Steve Kerr le comunicó a Jayson Tatum un cambio de rotación por el retorno de Kevin Durant antes del debut olímpico frente a Serbia (REUTERS)

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La ausencia en un partido de los Juegos Olímpicos, la lesión en el tendón de Aquiles y el escrutinio permanente en redes sociales fueron algunos de los temas que abordó Jayson Tatum en una entrevista con el podcast Boardroom, conducido por Speedy Morman.

El jugador de los Boston Celtics también relató detalles de su vínculo con Michael Jordan, su administración financiera y sus negocios fuera de las canchas.

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El alero estadounidense, que ingresó en su décima temporada en la NBA, repasó episodios de presión y frustración que atravesó durante su carrera. “No entendí. Estaba confundido”, comentó sobre la decisión de no jugar ante Serbia en el debut de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.

El desconcierto por su ausencia en los Juegos Olímpicos

Tatum explicó que el entrenador Steve Kerr le anticipó una modificación en la rotación antes del encuentro, debido al regreso de Kevin Durant tras una lesión. “Me dijo que Kevin volvía y que tenían que resolver algo con la alineación. Me pidió que fuera paciente”, recordó en declaraciones a Boardroom.

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Tatum priorizó la conquista de la medalla dorada con Estados Unidos por encima de su disconformidad por la falta de minutos en cancha (REUTERS)

La explicación de Kerr cobró sentido durante el primer cuarto. “Cuando no entré en el primer cuarto, pensé que algo raro estaba pasando”, afirmó.

La decisión llegó después de una temporada en la que Tatum ganó el título de la NBA, integró el Mejor Quinteto de la liga y apareció en la portada del videojuego NBA 2K. Según contó, la falta de minutos resultó difícil de procesar, aunque procuró no trasladar su malestar al grupo.

“Intenté no convertirlo en algo sobre mí y seguir siendo el mejor compañero posible”, sostuvo. Para el jugador, el foco debía mantenerse en la obtención de la medalla dorada: “Lo que no podíamos hacer era no ganar el oro, porque entonces nada de esto habría valido la pena”.

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La lesión que modificó sus planes

El estadounidense ubicó otro de los momentos más complejos de su carrera en mayo de 2025, cuando sufrió una lesión en el tendón de Aquiles durante los playoffs frente a los New York Knicks. Tatum relató que llegó a aquel partido convencido de que su equipo podía revertir la serie y recordó que atravesaba una actuación de alto nivel.

Tatum declaró que se aproxima al punto más alto de su rendimiento deportivo a los 28 años de edad (Captura de video: YouTube/@TheBoardroom)

“Tenía como 44 puntos. Estaba en un ritmo tremendo y eso pasó de un segundo a otro”, relató. La lesión lo obligó a cambiar sus expectativas deportivas por una recuperación que, al principio, pareció distante.

“Me llevó unas tres semanas aceptar que esto me había pasado”, declaró. También describió las noches posteriores al diagnóstico: “Me despertaba en medio de la noche como si hubiera sido una pesadilla. Miraba mi pie, tenía esa bota enorme y pensaba: ‘¿Qué pasó?’”.

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Explicó que dejó de pensar en su regreso a las canchas para concentrarse en la rehabilitación diaria. “No podía pensar en correr por la cancha o clavar una pelota cuando ni siquiera podía caminar. Estaba demasiado lejos”, comentó.

El alero de Boston Celtics sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en mayo de 2025 durante la serie de playoffs ante New York Knicks (REUTERS)

Pese al impacto de la lesión y al tiempo que debió dedicar a la rehabilitación, mantiene una mirada optimista sobre su futuro deportivo.

A los 28 años, considera que atraviesa una etapa de plenitud y que todavía tiene margen para alcanzar su mejor nivel. “Estoy entrando en el punto más alto de lo que soy capaz de hacer”, afirmó.

Una charla de seis horas con Michael Jordan

El jugador de Boston también habló de su relación con Michael Jordan, figura central de la marca que lo patrocina. Tatum relató que compartieron un almuerzo de entre cinco y seis horas durante el verano, en un lugar de Estados Unidos cuya ubicación prefirió no revelar.

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“Su nombre en mi teléfono es ‘Uncle Mike’”, contó. Durante ese encuentro conversaron sobre el básquet actual, la época de Jordan, automóviles y golf.

Tatum aseguró que Jordan se muestra dispuesto a responder preguntas y a brindar orientación. “Es Michael Jordan, pero es tan cercano como alguien de su nivel puede serlo”, afirmó.

El jugador de Boston Celtics mantuvo un extenso almuerzo privado con Michael Jordan para conversar sobre básquetbol, automóviles y golf (AP)

A pesar de esa confianza, admitió que todavía siente cierta admiración que se traduce en nerviosismo antes de verlo: “Tenemos una buena relación, pero me pongo un poco nervioso antes de encontrarme con él”.

El manejo de sus ingresos y sus negocios

En el plano financiero, Tatum señaló que mantiene una regla que surgió al inicio de su carrera: utiliza los ingresos por patrocinios para sus gastos cotidianos y preserva la mayor parte de su salario como jugador. “Es cierto en un 95%”, respondió al ser consultado sobre ese esquema.

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Precisó que destinó parte de su dinero disponible a comprar una vivienda para él y otra para su madre. “Mis gastos mensuales, los viajes y otras cosas salen de los acuerdos comerciales”, señaló.

El jugador vinculó esa decisión con su infancia en un hogar monoparental y con las dificultades económicas que atravesó junto a su madre. También destacó la formación de ella, que posee un doctorado y un título de abogada.

El deportista destina los ingresos por patrocinios a sus gastos cotidianos y preserva la mayor parte de su salario en la NBA (REUTERS)

Entre sus proyectos, mencionó su participación como socio e inversor de Onside, una línea de cuidado personal masculino. Tatum sostuvo que eligió involucrarse porque utiliza los productos y participa en decisiones creativas. “Ser parte de algo que ayudaste a crear genera una satisfacción distinta”, afirmó.

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Además, destacó el lanzamiento de las zapatillas Tatum 5 junto a Jordan Brand. El modelo contará con entre 12 y 13 colores para la venta, además de versiones especiales y ediciones para universidades patrocinadas por la marca.