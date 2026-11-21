Un estudio publicado en la revista Science Translational Medicine analizó la respuesta inmune de 45 adultos frente a una cepa atenuada del serotipo 3 del dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dengue tiene una particularidad que complica su prevención: una primera infección puede dejar defensas útiles contra una futura exposición, pero también anticuerpos que favorecen la entrada de otra variante del virus en ciertas células. Un ensayo con voluntarios sanos permitió observar ese proceso desde el comienzo y halló que la inmunidad previa condiciona cuánta cantidad de virus circula en sangre y la duración de las defensas posteriores.

La pregunta es relevante porque el dengue posee cuatro serotipos, variantes del mismo virus. Una persona que ya tuvo uno conserva protección frente a ese serotipo, aunque puede infectarse con otro. Entender qué ocurre en ese segundo encuentro resulta clave para interpretar por qué algunas respuestas inmunes controlan mejor al virus y otras se asocian con una mayor replicación.

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Un estudio publicado en la revista Science Translational Medicine siguió a 45 adultos sanos que recibieron una versión atenuada del serotipo 3 del dengue. El trabajo comparó a personas sin antecedentes de infección con otras que ya habían tenido una o más exposiciones al virus.

De acuerdo con el trabajo, este comportamiento depende del tipo de anticuerpos que te quedaron de la primera vez: si reconocen y neutralizan de inmediato a la nueva variante, frenan el virus y generan una inmunidad amplia y duradera; en cambio, si se unen a él sin neutralizarlo, le facilitan la entrada a las células del sistema inmune, lo que acelera su multiplicación, desregula la inflamación y termina agotando las defensas.

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El ensayo permitió seguir la respuesta desde los primeros días

El modelo de infección controlada permitió registrar las defensas biológicas desde los primeros días de inoculación del virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios sobre dengue suelen enfrentar una dificultad: quienes consultan por síntomas pueden llegar cuando la mayor cantidad de virus en sangre ya pasó. En cambio, un ensayo de infección controlada permite tomar muestras desde el inicio y relacionar las defensas previas con la evolución posterior.

El equipo dividió a los participantes según su experiencia previa con el dengue y otros virus de la misma familia. 14 no tenían exposición previa, 18 habían atravesado una infección y 13 más de una. Todos recibieron una cepa atenuada, es decir, debilitada, del serotipo 3.

Los síntomas fueron leves. Sin embargo, las personas con una infección previa registraron más virus en sangre que los grupos con ninguna o con más de una exposición anterior. El estudio señala que una segunda infección produjo más viremia, el término que se usa para describir la presencia de virus en la sangre, junto con una respuesta más intensa de anticuerpos y células de defensa.

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Algunos anticuerpos se asociaron con más virus y defensas menos duraderas

El fenómeno de potenciación dependiente de anticuerpos ocurrió cuando las defensas previas se unieron al patógeno sin neutralizarlo de forma completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los anticuerpos previos tuvieron el mismo efecto. En algunos voluntarios, los anticuerpos facilitaron la replicación viral en una prueba de laboratorio. Esta situación se conoce como potenciación dependiente de anticuerpos y ocurre cuando esas defensas se unen al virus, pero no lo neutralizan por completo.

Quienes presentaron ese patrón tuvieron la mayor viremia y una activación más tardía de las defensas inflamatorias y adaptativas. Las defensas adaptativas son las que el organismo desarrolla de manera específica frente a un agente infeccioso y que pueden dejar memoria para el futuro.

La reacción inicial de ese grupo fue intensa, aunque con el tiempo disminuyeron los anticuerpos neutralizantes y los linfocitos T CD8+, células del sistema inmune que ayudan a eliminar células infectadas.

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El trabajo describe una asociación entre ese perfil de anticuerpos, una respuesta tardía y una protección menos persistente; no establece que ese mecanismo, por sí solo, determine la gravedad de una infección natural.

Los anticuerpos contra una proteína viral se vincularon con mejor control

La presencia de linfocitos T capaces de producir interferón gamma se asoció con una replicación viral mínima tras la infección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado contrastó con el de quienes tenían más anticuerpos contra NS1, una proteína producida por el virus que no forma parte de su cubierta externa. En esos participantes, el estudio observó una activación temprana de interferones, sustancias que ayudan a coordinar la respuesta frente a infecciones virales, y un mejor control de la viremia.

En ese grupo, los anticuerpos contra NS1 se asociaron con células B y T más persistentes. Las células B producen anticuerpos, mientras que las células T organizan o ejecutan parte de la respuesta inmunitaria. Según se detalla en el estudio, los participantes que ya contaban con anticuerpos neutralizantes potentes y linfocitos T capaces de producir interferón gamma mostraron replicación viral mínima tras la inoculación.

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Los autores concluyen que estos ensayos permiten distinguir respuestas inmunes coordinadas de otras que no logran controlar el virus con la misma eficacia. La información puede orientar futuras investigaciones sobre tratamientos y vacunas que busquen generar protección frente a los cuatro serotipos del dengue, aunque los resultados proceden de un ensayo de fase 1 con una cepa atenuada y deberán evaluarse junto con otros estudios.