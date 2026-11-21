El estudio publicado en The Lancet evaluó a más de 1.500 pacientes mediante análisis de sangre y mediciones de rigidez hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La enfermedad hepática vinculada con alteraciones metabólicas puede avanzar durante años sin síntomas claros. Cuando existe sospecha de daño importante, la biopsia permite confirmar qué ocurre dentro del hígado mediante la extracción de una pequeña muestra de tejido con una aguja. Como es un procedimiento invasivo, no siempre resulta sencillo aplicarlo a gran escala. Dos investigaciones internacionales evaluaron si los análisis de sangre y las imágenes pueden reducir esa dependencia.

La incógnita era cuáles de esas pruebas menos invasivas ofrecen resultados suficientemente confiables para medir la gravedad de la enfermedad y orientar la atención médica. También hacía falta establecer cómo combinarlas, porque existen numerosos marcadores y estudios disponibles. Los resultados del programa LITMUS, difundidos por la Universidad de Newcastle, compararon esas herramientas con biopsias analizadas por especialistas.

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El estudio principal, publicado en The Lancet, evaluó a más de 1.500 pacientes con análisis de sangre y mediciones de la rigidez hepática obtenidas por ecografía. Una investigación complementaria, aparecida en Nature Medicine, examinó técnicas de resonancia magnética y elastografía en más de 350 personas.

En conjunto, los trabajos permiten precisar qué estudios podrían evitar biopsias en parte de los casos. La Universidad de Newcastle advirtió que la secuencia diagnóstica propuesta todavía requiere validación antes de que los sistemas de salud puedan incorporarla.

Las pruebas se compararon con el análisis directo del tejido hepático

La resonancia magnética superó al método de ultrasonido FibroScan en la identificación de cicatrices y rigidez en el hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios pertenecen a LITMUS, un programa que reunió a 53 instituciones académicas y empresas para desarrollar y comprobar la precisión de distintos biomarcadores. Estas son señales que se detectan en la sangre o en las imágenes y que aportan datos sobre el estado de una enfermedad.

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El foco estuvo en la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, conocida por la sigla MASLD. En esta afección se acumula grasa en el hígado y suele estar vinculada con cambios metabólicos.

Su forma más grave se denomina esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, o MASH, y además incluye inflamación del órgano. Según el comunicado de la Universidad de Newcastle, la MASLD afecta hasta una de cada tres personas adultas en el mundo y hasta a siete de cada diez con obesidad o diabetes tipo 2.

Para medir el rendimiento de las pruebas, los equipos las contrastaron con biopsias interpretadas por patólogos expertos. Evaluaron marcadores de sangre, métodos por imágenes y elastografía, una técnica que calcula la rigidez de un tejido.

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Esa rigidez puede revelar fibrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado. El análisis abarcó tanto recursos que ya se utilizan en la atención médica como otros más complejos.

Las mejores respuestas aparecieron al detectar cicatrices avanzadas

Las herramientas no invasivas lograron identificar fibrosis avanzada y cirrosis, aunque la inflamación activa plantea mayores dificultades diagnósticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado señala que las herramientas tuvieron buen desempeño para detectar fibrosis avanzada y cirrosis. La cirrosis es una etapa en la que las cicatrices modifican de forma extensa la estructura y el funcionamiento del hígado. En el estudio basado en imágenes, la elastografía permitió identificar bien esos cuadros. La medición mediante resonancia magnética superó a la obtenida con FibroScan, una técnica de ultrasonido que también calcula la rigidez del órgano.

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En cambio, reconocer la inflamación activa sigue siendo más difícil. “Para la cicatrización hepática avanzada y la cirrosis, ahora tenemos herramientas lo bastante buenas como para utilizarlas con verdadera confianza. Detectar la inflamación hepática activa sigue siendo más difícil, pero están disponibles pruebas no invasivas prometedoras”, afirmó Quentin Anstee, catedrático de Medicina Personalizada Ruth & Lionel Jacobson de la Universidad de Newcastle, hepatólogo consultor honorario de Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust, autor sénior conjunto de ambos trabajos y coordinador del consorcio LITMUS, según el comunicado de prensa.

El programa también observó un buen rendimiento de SOMAScan, una plataforma que mide muchas proteínas en una muestra de sangre. La Universidad de Newcastle indicó que ese resultado podría favorecer su uso en el futuro.

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Sin embargo, por ahora la confirmación de la llamada MASH de riesgo —una categoría que se emplea para admitir participantes en ensayos clínicos avanzados— probablemente seguirá requiriendo una biopsia, según el comunicado.

La propuesta comienza con un análisis de sangre y necesita más validación

La Universidad de Newcastle diseñó una secuencia de evaluación que comienza con la medición de la enzima gamma-GT en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Newcastle plantea una posible secuencia para simplificar la evaluación, aunque subraya que aún necesita nuevas comprobaciones antes de una eventual adopción clínica. El primer paso sería medir en sangre la gamma-GT, una enzima cuyos cambios pueden acompañar problemas hepáticos. Si hiciera falta una evaluación posterior, se recurriría a ELF, un análisis sanguíneo que reúne marcadores relacionados con la fibrosis, o a FibroScan. Los estudios de imágenes más complejos quedarían para la atención especializada.

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“Juntos, estos dos estudios nos dan la imagen más completa hasta ahora de qué pruebas diagnósticas funcionan para la enfermedad hepática y de cómo combinarlas en una vía que los sistemas de salud puedan aplicar fácilmente”, señaló Anstee, según el comunicado de la Universidad de Newcastle. La institución sostuvo que esa estrategia podría facilitar diagnósticos precisos sin someter a todos los pacientes a una biopsia y ayudaría a destinar los recursos especializados a quienes más los necesitan.

La búsqueda de formas menos invasivas de seguimiento cobra relevancia porque los primeros tratamientos farmacológicos autorizados para MASH comienzan a incorporarse a la práctica clínica. Los dos estudios siguieron a grupos internacionales de pacientes con un plan de evaluación definido antes de conocer los resultados. El próximo paso, según el comunicado institucional, consiste en comprobar nuevamente la utilidad de la secuencia propuesta antes de que pueda aplicarse de forma generalizada.

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