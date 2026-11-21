El ministerio de Turismo destaca el auge del turismo de experiencias en Punta Cana (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

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Luis Abinader proyectó este viernes que la República Dominicana cerrará el año con más de 12.3 millones de visitantes, una cifra que superaría a la propia población nacional.

El mandatario habló durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Punta Cana, según informó la agencia EFE.

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“En turismo, cada vez más estamos creciendo. Este año yo espero llegar a 12.3 o 12.4 millones”, dijo Abinader en el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe, un espacio que reúne a presidentes, ministros, académicos y empresarios para debatir sobre cooperación y desarrollo entre regiones.

Participó junto a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en el panel “Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades”. Allí subrayó un dato que resume el peso del sector: la República Dominicana recibirá más visitantes que habitantes tiene, unos 11,5 millones de personas.

El turismo ya superó las proyecciones para 2026

En 2025 el país recibió 11.6 millones de turistas y, en los primeros nueve meses de este año, ya sumaba 9,2 millones, según datos del ministro de Turismo dominicano, David Collado, citados por EFE.

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(Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

El propio Collado ofreció un dato más reciente. Ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, informó que el país podría alcanzar 12.5 millones de visitantes en los primeros 10 meses de 2026, según consignó El Nuevo Diario, diario dominicano.

Esa cifra convertiría a 2026 en el mejor año de la historia del turismo dominicano, por encima de la estimación que el propio presidente manejó en Punta Cana.

Collado atribuyó el resultado a la articulación entre los sectores público y privado, que, según dijo, priorizaron los intereses de la industria turística pese a los conflictos geopolíticos que afectan al escenario internacional.

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El país combina una oferta hotelera consolidada en Punta Cana con la diversificación hacia zonas francas y nuevos sectores exportadores. La cifra de visitantes superará este año a la población total del país, un dato que ilustra el peso relativo del sector en la economía nacional.

De la agricultura a las zonas francas y el turismo

Abinader recordó que en los años 80 la economía dominicana era “una mesa de cuatro patas: el azúcar, el tabaco, el café y el cacao”. Esa estructura, dijo, cambió por completo y hoy se diversificó hacia el turismo y las zonas francas, de acuerdo con EFE.

Las Zonas Francas Industriales y Especiales concentraron el 99,5% de las exportaciones de tabaco de la República Dominicana con USD 798.3 millones.(Cortesía: Instituto del Tabaco)

El mandatario evocó además un episodio histórico poco conocido. Según relató, unos asesores del Banco Mundial visitaron el país en 1968 y les dijeron a líderes políticos y empresariales locales: “El futuro de la República Dominicana es el turismo”.

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El pabellón dominicano ondea sobre un puerto con contenedores y grúas, representando las proyecciones de exportaciones dominicanas en 2026, un pilar para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas francas son hoy otro pilar de esa transformación. El país cuenta con 855 empresas repartidas en 95 parques industriales, que producen casi USD 3,000 millones en exportaciones de dispositivos médicos con tecnología de nivel medio, señaló Abinader. A esa cifra se suman las exportaciones de equipos electrónicos, que ya superan los USD 1,200 millones. Por ese motivo, el Gobierno impulsa también el ensamblaje de semiconductores como nueva línea de desarrollo industrial.

El béisbol, entre USD 500 y 600 millones anuales

Abinader mencionó un tercer sector que contribuyó a diversificar la economía: el béisbol, considerado el deporte nacional. “El béisbol, que todo el mundo cree que nada más es deporte, representa entre 500 y 600 millones de dólares al año en la República Dominicana”, afirmó ante EFE.

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Un joven atleta dominicano practica béisbol en un estadio, concentrado en su técnica de bateo y perfeccionando sus habilidades en el diamante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente detalló que los 32 equipos de las Grandes Ligas de Estados Unidos mantienen academias en el país. Esas instalaciones invierten en infraestructura local y firman contratos con jóvenes jugadores dominicanos.

“Creo que todavía tenemos una capacidad de crecimiento enorme en nuestro país y que podemos seguir invirtiendo con absoluta tranquilidad”, expresó Abinader. El presidente agregó que la conversión del país en una meca del turismo mundial “apenas está empezando”.