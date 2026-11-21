El cáncer de próstata afecta a uno de cada ocho hombres y carece de síntomas en sus etapas iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Por primera vez en 16 años, la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) actualizó sus recomendaciones sobre el test de PSA, el principal análisis de sangre para la detección del cáncer de próstata, y ahora sugiere realizarlo de forma periódica según el perfil de riesgo de cada paciente. El cambio, anunciado el 12 de noviembre de 2026, pone fin a años de ambigüedad en los que las guías se limitaban a sugerir que los hombres “conversaran con su médico” sin orientar con mayor precisión.

El cáncer de próstata es la segunda causa de cáncer más frecuente entre los hombres, únicamente detrás del cáncer de piel, compartió la ACS. Uno de cada ocho hombres recibirá ese diagnóstico en algún momento de su vida. El problema central es que, en sus etapas iniciales, la enfermedad no produce síntomas, lo que hace que los controles preventivos sean la única herramienta disponible para detectarla antes de que avance. En ese escenario, cuatro especialistas consultados por la revista Parade aportaron explicaciones, interpretaciones y advertencias sobre el alcance real del test, sus limitaciones y el modo correcto de actuar frente a un resultado anormal.

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El antígeno prostático específico (PSA) es una proteína que genera la glándula prostática y cuya concentración en sangre puede medirse con un análisis de rutina. Cuando hay cáncer, esa proteína suele elevarse —aunque no de forma exclusiva—. El valor real del test está en la posibilidad de identificar cánceres peligrosos años antes de que el paciente sienta cualquier molestia, cuando las chances de tratamiento exitoso son más altas. El Dr. Rajesh Patel, presidente de Associated Urological Specialists, pone en perspectiva ese alcance: “Piensa en el PSA como un detector de humo, no como un diagnóstico. Nos alerta de que algo puede necesitar atención, pero no confirma que haya fuego”.

El antígeno prostático específico funciona como una señal de alerta temprana frente a posibles alteraciones en la glándula prostática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interpretación médica de los resultados del test

A pesar de ser el mejor análisis de sangre disponible actualmente para este fin, el PSA tiene limitaciones concretas. Dr. Graham Bobo, urólogo del West Jefferson Medical Center, precisa que algunos hombres con cáncer de próstata activo pueden arrojar valores normales, mientras que muchos con valores elevados no tienen cáncer. “Un número de PSA por sí solo no cuenta la historia completa. Necesitamos considerar la edad, los antecedentes familiares, el tamaño de la próstata, los medicamentos y los resultados previos”, advirtió Patel.

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Esa imprecisión abre la puerta al sobrediagnóstico: la detección de cánceres de crecimiento tan lento que jamás habrían comprometido la salud del paciente, pero que igual pueden derivar en biopsias, tratamientos y una carga de ansiedad que podría haberse evitado. Por eso, los especialistas insisten en que el resultado del test nunca debe leerse de forma aislada.

Las nuevas guías definen frecuencias según edad y riesgo

El cambio central en las recomendaciones de la ACS es que, en lugar de remitir la decisión al criterio exclusivo del médico, ahora se establece una hoja de ruta clara:

Los hombres de riesgo promedio entre 50 y 69 años deberían hacerse el test cada dos años.

A partir de los 70, el beneficio de las pruebas periódicas se reduce de forma considerable. Dr. Amr Fergany, urólogo de Orlando Health, explica que la amenaza de morir por este cáncer disminuye con la edad debido a la progresión generalmente lenta de la enfermedad, y que hasta el momento no hay pruebas de que continuar con los controles después de los 70 años aporte ventajas clínicas.

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Los especialistas advirtieron que la lectura aislada del PSA favorece el sobrediagnóstico de tumores de evolución lenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tests caseros no reemplazan la consulta médica

En el mercado existen opciones de autotest para medir el PSA en el hogar. Dr. Douglas Dow, cirujano urológico de Memorial Hermann Medical Group, distingue entre dos tipos: los que combinan una punción en el dedo con un análisis de laboratorio —que ofrecen resultados comparables a una extracción de sangre convencional— y las tiras reactivas de lectura domiciliaria, cuya confiabilidad es notablemente menor.

Independientemente del método, Bobo y Patel coinciden en que ningún test casero debería sustituir el análisis supervisado por un profesional. Los rangos de referencia del PSA varían según la edad y el tamaño de la próstata, y esa interpretación requiere el contexto clínico que solo un médico puede aportar.

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PSA elevado: cuándo prestar atención

Si el resultado arroja valores altos, los especialistas piden calma, pero también acción. Existen múltiples causas posibles y, en caso de confirmarse cáncer, eso no implica automáticamente una biopsia ni una intervención quirúrgica. Los avances en resonancia magnética prostática, pruebas moleculares y herramientas de evaluación de riesgo permiten diferenciar con mayor precisión los cánceres agresivos que requieren tratamiento de los de evolución lenta que pueden monitorearse sin intervención inmediata.

“El objetivo no es encontrar todos los cánceres de próstata y tratarlos. El objetivo es identificar aquellos que podrían amenazar la vida de un hombre, evitando procedimientos innecesarios para los que no”, sintetizó Patel. Según Dow, cuando el cáncer de próstata se detecta y trata en forma temprana, la tasa de supervivencia a cinco años es del 99%.

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