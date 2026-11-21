El sueño no es descanso pasivo: es el proceso que sostiene la salud física, mental y el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sueño ocupa un lugar cada vez más central en el debate sobre salud pública. La privación de descanso se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y problemas de salud mental, mientras que su impacto en la productividad y la calidad de vida también es ampliamente documentado.

El vínculo tiene respaldo científico: una revisión publicada en 2026 en el Journal of Clinical Sleep Medicine concluyó que dormir menos de seis horas por noche eleva en un 48% el riesgo de desarrollar o morir por una enfermedad cardíaca, y vincula el sueño insuficiente con un riesgo significativamente mayor de desarrollar síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina.

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Por su parte, un estudio de Stanford Medicine de 2025 determinó que las personas con insomnio tienen diez veces más probabilidades de desarrollar depresión y diecisiete veces más de padecer ansiedad.

La evidencia avanza en la comprensión de los mecanismos del sueño y coincide en que dormir bien no es solo una cuestión de horas, sino de condiciones fisiológicas precisas que el cuerpo debe alcanzar para iniciar y sostener el descanso.

En ese marco, el neurocientífico Andrew Huberman, profesor titular de la Universidad de Stanford y conductor del podcast Huberman Lab, explicó que cuatro condiciones fisiológicas deben cumplirse simultáneamente para conciliar el sueño, y ofreció una serie de técnicas concretas y de bajo costo para lograrlo, en el marco del evento DealBook organizado por The New York Times.

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Cuatro condiciones para conciliar el sueño, según Huberman

A continuación, un repaso de cada una de ellas y las técnicas que el neurocientífico propone para alcanzarlas.

Bajar la temperatura corporal

Enfriar el cuerpo es la primera señal que le indica al cerebro que es hora de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera condición que el neurocientífico señaló—y más determinante— es el descenso de la temperatura corporal central. Enfriar el ambiente de la habitación, sacar un pie fuera de las sábanas o utilizar tecnología de refrigeración de colchones son algunas vías posibles, aunque estas últimas implican un gasto económico.

Huberman indicó también que una ducha o baño caliente puede producir el efecto contrario al esperado: por mecanismos termorreguladores, el calor aplicado sobre la piel deriva en una caída de la temperatura interna una vez que la persona se seca. Para quienes no disponen de tiempo, incluso una toalla tibia sobre el rostro puede activar parte de ese mismo mecanismo.

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Desacelerar el ritmo cardíaco

Exhalar lento y profundo es la herramienta más directa para desacelerar el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda condición es la desaceleración del ritmo cardíaco. Las exhalaciones largas y deliberadas constituyen la herramienta más directa para lograrlo, ya que activan el sistema nervioso parasimpático y favorecen el estado de calma necesario para el sueño.

Frenar el flujo de pensamientos

No se puede dejar de pensar; solo se puede redirigir la atención hacia el entorno inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer requisito es detener el flujo de pensamientos, uno de los obstáculos más comunes cuando se interrumpe el sueño en mitad de la noche. Huberman fue categórico: intentar no pensar es contraproducente. La estrategia eficaz consiste en redirigir la atención hacia el entorno inmediato, ya sea un sonido en la habitación o, con mayor eficacia aún, las sensaciones corporales propias.

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Olvidar la posición de las extremidades

El cerebro debe soltar el registro del propio cuerpo para que el sueño llegue (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta y última condición es la más contraintuitiva: el cerebro debe dejar de registrar la posición de las extremidades. El problema es que lograrlo entra en tensión directa con la condición anterior: prestar atención a las sensaciones corporales —la estrategia recomendada para frenar el flujo de pensamientos— es exactamente lo que impide cumplir este último requisito.