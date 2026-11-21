“Perdón que vaya a morir así”: la abogada que vive hace nueve años en un velero y se despidió de su familia en medio de una tormenta

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Los sueños de infancia de Silvina Belén Fernández no tenían mares ni océanos, ni navegaciones ni soledades, ni veleros ni timones. Hija de un peón de campo, nacida en el pueblo bonaerense de Verónica, donde conoce y es conocida por cada uno de los siete mil habitantes, recién supo que había nacido en una familia humilde por las burlas de sus compañeros. Tenía trece años y trabajaba. Iba al colegio con zapatillas rotas. Nunca le había faltado comida y amor.

Estudió abogacía y escribanía. Se recibió a los 22 años, mientras también trabajaba. En sus sueños de juventud seguían sin aparecer mares, navegaciones ni timones. Lo que apareció, intempestivamente, en esos años fue convertirse en la primera egresada universitaria de su familia, que lo anunció con orgullo, y atravesar un diagnóstico de cáncer de ovario, que lo transitó en silencio. La enfermedad fue un umbral de vida. Cuando se recuperó, cuando su oncóloga le habló de un “lapso bueno”, cayó en una verdad existencialista y se cuestionó: “esto es temporal, ¿qué querés para tu vida?”.

Entendió que quería viajar por el mundo. Y quería hacerlo en un velero. Hace nueve años, 45 países y tres cruces oceánicos que su casa es el Bombet, un velero catalán que le costó ocho mil euros, y su seudónimo, la capitana viajera.

Los costos de vivir lejos de los suyos y los beneficios de perseguir un sueño: vivir envuelta por la naturaleza, desde su infancia. “Lo que más me acuerdo de cuando era chiquita era que todas las noches con mis papás y mis hermanos nos acostábamos a ver las estrellas y de horizonte a horizonte se veían todas porque no hay contaminación lumínica. Después me sucedió que a los 18 años me voy a estudiar a La Plata. Cuando hablo con mis papás, me dicen ‘nos encantaría que estudies pero no te podemos ayudar’”.

Silvina se recibió de abogada, pero el diagnóstico de cancer hizo que su vida cambie por completo.

—¿Fuiste la primera generación que pudo ir a la universidad de tu familia?

—Soy la primera egresada universitaria de mi familia, así es. Yo lo planteo con mis papás un año antes cuando estaba por terminar el colegio y ellos me dicen “nosotros te podemos ayudar con comida”, porque como vivo en el campo me pueden ayudar con comida, pero no podían ayudarme económicamente. Entonces decido buscar trabajo. Como no me llevé ninguna materia en diciembre, me voy a La Plata, que queda a 90 kilómetros de Verónica, y empiezo a tirar currículums por estudios jurídicos y en escribanías. Quería que estuviera relacionado con lo que iba a estudiar. Tengo la posibilidad de quedar en esos dos trabajos, en un estudio jurídico y en escribanía. Hacía cuatro horas y cuatro horas. Y rendí toda la carrera libre. Eso implicó una vida muy agitada, que yo no quería que se extendiera a lo largo del tiempo. Por eso es que a los 22 años me recibí de abogada y escribana en la Universidad Nacional de La Plata, universidad pública.

—Es un pedazo de carrera la que hiciste.

—Sí. Pero yo me di cuenta cuando iba más o menos por la mitad de la carrera que esa vida no la quería sostener mucho. La quería meter a la carrera. Me acuerdo que un año metí once finales, porque rendí toda la carrera libre. Lo que tiene la Universidad Nacional de La Plata es que vos podés rendir libre. Vos vas, buscás el material de estudio, el programa y todos los meses podés rendir libre. Un año metí once materias. Una materia casi por mes. Esto lo quiero pasar rápido porque realmente lo estaba sufriendo. Me acuerdo que estaba en un trabajo y tenía diez cuadras para llegar al otro trabajo, y mientras tanto me iba comiendo un sánguche. Durante esos años que duró la Facultad yo comía mientras iba de un trabajo al otro.

—¿Ninguna cursaste?

—Sí de las 33 materias habré cursado 5 o 6.

—¿Y el sueño nunca pasó por trabajar en eso?

—Cuando me recibo sí. Estaba muy entusiasmada. Sobre todo porque cuando le cuento a mis padres fue la primera vez que vi... Ay, se me pone la piel de gallina. Fue la primera vez que vi llorar a mis padres. Yo estaba estudiando por las dudas de que me haya ido mal en ese final y me entero por un mail. No recuerdo si existía WhatsApp porque fue en 2014. Y me acuerdo de que le mandé un mensaje a mi mamá y a mi papá. Les mando “querida mamá y papá, quién suscribe, Silvina Belén Fernández, les quiero contar que en el día de la fecha, 4 de diciembre de 2014, su hija es abogada y escribana en la Universidad Nacional de La Plata”. Me emociona un poco. Ahí directamente me voy para Verónica. Me cuenta mi mamá que cuando se quedaron un rato leyéndolo los dos no pudiendo creer lo que estaba pasando. Verónica es un pueblo muy chiquito. Y estaban mi papá y mi mamá, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos, y me dieron un abrazo y me dijo “hija, no sabés lo que significa para mí, lograste cosas vos sola porque yo te pude dar comida pero lo lograste vos. Es lo más tuyo que vas a tener en la vida. Esto es tuyo”.

—Es un montón y es lo que te decía hace un ratito, la primera que se recibió en la familia.

—Creo que va a ser para siempre uno de los días más felices de mi vida. Pero lo que sucedió es que trabajé un par de años como abogada, si bien había trabajado en escribanía me decidí por la abogacía que era lo que me gustaba. Me sucede que me agarra un cáncer de ovario y como siempre fui muy -no quiero decir madre de mis padres- pero sí protectora de mis padres, entonces decidí no contarle a mi familia que estaba atravesando un cáncer de ovario porque justo mi abuelo estaba atravesando un cáncer de pulmón. No le puedo caer con esta noticia a mi mamá. La voy a destruir.

—¿Había antecedentes familiares?

—Sí pero no del cáncer que yo padecía. Entonces decido ocultarle a mi familia todo esto. Recién se enteraron el año pasado cuando me dijeron que pasé la ventana, porque me volvió a agarrar dos veces. Yo siempre fui muy protectora. De hecho muchas veces me pasó cuando estaba estudiando que no tenía para comer y cenaba mate, porque compraba los apuntes y los libros o compraba comida.

—¿Qué tratamiento tuviste que hacer cuando te dieron el diagnóstico?

—Quimio y rayos.

—¿Qué edad tenías en ese momento?

—En 2017, son casi 10 años para atrás, tendría 23, 24.

—Te habías recibido, trabajaste un poquito y te enfermás.

—Sí. Yo creo que, no lo sé, pero tiene que ver con que estuve cinco años con una vida muy mala. Durmiendo pocas horas. No sé si tiene que ver con eso, pero había descuidado mi cuerpo y me había abocado a la facultad.

—¿Parte del tratamiento fue operarte?

—Me tuvieron que sacar un ovario sí, tengo uno solo.

—¿Cómo lo atravesaste?

—Siento que fue el baldazo de agua fría que necesité para darme cuenta cosas que todos sabemos, que este cuerpo es temporal, pero que yo no tenía conciencia de eso.

—Y menos a los 20 años.

—Y menos a esa edad. Entonces para mí fue el baldazo que agradecí porque fue un despertar de decir “che, estás viva, esto es temporal, ¿qué querés para tu vida?”. Había hecho un curso de timonel mientras estaba en la Facultad. Lo que tiene la Universidad Nacional de La Plata es que da muchos cursos gratuitos, y entre esos estaba el curso de timonel y el curso de patrón. Eso implicó que conociera otra vida que no había conocido en el campo. Pero había encontrado un paralelismo.

—La naturaleza.

—La naturaleza. Entonces digo “bueno, ahora quiero vivir”. Ahora quiero disfrutar todo lo máximo que pueda. ¿Y qué es lo que más me gusta? Qué es lo que más me gustaría me planteé en ese momento cuando termino el tratamiento.

—¿Te agarraste fácil de ese despertar o te costó?

—A ver, no te voy a negar que cuando me dan el diagnóstico me afectó porque tenía la muerte muy cerca por el lado de mi abuelo, por otro lado yo que estaba con un cáncer. Pero cuando me dan el diagnóstico del alta, me acuerdo de que la oncóloga me dijo algo específico que no me olvido más: me dijo “ahora estás en el lapso bueno, andá a disfrutar la vida”. Hablo con ella y le comento este cambio de vida que quería hacer y ella me dijo “sí pero cada seis meses te tenés que hacer el chequeo”. Hablo con mis padres, ya había pasado lo de mi abuelo…

—¿Había muerto tu abuelo?

—Mi abuelo ya había muerto y ellos estaban en un proceso de duelo. A la vez también sentí culpa por eso. Pero dije mi abuelo vivió su vida y llegó a una edad, yo tuve la oportunidad de tenerlo un montón de años en mi vida. Es momento de que yo también viva la mía porque no sé cuándo puede terminar. No sé cuánto va a durar este lapso bueno. Entonces hablo con mis padres y me dicen “no, sos la primera egresada universitaria”. Para ellos el título era algo muy grande.

—¿Hablás para decirles qué?

—Que me iba a viajar por el mundo. Que en el tiempo que había trabajado había ahorrado un dinero y que necesitaba conocer el mundo porque quería conocer cómo viven en otros lugares, otros idiomas.

—Ellos sin saber que habías tenido cáncer. ¿No se te cayó el pelo con la quimio?

—Sí pero les dije que quería hacer un cambio de look. Yo intuyo, me lo dijo mi madre el año pasado, que ellos se daban cuenta de que algo me estaba pasando pero no lo relacionaban por el lado de salud. Intuían que yo hice un cambio de look por otras cuestiones personales, no por la salud. Quizás lo intuyeron pero no quisieron verlo quizás. No lo sé.

—Tal vez hicieron lo que pudieron con eso, ¿no?

—Totalmente.

—¿Era una casa humilde?

—Yo empecé a trabajar a los 13 años. Nadie me lo pidió. Yo un día abro la heladera, tengo tres hermanos más chicos, y me doy cuenta de que había que ayudar. Empecé cuidando nenes, cuidando abuelos, repartiendo diarios.

—¿Y más allá de lo económico tu mamá y tu papá habían podido tener acceso a la educación?

—No, hicieron la primaria. Es un tema que si bien lo tengo superado a veces me cuesta. Me cuesta porque si bien siento que fui a vivir la vida en algún punto los decepcioné porque ellos no pudieron estudiar, tuvieron que salir a trabajar desde muy chiquitos, y la oportunidad que yo tuve con el título que hoy tengo en algún punto siento que los decepcioné. Porque lo primero que ellos me plantean es vos sos abogada, tenés tu estudio. Yo tenía un estudio chiquito pero me estaba yendo bien porque en un pueblo nos conocemos todos y cuando se conoce la historia de que alguien de bajos recursos puede llegar a tener un título universitario y la verdad es que tenía clientes. Pero yo sentía que los estaba decepcionando. Pero aún así dije tengo que vivir mi vida porque yo no sé cuánto me va a durar el lapso bueno. Entonces decido continuar con eso.

—Qué fuerza para poder agarrarte de la decisión sin contar de dónde venías.

—Mi mamá el año pasado cuando le cuento primero que los dos se ponen a llorar y me dice “¿por qué no me dejaste ser madre? ¿Por qué me cuidaste a mí? Si bien mi papá se estaba muriendo vos sos mi hija. ¿Por qué no me dejaste ser madre?”.

—¿Qué veían ellos? ¿Estabas con peluca?

—No, ya me había crecido un poquito el pelo y usaba pañuelos. Y les dije que necesitaba un cambio de look porque me habían pasado cosas personales y que por eso quería empezar a viajar. Y en un primer momento ellos se enojaron, no me acompañaron a Ezeiza y no lo comprendieron. No comprendieron cómo teniendo algo que ellos hubiesen deseado tener yo lo estaba dejando.

—¿El plan cuando te vas cuál era?

—Comprarme un barco con lo que tenía ahorrado. Había averiguado dónde estaban los veleros más baratos y era en España. Entonces me tomo un vuelo directo a Barcelona. Y consigo un velerito que para los europeos quizás cuando llegué a consultar que tenía solamente ocho mil euros, que para mí era un montón, porque es un montón al día de hoy, para mí lo es, y cuando voy a preguntar a los brokers puerto por puerto me dicen no vas a conseguir nada que flote por eso. Porque ellos no lo consideran como en Argentina, un bien de lujo. Acá se considera un bien de lujo, un bien de recreación. Al estar en el Mediterráneo lo toman como un medio de transporte. Entonces son mucho más baratos y compran barcos nuevos. Yo me compré un barco del 80, que es un barco viejo.

—Por eso era más fácil comprarlo allá incluso pagándote el pasaje de avión que comprarlo acá.

—Totalmente. Acá no lo hubiese podido comprar nunca.

—Te vas sin tener el barco.

—Sí, sí, me voy con eso y con nada más, con la idea de trabajar el barco, de subir huéspedes, cambiar mi vida, conocer otros lugares. Consigo el barco pero no había precios para los ocho mil euros que yo llevaba. No había barcos que pudieran estar navegables. Entonces ya estaba un poco decepcionada hasta que llegó a un pueblito que se llama El Masnou, veo un barco y apenas lo vi dije “es éste, esta es mi casa”. Porque yo lo vivo como mi casa. El velero es mi casa. Y cuando lo veo y entro me lo muestra el broker digo “ay sí, tiene que ser éste”, pero estaba publicado 12.000. Entonces le explico mi historia al broker y me dice “dejá que yo voy a hablar con la dueña, porque el marido había fallecido, capaz que te acepta 8.000. En tres horas te vuelvo a llamar”. Me siento en la playa a esperar porque veía que estaba un poco ansiosa, me pongo a tomar unos mates, recibo la llamada y me dice “la dueña aceptó la oferta”. Pero yo era todo lo que tenía, no tenía más que 8.000 euros. Entonces le digo al bróker, “¿sabes qué pasa? Tengo que quedarme a dormir hoy ya ahí, no puedo seguir gastando. Y me dice “esto no nos sucedió nunca, lo voy a hablar con la dueña. Voy a hablar con la gente del club náutico porque te tenés que quedar acá hasta que salga a tu nombre el barco, no podés sacarlo del puerto hasta que no esté a tu nombre. Voy a hablar con la gente del puerto y si querés vení que hacemos los papeles, entregas al dinero y vemos si te podés quedar”. Y finalmente me puedo quedar. Ese mismo día ya me mudo al barco… Estaba acostumbrada a ser buscavidas, desde los 13 años que había hecho de todo, fui lavacopas, fui moza. Me la rebusqué.

—¿Cuando hablamos de barco de qué estamos hablando?

—Por supuesto que no hablo de un yate de lujo. Me compré un barco del 80. Tenés diferentes tipos de embarcaciones: los yates que en el Sur les llamamos motoras, tenés lanchas, también son motoras, y después están los veleros. Nosotros nos manejamos a vela, con el viento, sin motor. Obviamente que tenemos un motor de resguardo en caso de que haya una tormenta. Pero en general a los que nos gustan los veleros es a vela.

—El barco tiene un camarote, un lugar para dormir.

—Los veleros tienen la parte de la proa que es triangular. Ahí hay un camarote en general. Después tenés un baño, muy parecido a los de las casas rodantes. Todo lo que tiene que ver con los residuos naturales van a un depósito, porque no es que uno los puede tirar así nomás. Hay lugares específicos que tienen que ver con la cantidad de millas de la costa para dentro. Y después tenés una sala de estar, una cocina. Esa es la parte interna. Después arriba tenés lo que es la cubierta, que en general los que navegamos a velas siempre estamos afuera porque te cambió el viento y tenés que cambiar el sentido de las velas. Porque tenés que estar al timón. Se usa el piloto automático obviamente, pero los que nos gusta navegar vamos al timón.

—Primero dormías en la marina hasta que ya estaba a nombre tuyo…

—Sí, tardó un mes. Sí.

—No estabas generando ingresos. Habías usado todo tu ingreso en la compra del barco.

—Sí, pero la persona a la que le compré el barco mi historia le generó curiosidad y como sabía que mi idea era recorrer el mundo en un velero me ofreció trabajo. Así que estuve trabajando de moza porque era un club náutico muy lindo y había muchos restaurantes.

—¿Y una vez que tenías el velero, el sueño cuál era?

—Mi sueño era vivir. Yo quería sentir lo mismo que había sentido desde chiquita. Esa conexión con la naturaleza. Soy de una familia humilde pero no me di cuenta de que venía de una familia humilde hasta que estuve en la secundaria porque nunca me faltó un plato de comida. Nunca me faltó nada. Nunca me faltó amor. No tuve una infancia traumática. Mi familia me dio los valores que hoy en día tengo. Lo mismo a mis hermanos. Pero yo sentía que quería volver a mis raíces. No me di cuenta de la humildad de mi familia hasta que fui a la adolescencia y por ahí recibía comentarios como la mucamita porque yo trabajaba de moza o porque siempre usaba las mismas zapatillas que por ahí estaban rotas. Entonces cuando yo decido hacer este cambio de vida decido volver a eso, si yo no necesitaba nada antes y era muy feliz. Quiero volver a esto

—¿Algo de esos comentarios lastimaron?

—En el momento de la adolescencia sí, obviamente que yo era la mucamita del pueblo, de mi curso, de la comisión, porque también repartía el diario. Y en un pueblo de diez cuadras por diez cuadras todo se ve. Y lo malo del pueblo es que tiene cosas muy hermosas que es la naturaleza, y hoy en día, vos dejás la llave puesta con la ventanilla baja y nadie te va a tocar nada. Esa es la parte hermosa. Pero después tiene el otro lado que la gente, como todo pueblo chico, cree saber cosas de tu vida que no son realidad. Y lo que no saben se inventan. Y a mí me veían trabajando. Pero recién ahí yo me di cuenta que venía de una familia humilde.

—Sí, pero como si tuviera algo malo venir de una familia humilde a trabajar.

—Yo lo agradezco porque hoy en día siento que soy feliz porque no necesito nada. Eso es lo que me llevó a la navegación, darme cuenta de que no necesito nada.

—¿Qué viaje armaste? ¿Qué pensaste?

—Soy muy espontánea y dije “a ver a dónde lleva el viento”. En un principio quería ir a Francia porque mi bisabuela era francesa. Los vientos no me daban para ese lado, entonces me voy para el otro lado. Estaba en Cataluña, me voy a la zona de Valencia, a la zona de Andalucía, a la zona de Gibraltar porque los vientos me daban para ese lado. Después cuando el viento cambió, estuve por Francia, por Italia, por Grecia, crucé a África. El recorrido del Mediterráneo lo tengo bastante conocido porque lo hice varios años.

—Te fuiste a donde te llevara el viento y el agua.

—Sí, yo literalmente la frase hasta donde me lleve el viento… No quería gastar en combustible, primero, y segundo y lo más importante, quería intervenir en la naturaleza lo menos posible.

—¿Cómo eran tus días?

—Ya ahí había empezado a trabajar subiendo huéspedes. Me encuentro con una española muy famosa, navegante, en uno de los puertos… Soy hincha de River no fanática sino porque es lo que siento que me conecta con mi familia. En ese momento todos estábamos por mirar el partido de River: se jugaba la final de la Copa Libertadores y yo estaba navegando para Valencia pero resulta que no me daban los tiempos para llegar a ver el partido. Yo no sabía que se suspendía. Entonces antes de Valencia entro a otro pueblo que se llama Castellón de la Plana. Ahí me encuentro con una navegante española muy famosa que me hace una nota, que la siguen muchísimos argentinos, y mi Instagram creció un poco. Lo que hizo que esa fuera mi posibilidad de ingresos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empiezo a recibir huéspedes. Empiezo a recibir huéspedes españoles, huéspedes argentinos.

—¿Quién es ella?

—Allende de los mares.

—Y los huéspedes con vos se alojaban en el velero y van de un puerto a otro.

— Sí, por ejemplo, un día estaba en Sicilia y dije esta temporada voy a estar navegando por Italia y veía que los vientos me daban para cruzar a Grecia. “Si a alguien le interesa hacer este trayecto, piernas se llaman, que me escriban al privado y coordinamos”. Han pasado alrededor de 300 huéspedes a lo largo de todos estos años.

—¿Enseñás también?

—Les enseño porque quizás hay muchos que hicieron el curso pero no tienen barco entonces eso lo ofrezco más como clínica náutica, porque ofrezco dos cosas: experiencias a bordo para quienes nunca navegaron y les gustaría probar lo que es vivir en un barco, y clínicas náuticas para quienes hicieron el curso pero quizás no tienen barco y les gustaría aprender.

—Lograste armar de tu pasión un trabajo.

—Un trabajo, sí. Y muchos huéspedes volvieron..

—¿Seguís con el mismo velero?

—Sí.

—¿Tiene nombre?

—Sí. Bombet. Es de Cataluña y Bombet en catalán es “buenos vientos”.

—¿Desde que lo tuviste hasta que pudiste armar esta estructura en la que vivís de esto cuánto tiempo pasó? Más allá de que vos vivías con nada porque…

—Hoy en día lo único que necesito es ingreso para comer porque yo voy literalmente a donde me lleva el viento. Trato de usar el motor lo menos posible salvo que alguna cuestión tenga que utilizarlo, para entrar a puerto. La verdad es que hoy en día para mí es la vida más hermosa. No me imagino una vida en donde no esté el barco.

—¿Cuántos años llevás ya de esta vida?

—Nueve años. 45 países, tres cruces oceánicos. Hice todo el Mediterráneo, el Atlántico lo crucé dos veces. El Caribe lo hice casi completo. Estuve en la Polinesia Francesa. En Brasil. Por supuesto en Argentina. Y en Argentina es donde me agarra la tormenta más complicada de mi vida.

—Ahora voy a ir a eso. Estás en Argentina porque tenés familia y vas a ser tía, pero si no no hay momentos en los que vos hagas vida habitual en tierra.

—No.

—¿Y lo social?

—No sabés la cantidad de argentinos que hay viviendo en veleros. Y hay una comunidad náutica muy grande, muy colaboradora, somos todos amigos, vos tirás el ancla en el lugar que llegues y alguien se te va a acercar. Cualquier embarcación tiene que tener la bandera del lugar donde fueron construidos, pero yo siempre llevo mi bandera argentina. Tenés que tener en popa la bandera de donde es la embarcación, la bandera de cortesía del país en el que estás y a su vez podés poner la bandera de tu país. Yo siempre llevo la argentina. Y me pasó un día que estaba en Grecia, estaba adentro cocinando, me golpean el barco la cubierta y me dicen “compatriota, compatriota”. Claro, me habían visto la bandera argentina y se sumaron. Y la verdad es que nos juntamos entre los barcos, hacemos fogones, bajamos todos a la playa. Es muy lindo el ambiente náutico. Hay muchas familias viviendo en barco. Es un ambiente que quizás muchos desconocen pero hay un montón de gente viviendo en barco.

—Me parece súper interesante, por eso lo pregunto, porque es un poco desconocido. Hay familias con chicos viviendo en barcos. Y haciendo este mismo recorrido por el mundo que hacés vos. Hay formas de estudio y hay comunidad también.

—Hay mucha comunidad, hay mucha ayuda. Si alguien ve que vos tenés un problema con una vela, si alguien ve que estás teniendo un problema que no podés sacar el ancla porque se te enganchó en una piedra, el de al lado va a venir.

—No llego a algo tan complicado, si quiero comer una pizza a la noche con alguien. ¿Hay alguien?

—Sí, siempre hay alguien. Y si vos vas y golpeás siempre te van a recibir.

—¿Y qué te da el resultado hoy?

—Soy feliz pero soy consciente que toda elección tiene una no elección. Estoy eligiendo vivir esta vida y estoy eligiendo no vivir otra vida con lo que implica eso, ¿no? Por ejemplo, estar lejos de mi familia. No estar para los cumpleaños de mis hermanos. No estar para el Día de la Madre, el Día del Padre, para cumpleaños de amigas, para nacimientos de hijos de amigas. Soy madrina de hijos de amigas y nunca estuve prácticamente. Todo tiene un costo. Pero también me hago cargo del costo porque yo soy feliz en esta vida.

—El cáncer volvió en un momento.

—En dos oportunidades. Hay cuatro grados de estadios del cáncer. La primera vez yo estaba en grado 3. Sí, el universo, Dios, lo que sea, me ayudó a poder avanzar. Y en las otras dos oportunidades fue mucho menor entonces no tuve que requerir. Fue simplemente con una medicación y mucho más leve.

—¿También el ovario?

—Sí, siempre fue el ovario, por eso es que ella termina diciendo “vamos a sacar el ovario porque es siempre el mismo”.

—Hoy tenés un ovario. ¿Querés ser mamá?

—No lo sé. Ya tengo 35 y medio, que no pasa nada obviamente… Estoy soltera.

—¿Cuándo te dan de alta el cáncer?

—Cuando le decido contar a mi mamá es porque ya había superado la ventana, que es súper importante para todos los que hemos pasado el cáncer. Y mi mamá me dijo “lo único que te pido es que si esto te vuelve a pasar no me dejes afuera porque yo soy tu mamá. No importa lo que esté pasando alrededor, dejame ser tu mamá”.

—¿Lo entendiste?

—Sí, creo que sí. Me cuesta, los cuido mucho.

—¿Y tu papá qué dijo?

—Papá es de pocas palabras, es más de los hechos. Y con una mirada me dijo un montón de cosas.

—¿Entendieron que la decisión del cambio de carrera y de vida tuvo que ver con esto?

—Lo entendieron ahí.

—Ya se habían amigado antes igual...

—Sí. Al año te diría, cuando ellos ya me veían que yo estaba feliz ahí ya cambió todo totalmente.

—Podés llamarlos, conectarte fácil. Es constante, ¿no?

—Sí, hoy en día tengo Starlink, lo que me da una conexión permanente. Más que nada porque yo los huéspedes los recibo por las redes, entonces necesito el internet. Hoy en día con el Starlink tengo una videollamada prácticamente todos los días. Ellos me dijeron que no estaban de acuerdo con la vida, por desconocimiento, porque se criaron en el campo y tienen miedo, imaginate cuando yo les cuento que voy a cruzar el océano la primera vez me dicen que estuvieron rezando todas las noches para que yo llegue viva a tierra.

—¿Cómo es cruzar el océano?

—Es hermoso. No quiero romantizar ni idealizar la vida en un barco porque dependemos de la naturaleza. Pero yo hago un paralelismo siempre de lo que es la vida náutica con la vida real. Lo que me pasó a mí con el cáncer fue una tormenta. Es temporal y todo tiene un fin, como la vida misma. Entonces cuando vos arrancás un cruce oceánico yo hago un paralelismo de la vida y digo bueno, vos inicias con toda la ilusión, no sabés que puede llegar a pasar, hay miedos como cuando una mamá está por tener un hijo, hay miedos, no sabés con qué, por más que vos analices todo y quieras analizar todo con todas las aplicaciones y con todo lo que hoy tenemos en día para navegar te puede pasar una tormenta que no la vio la aplicación y te puede venir en el medio del océano. Entonces yo hago un paralelismo de la navegación con la vida y digo bueno, cuando vos arrancas el cruce no sabés qué puede pasar y no hay vuelta atrás. Porque una vez que arranco con estos vientos que te digo, una vez que arrancaste no podés volver. Bueno, la vida es lo mismo, una vez que naciste no podés volver. Ya está, hay que seguirla. Entonces te puede tocar una tormenta, te puede tocar una calma chicha, te puede tocar un momento hermoso y te puede pasar. Lo mismo pasa en la vida. Todo es temporal. Entonces cuando te toca la tormenta y, en el momento es horrible, es un espanto, es feo, da miedo, pero tenés que ser muy racional para no errarle en nada, más cuando llevas tripulación a cargo. Pero tenés que saber que eso es temporal.

—Tus cruces fueron siempre tranquilos y siempre con tripulación. Nunca sola.

—Siempre con tripulación y organizados en el momento que tenían que hacerlo por los vientos.

—¿Cuándo tuviste miedo?

—En una tormenta en Argentina. La peor tormenta de mi vida la agarré en Argentina. Nuestro mar es uno de los mares más difíciles de navegar y estaba haciendo una navegación desde Mar del Plata a La Paloma, Uruguay. Los que navegan me van a entender. Me agarró un pampero en altamar y ahí no tenía mucha experiencia, era una de mis primeras navegaciones largas. Había hecho navegaciones cortas, de horas. Y esta era la primera navegación larga que tenía y encima en altamar. Me agarran olas de cinco metros, rayos a los costados. Y había que bajar velas obviamente. Hay que aguantarla, no queda otro que aguantar. Fueron cuatro horas de tormenta y había que aguantarlo. Y el barco cuando yo veo estas aplicaciones que te digo veo que estuvo las cuatro horas en círculo. Cuando hay una tormenta no hay mucho para hacer, tenés que esperar que pase. Por eso digo que hago un paralelismo con la vida, cuando te pasa algo malo y en algún momento la tormenta va a terminar, va a pasar. En el momento es un bajón y yo me acuerdo de que no era muy creyente como lo soy ahora, en ese momento me puse a rezar. Primero me enojé conmigo misma por haberme subido a un barco. Dije “¿qué hago acá, por qué estoy pasando esto?”. Después pasé un momento de desesperación. Y además ahí te tenés que agarrar con un arnés a una línea de vida por si el barco te llega a despedir que no salgas al océano. Entonces tenés que estar con chaleco salvavidas. En un momento me agarra desesperación, me pongo a rezar a todos los dioses de todas las religiones. Tenía muy poca experiencia, hoy lo veo y hubiese actuado de otra forma. Y me acuerdo de que traje la imagen de mi mamá, de mi papá y de mis hermanos y les dije “perdón que voy a morir así”, porque yo ya me imaginaba catástrofe. “Perdón, me despido, no van a encontrar mi cuerpo por unos días, les pido perdón por esto”. Ahí me relajé. La tormenta pasó, llegué a Uruguay y a La Paloma. Por eso siempre digo que todo es temporal, lo bueno y lo malo.

—¿Hace cuánto tiempo fue?

—Fue mi primera navegación, poquito después del cáncer. Habrá sido en 2017.

—¿Cuál fue el momento de mayor felicidad arriba del barco?

—Cuando crucé el océano por primera vez y llegué a Barbados. Me acuerdo de que estaba en mi guardia, por más que lleves tripulación como responsable de la tripulación nunca dormís al 100. De hecho yo dormía afuera. Hay una parte que hay como unos sillones, siempre estaba ahí por cualquier cosa porque además escuchás y conocés todos los ruidos del barco. Estaba justo en mi guardia, veo con los largavistas y digo “tierra, tierra”. Empiezo a despertar a toda la tripulación y les digo “estamos llegando, estamos llegando a Barbados, levántense”. Y ahí me emocioné, me largué a llorar. Tenía Starlink, me acuerdo que llamé a mi mamá porque mi mamá me dijo “apenas llegues a tierra lo primero que hacés es avisarme para que mi corazón relaje”. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá llorando, emocionada, dije “lo logré, llegué a viento, nada más que a viento”. Increíble. Increíble.

—Felicitaciones.

—Ay, gracias.