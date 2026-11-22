Durante el encuentro de postemporada de la MLS entre Inter Miami y Columbus Crew, Lionel Messi protagonizó un cruce por el balón con un jugador rival. Tras el contacto físico en la banda, el futbolista del equipo adversario cayó al césped cubriéndose el rostro, mientras el atacante argentino realizó gestos y aplausos ante la acción arbitral.

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Lionel Messi le lanzó un pelotazo en el rostro a Gonzalo Tapia en el tiempo adicional de la primera mitad de la ida de los playoffs de la MLS, cuando el chileno no le permitió sacar un lateral. El árbitro Allen Chapman le mostró solo una amarilla, y se disparó la polémica.

El episodio ocurrió en el tiempo adicional de la primera mitad, cuando Inter Miami ya jugaba con diez hombres y perdía 1-0. Messi intentaba sacar rápido un lateral para agilizar la reanudación, pero Tapia se interpuso y le bloqueó el balón. La respuesta del argentino fue lanzarle la pelota al rostro. El chileno cayó al césped con una mano en la cara; los jugadores de ambos equipos se agolparon alrededor de la acción. Chapman resolvió la jugada con una amonestación para cada uno: amarilla para Messi por conducta antideportiva, y amarilla para Tapia por obstruir la reanudación. El VAR no intervino.

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Lejos de querer azuzar la polémica, Tapia optó por quitarle peso al momento. “Fue una jugada de partido, no sé si es roja, no soy árbitro para decirlo, pero es una jugada de partido y quedó ahí”, declaró el delantero chileno al ser consultado por los medios tras el encuentro.

Courtois apuntó directo a la MLS y pidió una revisión

La mesura del protagonista de la jugada contrastó con la postura de Laurent Courtois. El técnico francés del Crew fue categórico al referirse a la decisión arbitral y no dejó margen para interpretaciones: “Todo el mundo sabe que eso era más que una amarilla”, afirmó al ser consultado sobre si espera que la Major League Soccer revise la acción.

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La frase de Courtois apunta directamente al Comité Disciplinario de la MLS, organismo con facultades para revisar determinadas acciones y aplicar castigos que excedan lo ocurrido en el campo. El árbitro Chapman no interpretó la jugada como una conducta violenta, lo que le permitió a Messi continuar en el partido y quedar habilitado para el segundo encuentro de la serie.

Si el Comité Disciplinario decidiera sancionar al argentino con una fecha de suspensión, el Inter Miami afrontaría el próximo partido sin su figura central. El segundo duelo se disputará el viernes en el ScottsMiracle-Gro Field, la cancha del Columbus Crew. Si el conjunto de Miami lo gana, habría un tercer encuentro en su estadio.

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El momento en el que Tapia le reclama al árbitro (Photo by JC Ruiz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tapia, figura del partido con doblete, pese al bochorno

La jugada polémica no opacó lo que fue una noche redonda para Tapia. El ex River Plate y Universidad Católica abrió el marcador a los nueve minutos, tras recibir una infracción dentro del área; él mismo ejecutó el penal con un remate bajo por el centro. Luego amplió la ventaja a los 58 minutos para sellar el 3-0 definitivo, después de que Taha Habroune estableciera el 2-0 a los 52 con asistencia de Brais Méndez. Fue el capitán de las visitas, además de la figura que le arrebató a Messi el protagonismo de la noche.

El encuentro había arrancado con una ceremonia para el argentino, que recibió la Bota de Oro de la MLS como máximo goleador de la fase regular por segundo año consecutivo. Pocos minutos después, con Gonzalo Luján expulsado antes del minuto 40 por acumulación de amarillas, el Inter Miami entró en una espiral que culminó en la derrota por 0-3 y en el episodio que ya recorre el mundo. La serie está abierta: el Crew necesita un triunfo más para avanzar, mientras que las Garzas están obligadas a ganar el próximo partido para mantenerse con vida.

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El momento del lateral de la polémica