Crimen Organizado, impulsada por Gobernación junto con la Cámara de Industria de Guatemala. La iniciativa propone la participación del sector privado en la prevención, identificación y denuncia de actividades de comercio ilegal.

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Durante la presentación de la estrategia, el 14 de octubre, la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos de la PNC informó que identificó rutas utilizadas para el contrabando durante los últimos tres años y que reforzó controles en pasos fronterizos.

Las investigaciones en Zacapa deberán esclarecer el origen de los cigarrillos incautados y determinar si existió una estructura dedicada a su traslado, almacenamiento o venta. Para las autoridades, ese proceso será parte del esfuerzo por debilitar las finanzas del crimen organizado y recuperar el control estatal sobre las economías ilícitas.