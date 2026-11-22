El antes y después de un luchador de UFC que impresiona al mundo

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El brasileño Nikolas Motta fue trasladado a un hospital de Doha, Qatar, para realizarse estudios tras la derrota por decisión unánime frente al australiano Dom Mar Fan, en una pelea de peso ligero de las preliminares de UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling. El combate se disputó este sábado en la ABHA Arena y terminó con tarjetas de 30-26, 30-26 y 29-27.

Motta regresaba al octágono después de más de un año sin actividad y de una intervención quirúrgica. La pelea terminó con un fuerte castigo en su rostro, con cortes, hematomas e inflamación alrededor de los ojos. La revisión médica dentro de la jaula y el posterior traslado para tomografías formaron parte de las consecuencias de una contienda en la que Mar Fan impuso su ritmo durante buena parte de los tres asaltos.

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La UFC confirmó el triunfo del australiano por decisión unánime, mientras que los reportes posteriores indicaron que el brasileño fue enviado a un centro médico local para estudios preventivos de cabeza y rostro. Hasta la publicación de esos informes, no se habían difundido los resultados de las tomografías.

El australiano llegó al duelo con una ventaja de alcance de 11 centímetros, un factor que aprovechó desde el comienzo. Su jab y sus combinaciones marcaron diferencias en los intercambios de pie y comenzaron a dejar señales visibles en el rostro de Motta durante el primer asalto.

Los datos del combate consignaron 59 golpes significativos conectados por Mar Fan sobre 110 intentos, con una efectividad del 53%. Motta logró 14 impactos significativos. La diferencia también se extendió al trabajo de lucha: el vencedor completó cuatro derribos sobre nueve intentos y mantuvo pasajes de control sobre la lona, donde sumó castigo con golpes desde posiciones superiores.

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El dominio del australiano tuvo un momento de interrupción en el segundo round. Tras uno de los derribos y una secuencia de golpes en el suelo, Motta logró recuperar la posición de pie y conectó un golpe que derribó a Mar Fan. Fue el único knockdown de la pelea y abrió una breve posibilidad para el brasileño.

Mar Fan evitó que esa acción cambiara el desarrollo del combate. Recurrió a los derribos y al control para salir del tramo más comprometido y recuperar la iniciativa. El tercer asalto encontró a Motta con daños visibles en el rostro y con un ojo muy inflamado.

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La condición física del brasileño obligó a una pausa durante el tercer round. El árbitro Jason Herzog detuvo las acciones para que el médico de la organización evaluara si Motta podía continuar. Tras la revisión, la pelea se reanudó y el brasileño llegó hasta la campana final.

Las imágenes posteriores a la pelea contrastaron con las fotografías promocionales previas al evento. El estado de su rostro circuló en redes sociales y dio lugar a reportes sobre su atención médica. El traslado tuvo carácter preventivo para descartar lesiones en la cabeza y la zona facial.

Motta, antes de la pelea y después de la pelea

La derrota dejó a Motta con un registro profesional de 15 victorias, siete derrotas y una pelea sin resultado. Dentro de la UFC, su marca quedó en tres triunfos, cuatro caídas y una pelea sin decisión. El resultado representó su segundo revés consecutivo. Mar Fan, de 26 años, elevó su récord a 10-3 y obtuvo una victoria relevante en su recorrido dentro de la división de las 155 libras. El australiano, formado en City Kickboxing y ganador de la cuarta temporada de Road to UFC, se recuperó de la derrota por sumisión que había sufrido en mayo ante Kody Steele.

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La cartelera de Doha también dejó una victoria argentina. Kevin Vallejos derrotó al estadounidense Aljamain Sterling por decisión unánime en el combate coestelar de peso pluma, con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28.

El peleador de Mar del Plata neutralizó 11 de los 12 intentos de derribo de Sterling y sostuvo la pelea en los intercambios de pie. El resultado llevó su récord profesional a 19-1. En el combate principal, el neozelandés Navajo Stirling noqueó a Jirí Procházka a los 4:58 del segundo asalto. El resultado mantuvo invicto a Stirling, que alcanzó una marca de 12-0.