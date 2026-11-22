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No fue el debut esperado para Mauricio Pochettino en el Manchester United. El equipo del entrenador argentino, que llegó tras la salida de Michael Carrick, sufrió una dura goleada por 4 a 0 frente al Liverpool en Anfield, por la fecha 11 de la Premier League. Con este resultado, los Diablos Rojos quedaron en zona de descenso, con solo ocho puntos, en el 19° puesto. Lisandro Martínez, en la visita, y Alexis Mac Allister, en el local, fueron titulares.

El encuentro arrancó con un golpe para el conjunto visitante. A los ocho minutos, el defensor Leny Yoro derribó a Alexander Isak cuando el delantero sueco encaraba el arco, lo que le valió la tarjeta roja directa y dejó al United con diez hombres durante el resto del partido.

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Liverpool aprovechó la ventaja numérica de inmediato. Dominik Szoboszlai abrió el marcador a los diez minutos con un tiro libre directo que superó la barrera y se clavó en el ángulo. Tres minutos después, Florian Wirtz amplió la diferencia tras una asistencia de Rio Ngumoha, que desbordó por izquierda y metió un centro atrás; el alemán, de espaldas al arco, resolvió con un toque improvisado que tocó el travesaño antes de entrar.

Pochettino debutó con una dura derrota (REUTERS/Ian Hodgson)

Con el 2-0 en el marcador al cierre de la primera mitad, el United no logró generar reacción pese a los cambios que introdujo Pochettino, quien movió la pizarra en varias ocasiones durante el primer tiempo sin encontrar una fórmula que contuviera el dominio local. Harry Maguire ingresó tempranamente por Bryan Mbeumo, mientras que Joshua Zirkzee reemplazó a Matheus Cunha al inicio del complemento, aunque ninguno de los cambios modificó el curso del partido.

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El segundo tiempo profundizó la diferencia. A los 66 minutos, Ngumoha, que había sido la figura más desequilibrante del conjunto local, apareció también como anotador tras una asistencia de Bradley Barcola para marcar el tercero. El cuarto llegó a los 82 minutos por intermedio de Víctor Muñoz, ingresado desde el banco, con una nueva participación de Wirtz en la jugada.

El arquero Senne Lammens evitó una diferencia mayor con varias intervenciones a lo largo del partido, aunque no pudo impedir ninguno de los cuatro goles. Del lado de Liverpool, Alisson apenas tuvo trabajo durante gran parte del encuentro, ante un United que generó pocas llegadas claras al arco rival, entre ellas un remate de Bruno Fernandes.

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Con este resultado, el Manchester United quedó en el puesto 19 de 20 en la tabla de posiciones, con ocho puntos en once partidos disputados, mientras que el Liverpool trepó al cuarto lugar con 21 unidades.

Además, el United profundizó su mal momento defensivo: es el segundo equipo más goleado del certamen inglés, con 23 anotaciones recibidas, solo por delante del Crystal Palace, que está último en la tabla de posiciones, y su valla fue vulnerada en 27 ocasiones.

El próximo compromiso de Pochettino al mando de los Red Devils será por la Champions League, el miércoles 25 de noviembre, cuando el equipo visite al Sporting Lisboa por la quinta fecha de la fase de liga. En la Premier League, el United volverá a jugar el sábado 28 de noviembre como local ante el Brentford, por la 12ª jornada.

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