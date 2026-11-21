El opositor Félix Maradiaga aclaró que su disposición personal a volver a Nicaragua no constituye una recomendación general para el retorno de los exiliados. (Cortesía: Facebook)

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El dirigente opositor Félix Maradiaga afirmó que su disposición personal a regresar a Nicaragua no significa que recomienda el retorno de los exiliados a un país donde aún persisten riesgos de persecución política. Su postura responde a una decisión individual, vinculada a su papel de liderazgo, y reclamó condiciones verificables para que otros ciudadanos puedan volver sin represalias.

Maradiaga publicó la aclaración en un video de Facebook después de que varios medios le preguntaran si aceptaría volver al país incluso sin contar con garantías plenas de seguridad. La consulta surgió tras la resolución aprobada el 2 de octubre por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación nicaragüense.

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La OEA aprobó entonces una resolución que pide la liberación de presos políticos, el restablecimiento de las libertades civiles y la creación de un mecanismo de seguimiento para evaluar medidas posteriores frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa obtuvo el respaldo unánime de los representantes de 32 Estados miembros presentes, según informó Reuters.

La resolución de la OEA exige la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades civiles. (REUTERS/Maynor Valenzuela)

Maradiaga dijo que Nicaragua no ofrece condiciones para el retorno seguro

En su mensaje, el opositor remarcó que “en Nicaragua hoy no existen las mínimas condiciones para un retorno seguro de todos los exiliados”. También rechazó que sus declaraciones pudieran interpretarse como un pedido colectivo para que los nicaragüenses desterrados vuelvan al país.

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“Nunca he dicho lo contrario. Tampoco he sugerido que las personas en el exilio deban regresar y exponerse a una persecución”, expresó. Según señaló, el objetivo de la oposición debe ser exigir garantías reales para que quienes decidan retornar lo hagan “a un país que esté en libertad”.

“Quienes asumimos responsabilidades de liderazgo político debemos estar dispuestos a enfrentar riesgos que jamás tendríamos derecho a exigirles a los demás”, indicó.

Maradiaga fue uno de los opositores expulsados de Nicaragua en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos enviados a Estados Unidos. La dictadura nicaragüense también retiró la nacionalidad a los desterrados, además de sus derechos políticos y propiedades.

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El régimen de Ortega y Murillo expulsó a Félix Maradiaga en febrero de 2023 junto a otros 221 presos políticos hacia Estados Unidos. (AP Photo/Jose Luis Magana, File)

El dirigente planteó que su retorno requeriría, como mínimo, la restitución de la nacionalidad nicaragüense y la posibilidad de movilizarse libremente por el país. Aclaró que no pretende ingresar para quedar detenido ni para aceptar una nueva reclusión.

“Cuando hablo de regresar, no estoy hablando de entregarme a una muerte segura o de regresar simplemente a una celda”, sostuvo. Maradiaga afirmó que su intención sería desarrollar la actividad política dentro del territorio y acompañar a quienes continúan en Nicaragua.

En ese sentido, aseguró que la lucha cívica debe tener una expresión interna, pese a que reconoció que el régimen mantiene el control institucional. “Mientras Ortega y Murillo estén controlando el poder, difícilmente existirán garantías democráticas plenas”, planteó.

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Para Maradiaga, esperar a que desaparezcan todos los riesgos podría prolongar el exilio y trasladar la responsabilidad de la resistencia a quienes permanecen en el país. “Miles de hermanos nicaragüenses dentro del territorio resisten de manera cívica, incluso clandestina”, afirmó.

El dirigente opositor rechazó la posibilidad de ingresar al país para quedar detenido en una celda. (Facebook)

La eventual visita internacional aparece como una vía de presión

El opositor vinculó su postura con la posibilidad de que la OEA y otros actores internacionales presionen para abrir espacios de diálogo y observación en Nicaragua. Solicitó que cualquier gestión incluya el reconocimiento de los derechos de los exiliados, la devolución de las nacionalidades retiradas y garantías frente a represalias.

“No quiero regresar simplemente cuando ya todo esté resuelto. Quiero contribuir a resolverlo”, señaló Maradiaga al final de su declaración.