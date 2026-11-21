El dirigente del transporte Wilmer Cálix cuestionó la inversión de 21 millones de dólares prevista para equipar 18 autobuses en Honduras. (Foto: Cortesía)

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Los dirigentes del sector transporte de Honduras amenazaron con paralizar sus unidades ante las presuntas irregularidades que, según denunciaron, existen en una licitación para modernizar el servicio público, que contempla una inversión de 21 millones de dólares para equipar apenas 18 autobuses.

El dirigente transportista Wilmer Cálix cuestionó la dimensión del proyecto y consideró que el presupuesto anunciado no guarda proporción con la cantidad de unidades que serían beneficiadas. A su criterio, la inversión podría tener un impacto mucho mayor si se destinara a implementar tecnología en una parte considerable del transporte urbano.

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Cálix sostuvo que con esos 21 millones de dólares sería posible instalar sistemas de pago electrónico y cámaras de seguridad en aproximadamente 1,400 autobuses de la capital, además de comenzar la incorporación de unidades de transporte masivo.

El dirigente afirmó que el sector no está en contra de modernizar el servicio, pero cuestionó la forma en que se está planteando el proyecto y la falta de participación de los concesionarios en las decisiones relacionadas con el futuro del transporte público.

Los transportistas advirtieron que podrían paralizar sus unidades si no reciben explicaciones sobre la licitación para modernizar el servicio público. (Foto: Cortesía)

La inconformidad de los dirigentes se concentra en una licitación que, según Cálix, fue publicada el pasado 28 de octubrey contempla equipar 18 autobuses mediante una inversión de 21 millones de dólares.

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El transportista consideró que el monto debería responder a las necesidades generales del sistema y no concentrarse en una cantidad reducida de unidades.

También cuestionó que se impulsen proyectos millonarios mientras existen propuestas del sector que, aseguró, no han recibido respuesta de las autoridades.

La denuncia abre un nuevo frente de tensión entre los transportistas y las instituciones responsables de impulsar la modernización del servicio, en momentos en que el sector reclama participar en la definición de los mecanismos tecnológicos y operativos que se pretenden implementar.

La licitación publicada el 28 de octubre contempla una inversión de 21 millones de dólares para incorporar tecnología en 18 autobuses. (FOTO: EL HERALDO)

Afirman que sus propuestas no han recibido respuesta

Cálix aseguró que los dirigentes han intentado establecer acercamientos tanto con la Alcaldía Municipal del Distrito Central como con el Gobierno central para presentar alternativas de modernización.

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Según relató, hace aproximadamente dos meses sostuvieron una reunión con el alcalde capitalino, quien se comprometió a convocar una mesa técnica de trabajo durante la semana siguiente. Sin embargo, afirmó que esa convocatoria no se concretó y que, pese a haber enviado solicitudes de audiencia, todavía no han recibido seguimiento.

El dirigente también indicó que hace tres meses presentaron una propuesta al presidente de la República, Nasry Asfura, en la que participaron los socios encargados del sistema de pago electrónico, el banco fiduciario y la distribución de tarjetas.

La iniciativa buscaba exponer un esquema para incorporar herramientas tecnológicas al transporte público, pero, de acuerdo con Cálix, tampoco han recibido una respuesta oficial sobre su planteamiento.

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Los dirigentes del transporte cuestionan que sus propuestas de modernización no hayan recibido respuestas concretas de las autoridades. (Foto: Cortesía)

Los transportistas sostienen que cuentan con concesiones otorgadas por el Estado para operar en la capital y que, por esa razón, deberían ser tomados en cuenta en las decisiones que afectan directamente la prestación del servicio.

Ante la falta de respuestas y los cuestionamientos sobre la licitación, los dirigentes advirtieron que podrían recurrir a medidas de presión, entre ellas la paralización de sus unidades, para exigir explicaciones sobre el proyecto.

La advertencia representa una posible afectación para miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público en Tegucigalpa y Comayagüela, aunque los dirigentes no precisaron una fecha para ejecutar un eventual paro.

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Los transportistas exigen que las autoridades expliquen los criterios utilizados para establecer una inversión de 21 millones de dólares en el equipamiento de 18 autobuses y que se abra un espacio de diálogo para conocer y valorar las propuestas presentadas por el sector.

Por ahora, el conflicto se mantiene en el terreno de las advertencias y los reclamos públicos. La eventual paralización dependerá de las decisiones que adopten los dirigentes en los próximos días y de si las autoridades responden a sus solicitudes de diálogo.