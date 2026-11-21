La enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de muerte entre las mujeres en el mundo con casi 20 millones de decesos anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte entre las mujeres en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares provocaron alrededor de 19,8 millones de decesos en 2022, equivalentes al 32% de todos los fallecimientos a nivel global.

Por su parte, estudios epidemiológicos sobre la carga de enfermedad cardiovascular femenina, publicados en revistas científicas como JACC, estiman que estas patologías representan el 35% de las muertes de mujeres en el mundo. Sin embargo, según encuestas de la Asociación Americana del Corazón (AHA), difundidas a través de su iniciativa Go Red for Women, apenas 4 de cada 10 mujeres identifican las enfermedades cardíacas como su principal amenaza para la salud.

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El 26 de octubre de 2026, expertos de la Asociación Americana del Corazón (AHA), la Academia Americana de Pediatría (AAP), el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) publicaron nuevas guías clínicas en la revista Circulation, orientadas a evaluar el riesgo cardíaco femenino en cada etapa de la vida.

La propuesta parte de una premisa que la medicina tardó décadas en incorporar: las hormonas femeninas no solo regulan la reproducción, sino que moldean el sistema cardiovascular de manera profunda y continua. Cuando esas hormonas oscilan, el corazón lo siente. Sin embargo, la prevención no avanzó: la mortalidad materna por causas circulatorias es hoy la principal causa de muerte de origen médico durante el parto y el puerperio.

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Especialistas de cuatro sociedades médicas publicaron en la revista Circulation un protocolo conjunto para evaluar el riesgo cardíaco femenino (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las mujeres reciben atención médica en distintas especialidades clínicas, pero con frecuencia esa atención es fragmentada o desconectada”, afirmó la Dra. Sadiya S. Khan, profesora Magerstadt de Epidemiología Cardiovascular en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago y presidenta del grupo de redacción, según el comunicado de prensa.

“Estos informes conectan los puntos para los médicos, para los pacientes y entre las distintas áreas de salud, de modo que la atención sea integral y comience en la adolescencia, dado que la salud cardíaca de las mujeres está determinada de manera única por transiciones biológicas que los hombres no experimentan: menstruación, embarazo, perimenopausia y menopausia”, agregó Khan en el comunicado.

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Las etapas biológicas funcionan como puntos de control para el corazón

El eje de la propuesta es el llamado marco de Etapas de Vida Femenina, una estructura de cuatro fases definidas no por la edad cronológica sino por los cambios hormonales propios de la biología femenina.

La primera etapa comienza con la primera menstruación, entre los 8 y los 15 años. La segunda abarca el período reproductivo activo, con ciclos ovulatorios regulares y la posibilidad de quedar embarazada, desde la adolescencia tardía hasta aproximadamente los 44 años.

La tercera corresponde a la perimenopausia, los años previos al último período menstrual, entre los 45 y los 51 años aproximadamente, y la cuarta, a la posmenopausia, a partir de los 51. La gestación se identifica por separado como un evento que puede ocurrir en más de una etapa y que actúa como una prueba de estrés para el corazón: una situación de alta exigencia que puede poner al descubierto riesgos cardiovasculares que de otro modo pasarían inadvertidos.

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El nuevo marco clínico clasifica la atención cardiovascular en cuatro etapas definidas por los cambios hormonales y reproductivos de la mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada fase representa una oportunidad concreta para intervenir. “La salud cardíaca comienza mucho antes de la adultez”, indicó la Dra. Amanda Marma Perak, vicepresidenta del grupo de redacción y cardióloga pediátrica en el Hospital Infantil Lurie de Chicago, según el comunicado de prensa.

“Como médicos pediátricos, tenemos la oportunidad de ayudar a cada niña a empezar con buen pie y de asegurar que lo que aprendemos sobre su salud la acompañe a medida que crece”, añadió Perak en el comunicado.

El enfoque busca que todos esos especialistas compartan un lenguaje común sobre el riesgo cardiovascular femenino, algo que hasta ahora no ocurría: pediatras, clínicos generalistas, obstetras, ginecólogos y cardiólogos rara vez comparten información entre sí.

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El embarazo y la menstruación, señales tempranas de alerta cardíaca

Dentro de este enfoque, dos fenómenos biológicos ganan relevancia diagnóstica que históricamente no tuvieron: las características del ciclo menstrual y las complicaciones durante la gestación.

Las menstruaciones irregulares o abundantes y la aparición temprana de la primera menstruación, antes de los 10 años, son factores que el nuevo marco indica que deben documentarse como parte de la evaluación cardíaca de rutina.

Lo mismo aplica al diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, una condición hormonal que puede aumentar la grasa abdominal y dificultar el uso adecuado del azúcar en sangre. Las complicaciones gestacionales también entran en esa lista: la presión arterial alta durante el embarazo, la diabetes gestacional, el parto prematuro o el bajo crecimiento fetal.

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La presión arterial alta durante el embarazo y los partos prematuros anticipan riesgos cardiovasculares que continúan tras la gestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El embarazo y el período posparto son ventanas importantes hacia la salud cardiovascular a lo largo de toda la vida. Un resultado adverso del embarazo puede revelar un riesgo cardiovascular aumentado, y esa información debe guiar la atención mucho más allá de la gestación”, afirmó el Dr. William A. Grobman, profesor de obstetricia y ginecología en la Escuela de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown y vicepresidente del grupo de redacción, según el comunicado de prensa.

“Esta orientación de múltiples sociedades les da a los médicos que atienden a pacientes en obstetricia, ginecología y cardiología un marco compartido para reconocer ese riesgo y actuar en consecuencia”, añadió Grobman.

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La conexión entre hormonas y corazón también revalúa el rol de la perimenopausia como momento clave de intervención. Durante esa transición, el estrógeno, hormona que protege los vasos sanguíneos, comienza a declinar. El colesterol LDL (el llamado colesterol malo) puede subir, las arterias se vuelven más rígidas y la grasa tiende a acumularse en torno a los órganos.

El descenso de los niveles de estrógeno en la posmenopausia incrementa el colesterol LDL y eleva la probabilidad de sufrir infartos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en el estudio, la etapa posmenopáusica concentra el mayor riesgo de infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca en las mujeres, en parte porque desaparece el efecto protector del estrógeno acumulado durante décadas.

La salud mental integra la evaluación cardíaca femenina en todas las etapas

Uno de los aspectos más novedosos de las publicaciones es la integración explícita de la salud mental como factor de riesgo cardiovascular. Los trastornos del estado de ánimo, los problemas de sueño, el estigma corporal y el estrés psicosocial quedan en el centro del análisis cardiológico, junto con la presión arterial y el colesterol, y su evaluación pasa a ser parte rutinaria de la atención femenina en todas las etapas.

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“Para los médicos, este enfoque subraya que la salud cardíaca no puede comprenderse mirando solo el corazón. Necesitamos reconocer que la salud cardíaca de las mujeres está profundamente interconectada con su salud hormonal y emocional”, afirmó Khan en el comunicado institucional.

Los trastornos del estado de ánimo, los problemas de sueño y el estrés integran la evaluación cardiológica femenina de rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta perspectiva integrada es, según la AHA, lo que distingue al nuevo marco de cualquier orientación clínica anterior sobre salud cardiovascular femenina: por primera vez, estas cuatro organizaciones convergieron en un lenguaje y un protocolo comunes para prevenir, detectar y manejar la enfermedad cardiovascular desde la infancia.

La guía también propone la creación de una infraestructura nacional de Centros de Excelencia para la Salud Cardiovascular de la Mujer, articulada en cuatro pilares: atención clínica interdisciplinaria, formación profesional, investigación y participación comunitaria.