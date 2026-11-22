La tercera edición del Estudio de Tiempos de Despacho evaluó las importaciones de cemento, clínker, granos, metales y sulfato de sodio. (Empresa Portuaria Quetzal)

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La SAT de Guatemala informó que descargar una embarcación de carga a granel en Puerto Quetzal demanda en promedio cinco días, desde el atraque hasta la finalización del desembarco.

La medición derivó en un Plan de Acción 2027-2029 suscripto por ocho entidades públicas y privadas para dar previsibilidad a la cadena logística y reducir demoras.

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La tercera edición del Estudio de Tiempos de Despacho analizó las importaciones de cemento, clínker, granos, metales y sulfato de sodio. El relevamiento determinó que el inicio de la descarga ocurre poco después de la llegada del buque, aunque la duración completa varía según la mercadería y su densidad.

La presentación fue encabezada por el superintendente de Administración Tributaria, Werner Ovalle Ramírez. El funcionario sostuvo que el objetivo excede la reducción de plazos: “No se trata únicamente de reducir tiempos, se trata de transformar procesos, generar certeza, fortalecer la confianza y hacer de Guatemala un país más competitivo”.

La tercera edición del Estudio de Tiempos de Despacho evaluó las importaciones de cemento, clínker, granos, metales y sulfato de sodio. (Empresa Portuaria Quetzal)

Entre 72 y 77 actividades para completar el desembarco

Los productos a granel comienzan a descargarse entre 25 y 35 minutos después del atraque. En el caso de los metales, ese lapso puede extenderse hasta dos horas y media antes de que se inicien las maniobras.

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El mapeo operativo identificó 72 actividades en la cadena logística de los graneles y 77 para las importaciones de metales. En ambas operaciones participan ocho actores de los sectores público y privado, con un peso operativo concentrado en transportistas, la entidad portuaria y los agentes aduaneros, según la Superintendencia de Administración Tributaria.

El plazo promedio de cinco días abarca todo el recorrido de la carga: desde el arribo del barco hasta la conclusión de las tareas de desembarco. La medición permitió desagregar las etapas y detectar los puntos donde intervienen más participantes o se concentran mayores tiempos de operación.

El nuevo plan establece compromisos en seis áreas orientadas a fortalecer la coordinación logística en Puerto Quetzal. Una de las medidas previstas es la elaboración de pronósticos trimestrales para anticipar el flujo de embarcaciones y mercancías que llegarán al puerto.

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Las acciones fueron asignadas a responsables específicos dentro de la cadena, con plazos definidos para su ejecución hasta 2029. La iniciativa busca ordenar la operación entre los organismos estatales, los operadores portuarios, los transportistas y los representantes del sector privado.

El antecedente de las exportaciones marítimas

La SAT ya había difundido en diciembre de 2025 la segunda edición de su Estudio de Tiempos de Despacho, centrada en las exportaciones por vía marítima. Esa evaluación calculó que los trámites para despachar mercancías al exterior requerían un promedio de 3,5 días.

A partir de aquel resultado, se firmó el Plan de Acción Nacional 2026-2029, que fijó como meta reducir el proceso de exportación a dos días. Las medidas contempladas incluyen modernización tecnológica, ampliación de los horarios portuarios y fortalecimiento del programa de Operador Económico Autorizado.

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El estudio sobre importaciones en Puerto Quetzal utiliza una metodología internacional para medir el tiempo que transcurre entre la llegada de una mercancía a un punto de entrada y su salida efectiva. El propósito es localizar obstáculos que afectan el comercio exterior y evaluar los procesos aduaneros y logísticos.

La medición fue realizada bajo la guía técnica de la Organización Mundial de Aduanas y contó con asistencia del Programa Mercator, además de supervisión durante el relevamiento. La iniciativa forma parte del Programa de Modernización Integral Aduanera de la SAT y se vincula con el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio.

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La divulgación ocurrió mientras sectores productivos guatemaltecos reclaman avances en la agilización de controles comerciales. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras pidió a la SAT y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación acelerar una matriz de inspecciones en los puntos de ingreso al país, en función de compromisos derivados del acuerdo comercial con Estados Unidos.