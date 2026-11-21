Cesc Fabregas busca cuidar a Nico Paz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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Cesc Fábregas pidió que no se traslade a Nico Paz el debate por la camiseta número 10 de la selección argentina y sostuvo que el dorsal que llevaron Diego Maradona y Lionel Messi debería retirarse. El entrenador del Como habló antes del partido ante Cagliari, luego de la actuación del mediapunta argentino en la goleada 7-0 ante Costa Rica, encuentro en el que marcó dos goles.

“Dejémoslo tranquilo, todavía le queda mucho camino por recorrer y ahora debe pensar en el Como. Esa camiseta la llevaron Maradona y Messi, deberían retirarla”, afirmó el técnico español, según reprodujo la agencia ANSA. La frase de Fábregas se conoció en un contexto de creciente atención sobre Nico Paz, de 22 años, a partir de sus actuaciones con la selección argentina y de la posibilidad de que se convierta en una de las referencias de la próxima etapa del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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El entrenador del Como buscó correr el foco de esa discusión. Su respuesta no apuntó a cuestionar la capacidad de Paz, a quien dirige en Italia, sino a poner límites a una expectativa que considera prematura. Cesc planteó que el jugador todavía debe consolidar su recorrido y centrarse en sus compromisos inmediatos con el club.

Durante la conferencia previa al encuentro contra Cagliari, Fábregas se refirió al efecto que tienen las convocatorias internacionales sobre los futbolistas del Como, con Paz y Máximo Perrone entre los casos que debía gestionar antes de la siguiente fecha de la Serie A. El entrenador recordó la primera convocatoria del argentino y explicó que el regreso al club había tenido impacto en su rendimiento. “Recuerdo la primera vez que Nico fue a la selección. Volvió y jugábamos el sábado contra Parma. Hizo un gol, pero no era él: estaba muerto, caminaba por el campo”, señaló.

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La reflexión formó parte de un análisis más amplio sobre la adaptación de los jugadores a las exigencias de las selecciones. Fábregas explicó que los viajes, los minutos acumulados y los cambios de hábitos de trabajo requieren una administración específica, en especial para futbolistas jóvenes o con poca experiencia en ese tipo de calendarios. Paz y Perrone, según indicó, regresaron de sus compromisos internacionales cerca del mediodía del día anterior al partido, con apenas 48 horas de margen antes de volver a jugar con el Como. “Por más que diga yo, ellos tienen que encontrar esa energía otra vez y esa confianza”, expresó el DT.

El español también dejó claro que quiere que los convocados recuperen con rapidez las referencias tácticas del equipo italiano. “No estamos en la selección, el Como, vuelvan al Como”, dijo al describir una charla con el plantel después del regreso de varios jugadores. Para el entrenador, las funciones que cada futbolista cumple con su país no siempre coinciden con las que tiene en el club.

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La presentación de Nico Paz frente a Costa Rica alimentó el debate por el futuro de la camiseta que durante casi dos décadas llevó Messi en la selección argentina. El mediapunta fue una de las figuras del 7-0 y marcó dos goles, una actuación que amplificó las expectativas alrededor de su lugar en el proceso hacia el Mundial 2030. El propio jugador evitó alimentar esa discusión. Consultado luego del partido sobre la posibilidad de usar de forma permanente el dorsal 10, respondió: “No pienso en eso, solo quiero divertirme”.

La postura de Fábregas se alineó con ese mensaje. El entrenador propuso quitarle presión a un futbolista que atraviesa un período de crecimiento en el Como y que comenzó a sumar protagonismo en la selección argentina. Su frase sobre retirar la camiseta tuvo un sentido simbólico: remarcó el peso histórico de un número asociado con Maradona y Messi, antes que instalar una candidatura individual para reemplazar a este último.

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Vale destacar que Cesc conoce a Messi desde las divisiones juveniles del Barcelona y compartió equipo con él en el primer plantel catalán. Esa relación explica también la dimensión de sus palabras al referirse a la 10 argentina. El exmediocampista español ubicó el dorsal como parte de una herencia deportiva ligada a dos de las mayores figuras de la historia del fútbol argentino.

Todo esto sucede mientras el joven futbolista de la Albiceleste brilla en la Serie A (seis goles y ocho asistencias en 14 presentaciones) y es uno de los principales nombres del mercado de pases, al estar en la carpeta del Manchester United. Además, Real Madrid estudia la posiblidad de recomprarlo.

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