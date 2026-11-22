La afirmación sobre la carga bacteriana de las pesas frente a la de un inodoro surge de mediciones realizadas en contextos distintos y sin respaldo de una comparación científica directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La afirmación de que las pesas de un gimnasio tienen 362 veces más bacterias que el asiento de un inodoro circuló durante años en redes sociales y volvió a difundirse en 2024. El dato se presenta como una comparación directa sobre la higiene de ambos objetos, aunque su origen y método de cálculo imponen límites importantes.

La cifra proviene de un informe de FitRated, un sitio de reseñas de equipamiento deportivo. El trabajo tomó muestras de 27 aparatos en tres gimnasios, pero no fue publicado en una revista científica ni utilizó una muestra representativa de los centros de entrenamiento.

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De acuerdo con una verificación de Snopes, el resultado de 362 veces más bacterias surgió de contrastar muestras de pesas con datos obtenidos en otro relevamiento, realizado en asientos de inodoros de dos escuelas de Michigan. Por eso, no corresponde interpretarlo como una medición científica que compare de manera directa ambos ambientes.

La diferencia entre presencia de bacterias y riesgo de enfermedad resulta central. Las superficies de uso compartido pueden acumular microorganismos por el contacto constante con manos, piel, sudor y objetos personales, pero detectar bacterias no prueba por sí mismo que exista transmisión de infecciones o que todas las especies halladas sean dañinas.

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El informe sobre las pesas comparó muestras tomadas en contextos diferentes

ULa presencia de bacterias en los equipos de gimnasio no demuestra por sí sola un riesgo real de infección (Imagen Ilustrativa Infobae)

FitRated informó que las pesas libres analizadas concentraban 1.158.381 unidades formadoras de colonias por pulgada cuadrada. La comparación se hizo con un promedio de 3.200 unidades en asientos de inodoros, una cifra procedente de una investigación de la National Sanitation Foundation en establecimientos escolares. Se trata de contextos de muestreo diferentes.

El problema metodológico es que los dos valores no fueron obtenidos bajo un mismo protocolo ni en los mismos espacios. Snopes señaló que el informe de FitRated no detalló aspectos relevantes de la toma de muestras, como la estandarización del procedimiento, la frecuencia del muestreo y las condiciones de higiene previas en cada aparato.

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La publicación también advirtió que el informe no fue sometido a revisión por pares, el proceso mediante el cual especialistas externos examinan la metodología y las conclusiones de una investigación antes de su difusión académica. Por ese motivo, la cifra puede describir una observación limitada, pero no permite establecer una regla general sobre todos los gimnasios.

Un estudio publicado en Frontiers in Microbiology analizó superficies de equipos en instalaciones deportivas y halló que las bacterias humanas oportunistas, en particular cepas de Staphylococcus, se acumulan de manera significativa en los aparatos de uso compartido. El trabajo también detectó cepas multirresistentes a antibióticos en equipos de interior, lo que señala un riesgo adicional más allá de la simple presencia de microorganismos.

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Ese trabajo tampoco permite calcular una equivalencia con un inodoro ni medir el riesgo individual de enfermar. Sus autores plantearon que la higiene personal, las rutinas de limpieza y la desinfección pueden influir sobre la diversidad bacteriana hallada. El aporte principal fue mostrar que las superficies de contacto en instalaciones deportivas contienen microorganismos de origen humano y ambiental.

Un estudio de 2026 publicado en Pathogens analizó 180 muestras tomadas de 12 aparatos en una instalación deportiva y encontró que el horario del día es un predictor independiente de contaminación: a mediodía, la probabilidad de detectar bacterias era 7,19 veces mayor que a primera hora de la mañana. El trabajo identificó 248 aislamientos bacterianos, predominantemente de origen cutáneo, aunque también halló Staphylococcus aureus en varios equipos. Esta diferencia refuerza la necesidad de evitar conclusiones generales a partir de un único relevamiento.

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La limpieza y la higiene personal reducen la exposición en equipos compartidos

Las colchonetas, barras y máquinas de musculación concentran microorganismos derivados del contacto humano y del ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que los gimnasios y otras instalaciones deportivas deben mantener limpios los equipos compartidos y prestar atención a las superficies que tienen contacto frecuente con la piel. Las pautas incluyen limpiar los equipos compartidos después de cada uso y permitir que se sequen antes de volver a utilizarlos.

La agencia también recomienda utilizar productos de limpieza o desinfección de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Antes de desinfectar una superficie visiblemente sucia, corresponde remover la suciedad con agua y jabón o detergente. La distinción importa porque limpiar reduce la cantidad de gérmenes, mientras que la desinfección apunta a eliminarlos mediante productos específicos.

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En sus recomendaciones sobre prevención de infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, conocido como MRSA, los CDC advierten que los espacios deportivos pueden facilitar la exposición por el uso de equipos compartidos y el contacto directo entre personas. La conclusión no es que cada pesa o máquina represente un peligro automático, sino que los espacios de entrenamiento requieren hábitos de higiene consistentes: mantener cubiertas las heridas, no compartir toallas ni elementos personales, evitar tocarse ojos, nariz y boca durante la rutina y lavarse las manos después de utilizar elementos compartidos.