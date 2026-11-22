El ensayo EVITA demostró que la liberación de mosquitos con la bacteria Wolbachia redujo los contagios de dengue y chikungunya en niños de Belo Horizonte (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Wolbachia es una bacteria presente de forma natural en muchos insectos. Cuando los mosquitos Aedes aegypti la portan, disminuye su capacidad de transmitir los virus del dengue y el chikungunya. En Belo Horizonte, Brasil, un equipo de investigadores evaluó si sumar esta estrategia a las medidas habituales de control podía reducir las infecciones entre escolares.

La estrategia aprovecha que las hembras portadoras transmiten la bacteria a su descendencia. Con el tiempo, Wolbachia puede establecerse en la población local de mosquitos y reducir su capacidad de propagar esos virus.

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Cómo se realizó el ensayo en Belo Horizonte

El ensayo EVITA se llevó a cabo entre 2020 y 2024 e incluyó a 5.757 niños de 6 a 11 años. Los investigadores asignaron al azar 58 zonas vinculadas con escuelas primarias. En 29 incorporaron mosquitos portadores de Wolbachia a las medidas habituales de control. Las otras 29 mantuvieron únicamente esas medidas, entre ellas el uso de insecticidas y la eliminación de criaderos.

El estudio tomó muestras de sangre periódicas a casi seis mil niños para detectar infecciones incluso en ausencia de síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo analizó muestras de sangre de forma periódica para detectar nuevas infecciones por dengue, chikungunya y zika. Así pudo identificar infecciones en niños que no habían tenido síntomas o que no habían recibido un diagnóstico.

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Qué mostraron los resultados preliminares

Los investigadores presentaron los hallazgos preliminares el 21 de noviembre de 2026 en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Medicina Tropical e Higiene. La revista Trials publicó el protocolo del ensayo en 2022. Hasta la presentación en el congreso, los resultados completos aún no se habían publicado en una revista con revisión por pares.

Según el comunicado del congreso, el 4% de las pruebas dio positivo para infecciones por arbovirus en las zonas que recibieron mosquitos con Wolbachia, frente al 14% en las áreas que mantuvieron solo el control habitual.

Al analizar cada virus por separado, los investigadores estimaron una reducción del 68,5% en las infecciones por dengue y del 73,3% en las de chikungunya. Hubo muy pocas infecciones por zika para estimar el efecto sobre ese virus.

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Las pruebas positivas por arbovirus sumaron el cuatro por ciento en las áreas intervenidas frente al catorce por ciento en las zonas con control habitual (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

La reducción se observó incluso durante el brote de dengue de 2024, el mayor registrado en Belo Horizonte. Aun así, siguió habiendo infecciones en las zonas intervenidas. El ensayo midió el beneficio de sumar Wolbachia a las medidas de control existentes, que se mantuvieron en todos los barrios participantes.

La relevancia del hallazgo va más allá de Brasil. En octubre, la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre aumentos recientes de dengue en países de la región andina, Centroamérica y el Caribe. Hasta la semana epidemiológica 43 de 2026, las Américas habían notificado casi dos millones de casos sospechosos, pese a una baja frente al mismo período de 2025.

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En ese contexto, los resultados de Belo Horizonte aportan evidencia sobre una herramienta que puede sumarse a la vigilancia y al control de criaderos.

El diseño de la investigación asignó al azar cincuenta y ocho zonas escolares para contrastar los resultados de ambas estrategias sanitarias (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

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