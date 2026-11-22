El rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, encabezó el acto de homenaje a la estudiante de Ingeniería Mecánica. (Foto cortesía UES)

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Tras una destacada participación en el International Air and Space Program (IASP) 2026, realizado en Houston, Texas, la estudiante salvadoreña Ariel Torres regresó al país con tres reconocimientos en pruebas vinculadas con cohetes, termodinámica y proyectos espaciales. Mismos que la hicieron acreedora de un reconocimiento por parte de la Universidad de El Salvador (UES).

El acto fue presidido por el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, quien destacó el respaldo institucional a estudiantes que participan en actividades académicas internacionales. La universidad señaló que la experiencia de Torres representa un antecedente para otros alumnos interesados en áreas científicas y tecnológicas.

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Torres estudia Ingeniería Mecánica en la UES y participó en el programa junto con otros 104 estudiantes de distintos países. Las actividades se realizaron en el Space Center University, en Houston, e incluyeron pruebas de lanzamiento de cohetes, ejercicios del área Thermal, relacionada con la termodinámica, trabajo en equipos y experiencias de entrenamiento aeroespacial.

Ariel Torres obtuvo tres reconocimientos en el International Air and Space Program 2026 celebrado en Houston, Texas. (Foto cortesía UES)

Tres lugares en pruebas técnicas y trabajo de equipo

Durante el IASP 2026, Ariel Torres obtuvo tres terceros lugares. El primero fue en la categoría de lanzamiento de cohetes; el segundo, en Thermal; y el tercero correspondió al proyecto presentado durante su estancia en Space Center University.

La categoría Thermal evalúa conocimientos y aplicaciones vinculadas con el comportamiento del calor y la energía, un campo relacionado con la formación de Ingeniería Mecánica. El resultado alcanzado por Torres ubicó su desempeño entre los equipos reconocidos en una competencia que reunió a participantes internacionales.

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La estudiante también recibió una certificación de iFLY, una actividad de vuelo en túnel de viento, y otra del Programa Espacial Internacional. Según la información difundida por la UES, estas acreditaciones formaron parte de las actividades desarrolladas durante el encuentro.

(Foto cortesía Universidad de El Salvador)

El proyecto abordó la comunicación de pequeños satélites

Torres presentó el proyecto “Comunicación y Trayectoria Satelital”, centrado en alternativas para mejorar las conexiones y las rutas de intercambio de señales entre satélites de tamaño reducido que trabajan en red.

La propuesta analiza la comunicación dentro de constelaciones de pequeños satélites, con el objetivo de aportar criterios para una mayor precisión en la transmisión de señales y para la planificación de trayectorias. El tema se vincula con aplicaciones de ingeniería, telecomunicaciones y operaciones espaciales.

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La iniciativa tuvo como antecedente un trabajo de Ángela Pineda, otra estudiante de la UES que participó en una edición anterior del programa. Ambas propuestas se integraron en una línea de interés sobre comunicaciones espaciales.

(Foto cortesía Universidad de El Salvador)

La estudiante relató parte de las actividades en Houston

Desde Houston, Torres afirmó que el programa le permitió participar en experiencias vinculadas con la preparación física y técnica asociada a misiones espaciales. También indicó que conoció a astronautas y tuvo la oportunidad de pilotar un avión.

“He podido llevar las condiciones de mi cuerpo al límite. He conocido astronautas reales y he tenido la experiencia inmersiva de lo que se siente ser un astronauta”, expresó la estudiante en declaraciones difundidas por la UES.

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Durante el homenaje, Torres agradeció el apoyo recibido para asistir al programa. La universidad informó que mantendrá su respaldo a la participación estudiantil en espacios internacionales relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.