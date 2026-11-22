La inflación interanual en Cuba alcanzó el 32.70% en octubre de 2026 con un incremento mensual de 4.30%. (REUTERS/Desmond Boylan)

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La inflación en Cuba registró una variación interanual de 32.70% en octubre de 2026, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El aumento mensual fue de 4.30% respecto de septiembre.

La categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas concentró la mayor parte de la subida mensual. Sus precios aumentaron 6.97% en octubre y acumularon una variación de 50.72% en doce meses.

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La información oficial indica que ese grupo explicó el 71.70% del incremento registrado en el índice general durante el mes. El comportamiento de los precios coincidió con una pérdida de capacidad de compra para quienes perciben ingresos en pesos cubanos.

La inflación acumulada desde enero llegó a 30.23%. En septiembre, la variación mensual había sido de 3.37%, por debajo del registro informado para octubre.

Los alimentos mostraron aumentos por encima del índice general

El encarecimiento de los alimentos se mantuvo por encima de la variación general del índice de precios al consumidor. La tasa interanual de esa categoría fue superior al indicador global reportado por la ONEI.

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Entre los productos con mayores aumentos mensuales figuraron los espaguetis, que aumentaron 22.73%, y los coditos, con un incremento de 18.47%. El refresco en polvo aumentó 15.26%.

El precio de la carne de cerdo aumentó 13.29% durante octubre. En contraste, los huevos registraron una bajada mensual de 6.90% y el aceite descendió 12.99%.

El precio de los espaguetis subió 22.73% en octubre, mientras que el valor del aceite descendió 12.99%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución del indicador interanual mostró una aceleración desde julio. Ese mes, la inflación se ubicó en 20.70%; en agosto pasó a 25.19% y en septiembre alcanzó 28.44%.

El dato de octubre extendió esa tendencia. La ONEI incluyó en su medición precios observados tanto en establecimientos estatales como privados.

Los registros territoriales reflejaron precios elevados en algunos productos

Los boletines territoriales del organismo consignaron precios máximos para distintos productos en varias provincias. En La Habana, una libra de lomo de cerdo con hueso llegó a 2,000 pesos.

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En Santiago de Cuba, los registros mencionaron paquetes de leche en polvo comercializados a 4,800 pesos. El valor supera el salario mínimo mensual establecido desde julio.

El salario mínimo vigente es de 3,210 pesos mensuales. De acuerdo con la relación entre ambas cifras, la compra de ese paquete de leche representaría el 149.5% de ese ingreso.

El cálculo no contempla otras erogaciones habituales de los hogares, como alimentos adicionales, transporte, electricidad o artículos de aseo. Los precios pueden variar según el territorio y el punto de venta.

Periódico Cubano informó el 14 de noviembre sobre precios observados en un mercado de Placetas, en Villa Clara. Según la publicación, una libra de leche en polvo y dos libras de pollo costaban 3.790 pesos.

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El poder adquisitivo también condiciona a pensionados y trabajadores estatales

El economista Omar Everleny Pérez Villanueva calculó en 61.710 pesos el gasto mensual requerido por un hogar de dos personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pensionados que cobraban la antigua pensión mínima de 1,528 pesos pasaron a percibir 3,056 pesos tras los reajustes de 2025. El monto queda por debajo de algunos de los precios máximos recogidos en los reportes territoriales.

El salario medio estatal fue de 7,354 pesos en agosto. Frente a ese ingreso, un producto valorado en 5,000 pesos equivale a aproximadamente el 68% de la remuneración mensual.

En abril, Periódico Cubano publicó un análisis basado en cálculos del economista Omar Everleny Pérez Villanueva. El estudio estimó en 61,710 pesos el gasto mensual necesario para un hogar de dos personas.

Esa estimación se ubica por encima de los valores de salario mínimo, pensión mínima y salario medio estatal mencionados en los datos disponibles. El cálculo citado corresponde a un análisis externo a las estadísticas mensuales de la ONEI.

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La medición oficial no abarca todas las transacciones informales

El índice de precios al consumidor de la ONEI incorpora operaciones realizadas en negocios estatales y privados. La medición no reúne la totalidad de las transacciones que ocurren en circuitos informales.

Por ese motivo, el gasto efectivo de una familia puede diferir de los promedios reflejados por la estadística oficial. Los precios relevados dependen de los productos, las provincias y las vías de comercialización.

Los datos de octubre muestran que el incremento de los alimentos tuvo una incidencia predominante en la inflación mensual. La evolución de los ingresos y de los precios continúa siendo un factor central para el consumo de los hogares cubanos.

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