Carlos Gómez, alias “Calitín”, se presentó ante la Fiscalía de Homicidio y la Dirección de Investigación Judicial en Ancón, después de figurar entre los más buscados por tentativa de homicidio. Tomada de la PN

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Carlos Gómez, conocido con el alias de “Calitín” y señalado entre los más buscados por tentativa de homicidio en Panamá, se entregó este viernes 20 de noviembre ante las autoridades, mientras la Policía Nacional desarrollaba otros operativos que permitieron la aprehensión de seis personas adicionales relacionadas con investigaciones o requerimientos judiciales por delitos contra la vida.

Gómez se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Homicidio y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el corregimiento de Ancón, donde fue recibido por funcionarios encargados de su búsqueda.

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El sospechoso era requerido por un hecho ocurrido el 2 de diciembre de 2025, en la vía Fernández de Córdoba, corregimiento de Pueblo Nuevo, en la capital panameña.

La investigación se relaciona con un presunto intento de asesinato registrado hace casi un año, por el cual las autoridades mantenían vigente su búsqueda. Una orden de detención había sido emitida el 20 de enero de 2026, según información divulgada sobre el expediente, aunque no se han precisado las circunstancias del ataque ni la identidad de la víctima.

Después de su presentación, unidades policiales trasladaron a Gómez para continuar los procedimientos correspondientes y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

Una pareja fue puesta a disposición de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de San Miguelito por un hecho violento ocurrido en agosto en El Bosque. Tomada de la PN

La entrega ocurrió mientras las autoridades mantenían una lista de nueve personas requeridas por delitos graves, entre ellos homicidio, femicidio, tentativa de homicidio, violación y pandillerismo.

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Entre los buscados figuran sospechosos relacionados con hechos ocurridos en Veraguas, Nuevo Tocumen y Ancón, cuyas investigaciones continúan abiertas.

En otra intervención, la Zona Policial de Arraiján aprehendió a un ciudadano en Nuevo Emperador, luego de detectar durante un recorrido preventivo que mantenía un oficio de conducción vigente. El requerimiento fue emitido por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá y está relacionado con un delito de homicidio doloso.

La Policía también informó sobre dos aprehensiones efectuadas durante allanamientos en Llano Bonito, distrito de Chitré, provincia de Herrera, por un homicidio ocurrido el 15 de noviembre en San Juan Bautista.

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Un ciudadano requerido por homicidio doloso fue localizado durante un recorrido preventivo de la Policía Nacional en Nuevo Emperador, distrito de Arraiján. Tomada de la PN

Uno de los sospechosos mantiene antecedentes por delitos relacionados con drogas, hurto de vehículos y pandillerismo, de acuerdo con los registros policiales.

El caso corresponde a la muerte de Billy Ríos, estudiante de enfermería de 24 años, quien recibió heridas de arma blanca durante una riña registrada en medio de actividades relacionadas con un desfile.

Las investigaciones indican que el joven intervino para defender a su padre, cuando fue atacado y sufrió lesiones que provocaron su fallecimiento.

Por este homicidio, un primer sospechoso de 18 años ya había sido imputado por homicidio doloso y lesiones personales, y permanece bajo detención provisional.

Con las dos aprehensiones anunciadas este viernes, son tres las personas vinculadas judicialmente con el caso, mientras continúan las diligencias para esclarecer la participación de cada una.

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Agentes policiales procesan una escena de crimen acordonada en una calle de Guatemala tras el incremento de homicidios registrado durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Miguelito, la Operación Massive permitió capturar a tres personas requeridas por tentativa de homicidio, durante acciones coordinadas entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Entre los aprehendidos figura un joven de 19 años conocido como “Mussi”, presuntamente relacionado con un ataque ocurrido el 17 de octubre en La Providencia, donde una mujer resultó afectada.

Las otras dos personas detenidas son una pareja investigada por un hecho registrado el 20 de agosto de 2026, en el sector de El Bosque. Los tres sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de San Miguelito, que continuará los procedimientos para determinar sus respectivas responsabilidades penales.

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Estas actuaciones ocurren en un contexto de 513 homicidios registrados en Panamá entre enero y el 8 de noviembre de 2026, según las estadísticas preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. Del total, 504 fueron intencionales y nueve no intencionales, mientras que en el mismo período de 2025 se habían contabilizado 506 muertes.

La comparación interanual refleja un incremento de tres homicidios intencionales frente a los 501 reportados en 2025, equivalente aproximadamente al 1%.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda, allanamientos y cumplimiento de órdenes judiciales para localizar a personas requeridas, mientras continúan las investigaciones por los hechos violentos registrados en distintas regiones.

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