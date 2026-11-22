Los pasajes de ida y vuelta entre Madrid y La Habana para Navidad alcanzaron un costo de 3.109,10 euros en el sistema de reservas de Air Europa. (David Zorrakino / Europa Press)

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Las tarifas navideñas a Cuba desde Madrid registraban valores de hasta 3,109.10 euros (USD 3,417.52) en una consulta realizada el 19 de noviembre en el sistema de reservas de Air Europa. El importe correspondía a un viaje de ida y vuelta entre Madrid y La Habana para las fechas de Navidad y Año Nuevo.

La tarifa más alta observada incluía impuestos y combinaba una salida el 23 de diciembre de 2026 en Business Flex con un regreso el 3 de enero de 2027 en Economy Flex. La consulta mostró precios distintos según la fecha elegida y la categoría del pasaje.

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Para los viajeros que buscaban volar entre España y Cuba durante las fiestas, las alternativas de menor precio identificadas para ese itinerario sumaban 1,954.10 euros (USD 2,147.95) por persona. El valor surgía de combinar los importes más bajos disponibles para la ida desde Madrid y la vuelta desde La Habana.

Los pasajes de menor valor superaban los 1,900 euros por persona

Para salir desde Madrid el 23 de diciembre, el sistema mostraba tarifas desde 828.42 euros (USD 910.60). El tramo de regreso desde La Habana el 3 de enero figuraba desde 1,125.68 euros (USD 1,237.35).

Las tarifas más económicas para volar entre España y Cuba durante las fiestas de fin de año superaron los 1,954 euros por pasajero.

La suma de ambos vuelos alcanzaba 1,954.10 euros (USD 2,147.95) por pasajero. Para una familia de cuatro integrantes, el costo de los boletos era de 7,816.40 euros (USD 8,591.79), sin considerar el equipaje adicional, los traslados ni otros gastos vinculados con el viaje.

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La consulta también incluyó salidas el 24 de diciembre. En esa fecha, la tarifa económica desde Madrid comenzaba en 928.42 euros (USD 1,020.52), mientras que la opción en clase ejecutiva partía de 1,497.42 euros (USD 1,645.96).

Al momento de la búsqueda, el sistema indicaba tres asientos disponibles en la tarifa de clase ejecutiva. Los precios y la disponibilidad correspondían a la consulta efectuada el 19 de noviembre.

Iberia y World2Fly suspendieron la conexión entre Madrid y La Habana

La oferta de vuelos entre Madrid y La Habana se redujo durante 2026. Iberia suspendió su conexión entre ambas ciudades el 1 de junio, mientras que World2Fly había dejado de operar esa ruta durante mayo.

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Air Europa mantenía cuatro frecuencias semanales entre los dos destinos. Los vuelos de regreso a España realizaban una escala técnica en Punta Cana, República Dominicana, para abastecerse de combustible.

La parada estaba vinculada con la escasez de queroseno de aviación en Cuba. Esa situación comenzó a afectar las operaciones en febrero y se mantuvo durante el año.

Las aerolíneas Iberia y World2Fly suspendieron sus operaciones en la ruta entre Madrid y La Habana durante el año 2026. (Imagen de cortesía)

En octubre, las autoridades aeronáuticas cubanas renovaron los avisos sobre la indisponibilidad de combustible Jet A-1 en diez aeropuertos hasta el 1 de diciembre. Los avisos se referían al abastecimiento necesario para las operaciones de las aerolíneas.

Las restricciones alcanzaban aeropuertos de varias ciudades cubanas

Periódico Cubano informó que las limitaciones afectaban instalaciones de La Habana, Varadero, Holguín y Santiago de Cuba. Los aeropuertos permanecían operativos, aunque las compañías debían reorganizar sus vuelos y buscar alternativas para repostar.

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La falta de combustible para aviones se presentaba en un escenario marcado por dificultades de abastecimiento, deterioro de la infraestructura y limitaciones financieras en Cuba. En el caso de Air Europa, la escala en Punta Cana formaba parte de la operación de los vuelos de regreso a España.

Las suspensiones de rutas directas y los ajustes en los itinerarios coincidían con las tarifas consultadas para Navidad y Año Nuevo. La información detallaba los precios observados para fechas específicas y las condiciones operativas de los vuelos hacia la Isla.

Las restricciones de queroseno de aviación alcanzaron las terminales aéreas de La Habana, Varadero, Holguín y Santiago de Cuba. (Imagen de cortesía)

Los vuelos directos entre Miami y La Habana partían de USD 1,137

Un relevamiento publicado por Periódico Cubano identificó vuelos directos entre Miami y La Habana desde USD 1,137. La tarifa correspondía a una salida el 30 de diciembre y un regreso el 3 de enero.

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El valor se refería a las opciones encontradas por la publicación para ese itinerario. La información mostraba precios para viajes cercanos al cambio de año desde Estados Unidos y España hacia Cuba.