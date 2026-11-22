Los investigadores John Gottman y Robert Levenson vincularon el desprecio en la pareja con un mayor riesgo de divorcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una burla que busca humillar, un insulto o un gesto de desdén pueden formar parte de un mismo patrón. En los estudios de John Gottman y Robert Levenson, el desprecio fue la conducta negativa más estrechamente asociada con el divorcio entre las que analizaron. El hallazgo surgió del seguimiento de parejas a lo largo del tiempo y describe cómo se relacionan esos patrones con el riesgo de ruptura.

El interés por esta pregunta persiste porque las discusiones son frecuentes en los matrimonios, pero no todos los desacuerdos tienen el mismo significado. De acuerdo con una publicación de la American Psychological Association, los estudios longitudinales de Gottman y Levenson analizaron cómo se expresan las parejas cuando afrontan conflictos y relacionaron esos registros con la evolución posterior de sus vínculos.

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El desprecio suma crítica, descalificación y una actitud de superioridad

El desprecio entre los miembros de una relación se manifiesta mediante burlas, sarcasmos y gestos de superioridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este campo, el desprecio no equivale a expresar enojo o formular un reclamo. Se refiere a mensajes verbales o gestuales que rebajan a la otra persona y transmiten superioridad. El sarcasmo dirigido a humillar, los insultos, las imitaciones hostiles, las burlas y los gestos de desdén integran las formas que pueden adoptar estas interacciones.

Gottman y Levenson examinaron a 73 parejas casadas en un trabajo publicado en el Journal of Personality and Social Psychology. El estudio registró comportamientos durante interacciones de pareja, junto con variables fisiológicas y datos de seguimiento.

Según la ficha bibliográfica de APA PsycNet, las parejas con intercambios menos regulados mostraron menor satisfacción con la relación, más emoción negativa, mayor actitud defensiva y un riesgo más alto de disolución.

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De esa línea de investigación se popularizó una clasificación de cuatro conductas que pueden deteriorar el diálogo: la crítica dirigida a rasgos personales, el desprecio, la actitud defensiva y el bloqueo de la interacción, que describe el retiro de una conversación o la falta de señales de escucha. Ninguno de esos comportamientos debe interpretarse de manera aislada, ya que los estudios observaron secuencias y patrones de interacción.

En una entrevista difundida por la American Psychological Association, Gottman, psicólogo y fundador del Love Lab de la Universidad de Washington, sostuvo que el desprecio fue el predictor más fuerte de ruptura entre los comportamientos analizados.

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Los estudios de seguimiento miden patrones, no sentencias sobre cada matrimonio

La distancia corporal y las expresiones tensas reflejan situaciones de conflicto en los vínculos afectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados más citados provienen de investigaciones que siguieron a parejas durante años. Un estudio de Gottman y Levenson, publicado en el Journal of Marriage and the Family, examinó la relación entre la comunicación, la satisfacción marital y el momento de una eventual separación durante un período de 14 años. La investigación distinguió entre divorcios más tempranos, asociados con una mayor negatividad durante los conflictos, y rupturas posteriores, vinculadas con una menor presencia de interacciones positivas.

Otra investigación, publicada en Family Process por Sybil Carrère y John Gottman, evaluó si los primeros tres minutos de una conversación sobre un conflicto podían aportar información sobre la estabilidad de matrimonios recientes.

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En una entrevista con la American Psychological Association, Gottman explicó que él y Levenson analizaron la proporción de interacciones positivas y negativas durante las discusiones de pareja. Según Gottman, las parejas que se mantuvieron estables registraron, en promedio, cinco segundos de interacción positiva por cada segundo de interacción negativa. Esa proporción describe un patrón observado en las parejas estudiadas.

Las fuentes revisadas permiten sostener que el desprecio ocupa un lugar destacado en los modelos que estudian comunicación y divorcio. Sin embargo, presentar esa conducta como una explicación única simplificaría en exceso los resultados disponibles. La propia revisión de la American Psychological Association menciona otros factores asociados con la estabilidad marital, entre ellos la presión económica, el estrés y la forma de tramitar los desacuerdos desde los primeros años de convivencia.

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