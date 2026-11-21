El argentino se enfureció con el piloto español

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Franco Colapinto protagonizó dos cruces de riesgo con Carlos Sainz durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y luego se quejó por radio ante lo que consideró maniobras peligrosas del piloto español. Pese al incidente, el argentino cerró la sesión en el quinto lugar, por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que terminó noveno.

El primer cruce se produjo cuando Sainz, piloto de Williams, circulaba a menor velocidad tras salir a pista y no advirtió que Colapinto se aproximaba a alta velocidad por detrás. El argentino debió maniobrar bruscamente el volante para esquivarlo y evitar un choque. La situación generó un fuerte reclamo del bonaerense a través de la radio con su ingeniero, Stuart Barlow: “¡P... idiota! ¿Qué carajos?”, exclamó, en el fragmento difundido por Carburando. Barlow intentó calmarlo con una respuesta conciliadora: “Es bastante terrible. Vamos a reportarlo”.

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Colapinto, sin embargo, no quedó conforme con esa reacción y volvió a insistir con su molestia: “Lo tienen que penalizar”. Además, le hizo un gesto a Sainz en uno de los cruces posteriores en la pista.

El momento del cruce entre Colapinto y Carlos Sainz

Hubo un segundo episodio entre ambos pilotos durante la misma sesión. En esa ocasión, Sainz quedó fuera de los límites de la pista y, al intentar regresar, se reincorporó en plena curva justo cuando Colapinto buscaba trazar su propia vuelta. El argentino tuvo que frenar para evitar el contacto y nuevamente mostró su fastidio con gestos hacia el piloto de Williams.

Horas más tarde, durante la clasificación nocturna en el circuito callejero de Las Vegas, el argentino logró entrar a Q3. El castigo de 10 posiciones impuesto a Oscar Piastri por el cambio de componentes en su monoplaza repercutió en la ubicación final de los pilotos de Alpine. Colapinto y Gasly largarán este domingo desde la novena y la octava posición, respectivamente.

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En tanto que Max Verstappen se quedó con la pole position. El piloto de Red Bull se benefició de una sanción de cinco puestos aplicada a Kimi Antonelli, quien había marcado el mejor tiempo pero perdió la cima de la grilla por la penalización.

En diálogo con la transmisión de ESPN, el piloto de Alpine se mostró autocrítico con el rendimiento de su monoplaza, el A526, que lo dejó a más de dos décimas de los Racing Bulls: “No estoy conforme. Estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos. La goma muy fría, patinaba, no entraba en temperatura y la vuelta fue un desastre. Habrá que avanzar en la carrera”, afirmó.

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El Top 10 de la clasificación quedó conformado por Verstappen en el primer lugar, seguido por George Russell, Lando Norris, Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Antonelli, Liam Lawson, Gasly, Colapinto y Charles Leclerc, que ganó una posición por la sanción a Piastri. Sainz, protagonista de los cruces con el argentino en la práctica, quedó eliminado en la Q2 de la clasificación al finalizar 14°, pero largará en el puesto 20 por una penalización impuesta al cambiar componentes del turbo motor.

“En general, estoy contento con el resultado y el ritmo que hemos mostrado. Sabíamos al venir aquí que seríamos un poco más fuertes, pero, desafortunadamente, eso no significa entrar en el top 10. Saldremos desde el fondo de la parrilla debido a la sanción por el turbo adicional, así que intentaremos remontar y ver qué podemos hacer”, explicó el español en declaraciones difundidas por Williams.

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La carrera del Gran Premio de Las Vegas tendrá 50 giros y se disputará este domingo a la 1:00, hora de Argentina, en el marco de una seguidilla de tres Grandes Premios que cerrará el calendario 2026 de la Fórmula 1 junto con Qatar y Abu Dabi.