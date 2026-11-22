Max Verstappen declaró en una rueda de prensa tras el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

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Max Verstappen celebró su victoria en el Gran Premio de Las Vegas con un duro ataque contra George Russell, después de que el piloto de Mercedes perdiera sus opciones de podio tras un accidente a dos vueltas del final. El neerlandés vinculó el episodio con el cruce verbal que ambos habían mantenido durante el fin de semana y sostuvo que su rival está por debajo de su nivel.

El conflicto entre los dos pilotos se había iniciado en la tercera sesión de entrenamientos libres. George Russell cuestionó una maniobra de Verstappen antes de una vuelta rápida y consideró que el piloto de Red Bull había incumplido un acuerdo tácito entre competidores. El británico intentó recuperar la posición, el neerlandés buscó cerrarle el paso y ambos monoplazas tuvieron un contacto menor.

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Los comisarios emitieron una advertencia oficial para Max Verstappen por un movimiento durante una frenada. Tras la sesión, Russell responsabilizó al tetracampeón mundial por la situación y expresó su malestar. “Hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todos lo aceptan, y yo no voy a aceptar que alguien me arruine así y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarse ante ese tipo”, afirmó el piloto de Mercedes.

Verstappen se impuso en el GP de Las Vegas

La tensión se trasladó a la carrera del domingo en Las Vegas, donde ambos largaron desde la primera fila y protagonizaron varios cambios en la punta. Verstappen consiguió imponerse en una competencia en la que Russell también se mantuvo en la pelea por las posiciones principales.

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A falta de dos vueltas para el final, el británico intentó adelantar a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, por el segundo puesto. Russell bloqueó los neumáticos, impactó contra el muro y cayó hasta la novena posición, aunque pudo continuar en carrera.

El incidente fue observado por Verstappen desde adelante. Después de cruzar la meta en el primer lugar, el piloto neerlandés se refirió tanto a las críticas del viernes como al error de Russell. “Bueno, quiero decir, no es que hoy haya sido un éxito”, respondió cuando le preguntaron si los dichos de su rival habían estado presentes durante la pelea por el liderazgo.

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Luego profundizó su postura sobre el piloto británico: “La cuestión es que él habla mucho fuera de la pista. Y, sinceramente, para mí no importa demasiado porque está tan por debajo de mi nivel que, de todos modos, no tiene mucho sentido que intente responder a eso, así que no me molesta”.

El piloto fue protagonista de una previa intensa con Russell (Reuters)

El ganador del Gran Premio de Fórmula 1 no ocultó su satisfacción al ver el desenlace de la maniobra de Russell. El neerlandés calificó el accidente como una respuesta a las declaraciones de su adversario y relató qué pensó al observarlo por los espejos. “Hoy el karma es una perra. Sinceramente fue fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: ‘¡Fantástico! Mi día solo está mejorando’”, declaró Verstappen.

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El piloto de Red Bull completó su respuesta con una referencia al triunfo en el circuito urbano estadounidense. “Y, por supuesto, cuando crucé la meta primero, mi día quedó completo”, señaló.

El resultado en Las Vegas tuvo consecuencias para la clasificación del campeonato. Verstappen consolidó el segundo puesto (Antonelli ya se consagró campeón) y amplió a 40 puntos su ventaja sobre Russell, cuando restan dos fechas para el final de la temporada. Lewis Hamilton, por su parte, quedó a 37 unidades del neerlandés. Verstappen alcanzó 304 puntos.