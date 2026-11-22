El productor Mariano Chihade recibió el alta médica en la sede Belgrano del Instituto Fleni para continuar la recuperación en su domicilio.

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Mariano Chihade recibió el alta médica este sábado luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 18 de noviembre en el Instituto Fleni. El productor, esposo de Mariana Fabbiani, dejará la sede Belgrano de la institución para continuar con su recuperación en su domicilio, según informó el último parte firmado por el director médico, Hernán Cohen Arazi.

El comunicado, de este sábado 22 de noviembre de 2026, confirmó la novedad tras varios días de internación y seguimiento médico. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre”, señala el documento oficial.

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El comunicado oficial del Instituto Fleni informa que Mariano Chihade fue dado de alta

La información representa un nuevo paso en la evolución del fundador de Mandarina Contenidos, cuya salud generó preocupación durante la última semana. Hasta el momento, ni la familia ni la institución dieron detalles acerca del procedimiento específico realizado ni precisiones sobre el diagnóstico que motivó la operación.

El escrito difundido este sábado lleva la firma del doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni, y fue breve al comunicar el alta. Luego de confirmar que el paciente dejaba la institución, el texto agregó: “Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”.

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Chihade había ingresado al centro médico para realizarse estudios programados después de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular. En el parte que se conoció antes de la operación, la institución precisó que el productor estaba “clínicamente estable” y acompañado por su familia mientras se completaban las evaluaciones previas a la intervención.

El 18 de noviembre, el equipo médico avanzó con la cirugía. Más tarde, el parte oficial aseguró que el procedimiento se había desarrollado “sin complicaciones” y que el paciente permanecía en recuperación, con una evolución favorable. En los días siguientes, desde su entorno también comunicaron que su estado respondía a lo esperado por los profesionales.

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La sede de Fleni en Belgrano informó sobre la salud de Mariano Chihade en un parte médico apenas se internó

Durante todo el proceso, Mariana Fabbiani permaneció junto a su esposo. La jefa de prensa de Mandarina Contenidos, Gimena Lepere, había transmitido que Chihade había atravesado bien la primera noche posterior a la operación y que la conductora lo acompañaba desde el momento en que despertó.

“Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Acompañado en todo momento por Mariana”, había expresado Lepere. También sostuvo que el productor pudo verla y hablar con ella luego de la intervención.

Antes de que se conocieran las primeras novedades médicas, la conductora de DDM había compartido un mensaje en sus redes sociales para agradecer el afecto recibido. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió Fabbiani junto a una imagen religiosa.

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En otra publicación, la figura de América TV había pedido a sus seguidores que pensaran en su marido “con amor y linda energía”. “Esto también pasará”, agregó entonces, mientras el productor continuaba bajo cuidados médicos.

Días antes de la operación, Chihade se había presentado en Fleni para completar estudios preoperatorios. El comunicado inicial informó que la internación se produjo en el contexto de una “imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”.

Mariano Chihade formó una familia con Mariana Fabbiani y sus dos hijos quienes rezaron y alentaron por la recuperación del productor (Instagram)

El parte no detalló el tipo de intervención ni ofreció una fecha estimada de alta. Sin embargo, el 20 de noviembre se informó que “en las próximas horas, Mariano será trasladado a habitación común con cuidados intensivos. Su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico. Continúa internado en el Instituto Fleni, acompañado por su familia”, indicaba ese comunicado.

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Finalmente, cuatro días después de la cirugía, el centro médico confirmó que el productor fue dado de alta y continuará el proceso de recuperación fuera de la clínica. El documento de este sábado no consignó plazos ni nuevas indicaciones sobre su evolución posterior.

Chihade es fundador de Mandarina Contenidos y desarrolló parte de su trayectoria en la televisión como productor y ejecutivo. Junto con Fabbiani, con quien formó una familia, compartió además diversos proyectos profesionales a lo largo de los años. Ahora, tras recibir el alta, permanecerá en su casa acompañado por sus seres queridos.