Las felicitaciones del ingeniero Stuart Barlow a Colapinto luego de la carrera en Las Vegas

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Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas y repitió así su mejor resultado histórico en la Fórmula 1. El piloto argentino completó una actuación destacada en el circuito callejero estadounidense, donde Alpine también celebró el quinto puesto de Pierre Gasly. La combinación de ambos resultados dejó sensaciones favorables dentro de la escudería francesa, una valoración que expresó Stuart Barlow, el ingeniero del pilarense.

Tras cruzar la meta, Colapinto consultó: “Entonces, ¿de cuánto es la penalización de Leclerc?”. Barlow le contestó: “10. Entonces, P6. ¡Bien hecho, buen trabajo!”. “Muy bien”, respondió el argentino. El ingeniero añadió: “P5 y P6 para el equipo, amigo”, en referencia a las ubicaciones de los dos Alpine, y Colapinto expresó: “Sí, muy bueno”.

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El diálogo de radio reflejó la satisfacción por una fecha que permitió a Alpine recuperar terreno después de dos competencias sin sumar. “Qué fin de semana tan bueno, amigo. Juntos otro fin de semana sólido. Los dos autos terminaron en muy buenas posiciones. Bien hecho todo el fin de semana. Muy buen trabajo”, expuso Barlow para felicitar a Colapinto, que además había llegado a la Q3 en la clasificación. “Sí, bien hecho equipo, ustedes se lo merecen. Buen trabajo”, le transmitió el piloto de 23 años al integrante de la escudería.

El ingeniero puso el foco en la capacidad del equipo para mantenerse cerca de los principales protagonistas de la competencia. “Creo que lo más importante es que nos mantuvimos en la pelea con esos tipos del frente”, analizó Barlow. Colapinto respondió: “Sí, copiado. Bien hecho equipo. Muy, muy merecido”, antes de que su ingeniero cerrara el intercambio con una mirada hacia el tramo final del año: “Es bueno obtener un buen resultado después de un par de carreras difíciles, intentemos llevar ese positivismo a las últimas dos”.

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La carrera de Las Vegas tuvo una disputa cerrada entre los equipos de punta y el argentino logró sobresalir con maniobras en el trazado urbano. Una de las situaciones que concentró la atención se produjo en su pelea contra los dos McLaren, los de Lando Norris y Oscar Piastri. Ambos pilotos acompañaron a Max Verstappen en el podio una vez que cayó la bandera a cuadros, mientras Colapinto sostuvo su lugar.

El desarrollo de la competencia cambió en la vuelta 19, cuando un toque entre Rafael Cámara y Sergio Checo Pérez provocó la salida del Safety Car. Colapinto no tuvo fortuna durante la parada masiva en boxes y perdió algunas posiciones, aunque consiguió mantenerse en los puestos de vanguardia. El abandono de Arvid Lindblad y el retraso de Isack Hadjar, que cayó al fondo de la grilla después de sufrir daños en el alerón delantero, también incidieron en la pelea.

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La actuación de Colapinto no registró errores y se vio favorecida por algunos adelantamientos, el choque entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que recibió una penalización, y una equivocación de George Russell. Ese conjunto de circunstancias le permitió terminar sexto y repetir el mejor resultado de su trayectoria en la categoría, una ubicación que ya había conseguido anteriormente en Canadá. Alpine, a la vez, sumó 18 puntos en el escenario norteamericano y aprovechó que Racing Bulls, su rival por el quinto puesto del Campeonato de Constructores, no obtuvo unidades.

El piloto argentino celebró posteriormente la cosecha del equipo: “Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo. Creo que seguiremos trabajando para las próximas dos. Pero fue lindo haber peleado con los equipos de adelante”. La Fórmula 1 continuará entre el 27 y el 29 de noviembre con el Gran Premio de Qatar, cuya carrera principal será el domingo a las 13:00, hora argentina. El campeonato terminará del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi, donde la última carrera comenzará a las 10:00.

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