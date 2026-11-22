El entrenador de la selección recorrió los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura y obtuvo una plaza para la cita de Alta Saboya

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Lionel Scaloni completó este domingo los 110 kilómetros del Gran Fondo Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura y se metió en el podio de su categoría. El entrenador de la selección argentina terminó tercero entre 179 competidores de su división y, con ese resultado, aseguró un lugar en el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se disputará en Francia.

El técnico nacido en Pujato llegó a la Patagonia el viernes 20 de noviembre, a las 20.30, en un vuelo privado procedente de Rosario. Según reportaron medios locales, al entrenador lo acompañó gran parte de su cuerpo técnico, entre quienes figuraron Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. La comitiva se sumó así a una cita que, en esta edición, congregó a cerca de 2.500 ciclistas provenientes de distintos puntos de la Argentina y del exterior.

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No era la primera vez que Scaloni se acercaba a la prueba patagónica. El entrenador ya había tomado parte en ediciones anteriores del Gran Fondo Siete Lagos, un dato que explica en parte el vínculo que mantiene con la localidad neuquina. Su regreso sumó un atractivo especial a esta 15ª edición de la competencia.

La agenda del fin de semana para los participantes comenzó el viernes con las acreditaciones, la entrega de kits y la apertura de la Expo Bici, instancia que reunió marcas vinculadas al ciclismo y actividades tanto para los corredores como para el público que se acercó a la zona.

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Qué es el Gran Fondo Siete Lagos

Lionel Scaloni llegó a San Martín de los Andes en un vuelo privado procedente de Rosario, acompañado por todo su cuerpo técnico

El Gran Fondo Siete Lagos llegó a su 15ª edición y tiene como escenario central el tramo que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura, uno de los corredores paisajísticos más reconocidos de la región. El recorrido principal atraviesa los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi a lo largo de la Ruta Nacional 40.

La programación del fin de semana incluyó actividades previas a la prueba central. El sábado se disputaron la Contrarreloj Individual y el Gran Fondo Kids, una propuesta gratuita y abierta a chicos y chicas de entre 4 y 12 años, con circuitos adaptados según la edad: 160 metros para la categoría Mini (4 a 5 años), 400 metros para Peque 1 (6 a 7 años), 1,1 kilómetros para Peque 2 (8 a 9 años) y 2 kilómetros para Teens (10 a 12 años).

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La prueba de 110 kilómetros, disputada este domingo, contempló distintas modalidades de participación: bicicleta de ruta, mountain bike y e-bike. Según precisa la Guía de Carrera del evento, las bicicletas de triatlón y las barras aerodinámicas no están permitidas en ninguna de las categorías.

Por qué Scaloni se clasificó al Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027 y cuándo se correrá

Scaloni completó los 110 kilómetros del recorrido con el dorsal 897, en un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos (Fotos: Gran Fondo de los 7 Lagos)

Esta edición del Gran Fondo Siete Lagos tuvo un condimento adicional: por primera vez, la competencia integró el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como fecha clasificatoria para el Mundial de Gran Fondo, dentro del circuito UCI Gran Fondo World Series. La incorporación representa, de acuerdo con la organización, “un nuevo nivel” para la prueba y “abre una puerta enorme para todos los participantes”, según consta en la Guía de Carrera del evento.

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Para aspirar a una plaza en el Mundial, los corredores debían inscribirse en la modalidad “110K UCI Ruta” y tramitar una licencia UCI ante la Federación Nacional de Ciclismo de su país, un requisito exclusivo para quienes buscan la clasificación. Quienes compiten solo con fines recreativos no necesitan gestionar ese trámite.

Scaloni completó el recorrido con el dorsal 897 en un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos, marca que lo ubicó tercero en la categoría M45-49, a menos de tres segundos del segundo puesto. Esa posición lo dejó dentro del 20% superior de su categoría, el umbral que la organización del Gran Fondo World Series exige para clasificar al Mundial.

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El Campeonato Mundial UCI Gran Fondo 2027 se disputará los días 22 y 24 de agosto en la región de Alta Saboya, entre las localidades de Thônes y La Clusaz. El evento, creado en Italia en 1970 para ciclistas no profesionales de todas las edades, reunirá a más de 5.000 corredores clasificados a través de alrededor de 35 pruebas distribuidas en distintos países.

El programa incluye una contrarreloj individual de 12,7 kilómetros con 432 metros de desnivel positivo y una prueba en ruta de 115 kilómetros con 3.256 metros de desnivel acumulado, que contempla cuatro ascensos: la meseta de Glières, el Col des Fleuries, la subida a Brizon y el Col de la Colombière, antes de los kilómetros finales hacia La Clusaz.

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