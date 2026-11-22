Una abeja solitaria de la especie Colletes inaequalis sobrevuela el suelo de un bosque cerca de flores silvestres de color morado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá podría integrarse al proyecto multinacional Poli-Lat, una iniciativa regional de América Latina y el Caribe para proteger a los insectos polinizadores y sus servicios ecosistémicos.

Esta posibilidad quedó manifestada durante la primera Conferencia Mundial sobre Polinizadores realizada en Roma, Italia, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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Durante el encuentro se abordaron temas relativos a las especies invasoras, el manejo de polinizadores, las alternativas a los plaguicidas y la importancia de las abejas sin aguijón (Meliponinae).

La iniciativa es impulsada por la cooperación alemana y la Iniciativa Internacional del Clima (IKI), con ejecución en varios países y un enfoque en políticas, buenas prácticas y monitoreo.

La incorporación de Panamá se daría a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Idiap).

Una mariposa monarca reposa sobre las flores de una planta de asclepia cuyas hojas presentan marcas de orugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la amenaza crítica que enfrentan abejas, mariposas y aves, la comunidad internacional acordó en la sede de la FAO establecer un mecanismo global para 2027.

Este coordinaría el financiamiento, los saberes tradicionales y las acciones urgentes para frenar su declive y garantizar la seguridad alimentaria mundial, señaló la agencia de prensa ambiental Inforegión.

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Más de 350.000 especies de polinizadores enfrentan un deterioro que pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial, mientras organismos de Naciones Unidas intentan ordenar por primera vez una respuesta conjunta frente a ese declive.

La Primera Conferencia Mundial sobre Polinizadores, celebrada en Roma, cerró con el acuerdo de construir una plataforma internacional que coordine la protección de abejas, aves, mariposas y murciélagos.

Casi el 75% de los cultivos del planeta depende, en alguna medida, de la polinización animal. Esa dependencia sostiene los medios de vida de agricultores y comunidades rurales en todo el mundo, según se expuso durante las sesiones.

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La imagen contrasta un árido paisaje desértico con una abeja luchando, y un vibrante campo de flores con abejas polinizando, simbolizando el impacto del cambio climático en la biodiversidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especies polinizadoras afrontan amenazas que se combinan entre sí, como la pérdida y fragmentación de su hábitat, prácticas agrícolas perjudiciales, el cambio climático, enfermedades y especies invasoras. El valor de mercado asociado a su trabajo oscila entre USD 235.000 millones y USD 577.000 millones anuales.

Pese a esa cifra, los esfuerzos internacionales de las últimas tres décadas permanecieron dispersos y sin coordinación entre países ni organismos.

La iniciativa busca responder a tres décadas de acciones fragmentadas frente al declive de abejas, aves, mariposas y murciélagos. Funcionará como centro de intercambio de conocimientos, desarrollo de capacidades, apoyo político y movilización de recursos, con el objetivo de frenar una amenaza que compromete casi tres cuartas partes de los cultivos del mundo.

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“La acción en favor de los polinizadores requiere alas”, advirtió Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, al cierre de la conferencia.

La propuesta de crear la plataforma partió en marzo de 2025 de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CGRFA), dependiente de la FAO.

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la puerta de la sede en Roma, Italia. REUTERS/Alessandro Bianchi

Durante la cumbre en Roma, los delegados definieron un cronograma donde el establecimiento oficial del mecanismo se proyecta para mediados de 2027, con una recomendación de aprobación en el 45.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, a fines de junio de ese año.

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La puesta en marcha se extenderá entre 2027 y 2028, hasta alcanzar su plena implementación en 2029. Como primer paso, los asistentes tomaron nota con aprecio del ofrecimiento de la FAO para actuar como secretaría provisional de la futura plataforma.

El éxito del proyecto dependerá de superar la falta de flujos financieros predecibles. Los participantes debatieron alternativas como la financiación mixta, la emisión de fondos verdes y el pago por servicios ecosistémicos.

El planteamiento central apuntó al sector privado, por ser el principal beneficiario económico de la polinización, por lo que debería contribuir de forma activa a su protección.