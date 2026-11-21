El riesgo país trepó casi 15% el viernes y superó largamente los 1.000 puntos básicos. (Foto: Reuters)

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La noticia es que el riesgo país subió 159 unidades (+15%) y alcanzó los 1070 puntos básicos. Encerrarse en este dato es como vivir en un lugar sin ventanas e ignorar que la crisis del viernes fue en los mercados del mundo y solo tiene dos antecedentes este siglo: en septiembre de 2001 tras el atentado a las Torres Gemelas y en octubre de 2008 con la crisis de las hipotecas después de la quiebra de Lehman Brothers. Las acciones de los bancos de Estados Unidos ayer cerraron hasta 30% por debajo de sus máximos.

Desde hace una semana, Infobae advierte sobre la necesidad de seguir de cerca al VIX, conocido como el “índice del miedo”. El miércoles pasado trepó hasta los 25 puntos, un nivel que equivale a una alerta de tormenta. Ayer volvió a reflejar alta tensión y quedó a cinco puntos de la zona de pánico.

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Un VIX en 35 puntos equivale, para los mercados, a un riesgo país argentino de 1.070 puntos. La diferencia es que Argentina no cuenta con reservas suficientes para afrontar una situación de esa magnitud. Por eso, necesitaría asistencia adicional, cuya negociación podría estar ya en marcha.

La crisis para la Argentina se duplica porque ahora no solo se cuestiona la reelección de 2027 sino la capacidad de pago de la deuda. Hay seguridad de que los vencimientos de enero de USD 4.400 millones se cubrirán con esfuerzo. El problema es el después y la respuesta se encuentra fuera del país.

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Una de las preguntas es si sigue vigente el swap de Estados Unidos. El de China fue incorporado a las reservas y se va a utilizar. Falta un Séptimo de Caballería como lo fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en las elecciones de medio término el año pasado.

Si se traza un paralelo, el riesgo país subió al mismo tiempo que cayó la confianza del mercado en la reelección. En julio, el indicador tocó un piso de 402 puntos y los precios de los bonos reflejaban una probabilidad cercana al 90% de que Javier Milei fuera reelecto. Hoy, en cambio, el mercado de bonos asigna una probabilidad del 35% a que prolongue su presidencia por otros cuatro años.

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En una estrategia que agrava el riesgo electoral, el diputado Máximo Kirchner anunció que se auditará el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los empresarios revisan de forma constante sus presupuestos para 2027 y, por supuesto, el rubro destinado a inversiones todavía permanece en blanco. La oposición parece apuntar a profundizar la incertidumbre electoral, una estrategia que no luce conveniente.

Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía. señaló que, a fin de octubre, la posición corta del BCRA en futuros del dólar se redujo a cero (-USD 42 millones en el mes). El short del BCRA había tocado un máximo de USD 6.800 millones a fin de septiembre de 2025, en medio de la fuerte demanda de cobertura cambiaria asociada al ruido prelectoral.

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A partir de entonces, se redujo progresivamente, lo que incrementa el margen de maniobra del Central para intervenir en caso de presiones excesivas de dolarización. La demanda de cobertura cambiaria desde abril venía siendo abastecida principalmente con ventas de instrumentos dollar linked (bonos atados a la devaluación). Pero dada la fuerte suba del interés abierto en Rofex en las últimas rueda, Ortiz Villafañe no descartó que el Central “haya vuelto intervenir en el mercado para hacer frente a las presiones cambiarias”.

En Brasil, en tanto, el dólar se acerca a los 6 reales. Pese a la venta de USD 1.000 millones por parte del Banco Central brasileño, la devaluación no afectó la compra de billetes.

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La salida de dólares de la región es generalizada y lo demuestra la suba de la cotización de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que redujeron su tasa de retorno a 4,94% contra 5,17 por ciento. La caída del oro de casi 4% hizo que el título norteamericano hoy sea el único refugio.

Hacia allí confluyen los vendedores de acciones del sector de inteligencia artificial, los de bonos soberanos de Latinoamérica y en particular de la Argentina, donde cayeron más de 5 por ciento. Los ETF, índices que marcan paridad cambiaria, precios de bonos y acciones, de Brasil cayeron 3,3% y el de Emergentes 5,1 por ciento.

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Pero ellos no enfrentan el riesgo electoral que, en la Argentina, se refleja con nitidez en la caída del 3,90% de los bonos que vencen antes de las elecciones y en el derrumbe del 6,81% del Bonar 2028, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de octubre de 2028.

El riesgo país no se explica solo por la baja de los bonos soberanos. También hay que seguir al dólar contado con liquidación (CCL), al que en períodos de salida de capitales se suele denominar “dólar fuga”. Ayer aumentó $52, un 3,2%, hasta $1.800. El costo del cable —es decir, de girar dólares al exterior— alcanza el 5,5% frente al dólar MEP.

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Si se toma como referencia el dólar mayorista, que subió $15, un 1%, hasta $1.580, la brecha llega al 12,2 por ciento. El problema no radica tanto en la magnitud de esas diferencias, que en otros momentos no habría llamado la atención, sino en la velocidad del movimiento: el CCL avanzó 12% en apenas tres ruedas. En sentido contrario, el dólar blue, utilizado sobre todo por pequeños y medianos ahorristas, aumentó 6,25% en el mismo período.