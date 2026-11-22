El precio del combustible de aviación acumula una suba interanual de casi 90% y las aerolíneas responden con recortes de rutas y asientos antes de la temporada de verano (Foto: Europa Press)

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A casi nueve meses del inicio del conflicto en Medio Oriente, la crisis energética que desató se empieza a sentir en actividades que, en principio, parecían alejadas de la geopolítica del Golfo. El transporte aéreo es una de ellas.

El combustible de aviación —que tiene su propio precio, más alto que el petróleo crudo y atado a márgenes de refinación que también escalaron—, rondaba los USD 90 el barril a comienzos del año alcanzó un pico de casi USD 200 en octubre, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) organización comercial global que agrupa a compañías que representan alrededor del 85% del tráfico aéreo mundial.

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Aunque en las últimas semanas cedió hasta USD 169, acumula una suba interanual de 88,6%. Con el verano austral que comienza en pocas semanas, la conectividad aérea hacia y desde la Argentina empieza a verse afectada.

El impacto en las cuentas del sector será fuerte: IATA proyecta que los beneficios netos de la industria global caerán a la mitad en 2026, de USD 45.000 millones a USD 23.000 millones, con un margen neto del 2%, el nivel más bajo desde la recuperación poscovid.

En condiciones normales, el combustible representa entre el 28% y el 35% de los costos operativos de una aerolínea latinoamericana. Hoy ese número trepó al 38% o más

En condiciones normales, el combustible representa entre el 28% y el 35% de los costos operativos de una aerolínea latinoamericana. Hoy ese número trepó al 38% o más, según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la factura regional de combustible creció un 80 por ciento.

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Esta semana se conoció que Plus Ultra, la aerolínea española que conectaba Madrid con Buenos Aires y Lima, suspendió ambas rutas desde el 17 de noviembre y solo mantiene el vuelo a Caracas. La aerolínea gastó 104,83 millones de euros en combustible contra un presupuesto de 69,13 millones (subió 51,6%), acumuló una pérdida operativa de 31 millones de euros entre febrero y agosto y avanza en un proceso preconcursal con un expediente de regulación de empleo para 679 trabajadores en Madrid.

Latam Airlines fue una de las primeras en cuantificar el golpe: su CEO, Roberto Alvo, advirtió en la presentación de resultados de la compañía que el combustible “prácticamente se ha duplicado” respecto del año anterior y que la aerolínea no espera una baja en el corto plazo. La empresa calcula que el combustible sumará unos USD 2.000 millones adicionales a sus costos de 2026 frente a 2025. La reacción fue inmediata: suspendió las rutas Lima-Montego Bay y Lima-Antofagasta desde abril de 2027 por los costos del combustible y las tasas aeroportuarias del aeropuerto limeño. Antes ya había cortado sus servicios a Orlando, Curazao, Florianópolis y Tucumán.

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La aerolínea española Plus Ultra suspendió sus rutas entre Madrid y Buenos Aires y entre Madrid y Lima desde el 17 de noviembre

Aerolíneas Argentinas. La aerolínea de bandera cerró el primer semestre de 2026 con una pérdida de USD 63 millones, tras dos años consecutivos de ganancias inéditas desde su reestatización en 2008. La compañía —que preside Fabián Lombardo desde fines de 2023— estima que sin el impacto del combustible, el resultado operativo habría sido positivo en unos USD 25 millones. El sobrecosto total estimado para todo 2026 ronda los USD 150 millones, un 50% más de lo presupuestado. Desde la compañía aclararon que no solicitan recursos al Tesoro desde mediados de 2024 y que no prevén hacerlo este año ni el próximo.

Colombia ya registra el impacto en los pasajeros ya que los pasajes aéreos subieron 18,3% interanual en septiembre, casi tres veces la inflación general del país, que fue del 6,3%. En el evento ISTAT Latin America que se hizo en octubre en Ciudad de México, el 74% de los ejecutivos del sector consultados ubicó al precio del combustible como el principal riesgo para sus negocios.

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El 74% de los ejecutivos del sector consultados ubicó al precio del combustible como el principal riesgo para sus negocios

Las estrategias de recuperación de costos varían: Aeroméxico logra trasladar entre el 75% y el 76% de la suba vía tarifas; Volaris y Viva Aerobus, en cambio, solo recuperan alrededor del 27% y el 20% respectivamente.

El Grupo Abra —que agrupa a la colombiana Avianca y la brasileña Gol— cubrió el 44% de su consumo de combustible para el cuarto trimestre a USD 4,05 el galón y logró una recaptura comercial del 93%, pero aun así recortó capacidad: Avianca un 3% y Gol un 7% respecto de lo programado.

IATA advierte que el 54% de los vuelos en América Latina ya opera en aeropuertos congestionados, lo que eleva costos y limita la flexibilidad operativa.

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En Europa los grandes también recortan

Del otro lado del Atlántico, el impacto es igual de profundo. Las aerolíneas europeas tenían coberturas de combustible del 70% previas a la crisis, lo que amortiguó el golpe inicial, pero esas coberturas van venciendo y la presión sobre los costos crece semana a semana.

Lufthansa proyecta una factura de combustible de 9.300 millones de euros en 2026, unos 2.000 millones más que el año anterior. IAG —el grupo que agrupa a British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling y Level— prevé gastar 8.900 millones de euros. Wizz Air registró un aumento del 33,7% en su gasto de combustible solo en los seis meses a septiembre.

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Las aerolíneas trasladan parte del encarecimiento del combustible a las tarifas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ryanair eliminó 2 millones de plazas para el invierno y bajó su objetivo de pasajeros para el año fiscal 2027 de 216 a 214 millones.

EasyJet removió hasta 1,4 millones de asientos en dos rondas sucesivas.

Lufthansa recortó el equivalente a cinco aviones en su marca principal y ya había eliminado 20.000 vuelos de corto radio en el verano boreal de 2026.

IAG aplicó recortes diferenciados en su red para el cuarto trimestre: -1% en British Airways, -6% en Aer Lingus, -8% en Vueling y -28% en Level.

KLM anunció la reorganización de 5.000 puestos de trabajo.

Turkish Airlines frenó contrataciones y emitió una advertencia formal sobre riesgos a su rentabilidad.

AlbaStar, con base en Mallorca y dieciséis años de historia, cesó operaciones por insolvencia. La firma fue proveedora de Flybondi, cuando la low cost argentina -ahora en concurso- alquiló uno de sus aviones bajo la modalidad ACMI para responder a la alta demanda del mercado local durante el verano pasado.

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Animawings, de Rumania, tuvo su certificado de operador suspendido en noviembre.

Air Baltic entró en protección por quiebra en septiembre, canceló un pedido de 40 aviones por USD 3.500 millones y redujo su flota de 54 a 36 aeronaves.

Volotea también se declaró en quiebra en septiembre y recortó un tercio de su flota —de 44 aviones— para seguir operando.

Cambios en el tráfico

El tráfico en los principales aeropuertos europeos ya registra caídas interanuales desde noviembre: Frankfurt -10%, Múnich -8%, Estambul -7%, Londres (Heathrow) -5%. Según la consultora OAG, esa tendencia podría mantenerse hasta abril de 2027.

Michael O’Leary, director ejecutivo de Ryanair, anticipó subas de hasta un 20% en las tarifas de corto radio para 2027. Lufthansa proyecta aumentos de dos dígitos.

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La consultora IBA Insight estima que el impacto total en las aerolíneas europeas rozará los USD 12.000 millones, según relevamientos de IATA.