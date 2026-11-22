Una investigación publicada en el Journal of Neural Transmission analizó los patrones de movimiento de más de 73.000 personas y detectó alteraciones medibles en la forma de caminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio científico determinó que cinco cambios en la forma de caminar pueden aparecer hasta siete años antes de que una persona reciba un diagnóstico de Parkinson. La investigación analizó los patrones de movimiento de más de 73.000 personas.

El trabajo fue publicado en el Journal of Neural Transmission y se basó en datos del UK Biobank, un programa de salud de largo plazo en el Reino Unido. Los participantes llevaron sensores en la muñeca durante una semana para registrar sus movimientos, y sus historiales médicos fueron seguidos por hasta diez años. De ese grupo, 314 personas recibieron un diagnóstico de Parkinson durante el período analizado.

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Cinco señales en la marcha que los sensores identificaron con años de anticipación

Una infografía sintetiza las alteraciones motrices al andar que preceden al diagnóstico de Parkinson a partir de una investigación desarrollada en el Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores procesaron los registros con un software que estimó la cantidad de pasos diarios, la velocidad al desplazarse y la regularidad de la zancada. Al comparar a quienes luego desarrollaron la enfermedad con quienes no lo hicieron, hallaron diferencias concretas: menor cantidad de pasos por día, velocidad reducida, zancadas más cortas, mayor variabilidad entre pasos y menor consistencia en el ritmo.

“Estos hallazgos sugieren que los biomarcadores digitales de la marcha pueden ayudar a caracterizar cambios motores tempranos detectables hasta 6,8 años antes del diagnóstico clínico”, escribieron los autores. El Parkinson es, ante todo, un trastorno del movimiento, y sus efectos sobre la manera de andar se vuelven medibles mucho antes de que los síntomas más reconocibles se manifiesten.

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Clifford Segil, neurólogo del Centro de Salud Providence Saint John’s, señaló que utiliza el análisis de la marcha como herramienta diagnóstica. “Puedo identificar a un paciente con Parkinson entre una multitud”, afirmó en declaraciones a Prevention. Los cuatro rasgos centrales de la enfermedad —temblor, rigidez, lentitud de movimiento e inestabilidad postural— impactan directamente en la locomoción.

El cerebro pierde la coordinación motora antes de que los síntomas sean evidentes

La investigación, que siguió los historiales médicos de los participantes durante hasta diez años, identificó menor cantidad de pasos diarios y menor consistencia en el ritmo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jian Feng, doctor en fisiología y biofísica de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, explicó el mecanismo detrás de estas señales: “El cerebro envía instrucciones a los músculos para que se contraigan o se relajen; así es como nos movemos”. En personas con Parkinson, ese sistema de coordinación se deteriora de forma progresiva, y las alteraciones en la marcha serían una manifestación precoz de ese proceso.

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Hassaan Bashir, neurólogo de Tufts Medicine New England Neurological Associates, advirtió que muchos de estos cambios pasan desapercibidos tanto para los pacientes como para los médicos. “Con el llegada de la tecnología wearable, las variaciones sutiles en el movimiento pueden detectarse mucho antes”, afirmó al mismo medio. El especialista mencionó una creciente cantidad de investigaciones que documentan marcha más lenta, asimétrica y con menor balanceo de brazos varios años antes de que se establezca el diagnóstico.

Detectar estos cambios a tiempo abre una ventana para actuar, aunque no frena la progresión

Cinco alteraciones en la forma de caminar se asocian con el Parkinson años antes de los síntomas reconocibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras patologías, el Parkinson carece hasta ahora de tratamientos que detengan su avance. “No existe ningún medicamento que frene la progresión de la enfermedad”, reconoció Charles. Sin embargo, los especialistas destacan que un diagnóstico anticipado permite incorporar hábitos que pueden marcar una diferencia concreta.

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“Hay buena evidencia de que el ejercicio puede enlentecer la progresión del Parkinson”, apuntó el médico, quien subrayó que una persona puede sumarse a un programa de actividad física estructurada si recibe el diagnóstico con tiempo suficiente.

Feng añadió que en ciertos casos los síntomas similares al Parkinson pueden estar vinculados con la exposición a neurotoxinas, por lo que una detección temprana podría reducir o eliminar ese factor.

Los médicos recomendaron que quienes noten cambios en su manera de caminar, junto a temblores u otros síntomas asociados, lo comuniquen a su médico de cabecera para una derivación a un especialista. Al mismo tiempo, advirtieron contra la alarma inmediata: “Muchas condiciones neurológicas diferentes pueden causar problemas al desplazarse. Los trastornos del movimiento como el Parkinson son solo un grupo dentro de ese universo”, concluyó Segil.

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