Los subsidios sobre la tarifa del gas varían según la época del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los hogares que quieran obtener descuentos en las facturas de electricidad y gas por redes, o en la compra de garrafas, tienen que hacer un trámite online que se resuelve en pocos minutos si se cuenta con los datos correctos. El Gobierno nacional lo gestiona dentro del régimen de “Subsidios Energéticos Focalizados” (SEF).

El esquema reúne en un único sistema los beneficios para la electricidad, el gas natural por redes, el gas propano in-diluido por redes y las garrafas de 10 kilos. Además, reemplazó a la segmentación en tres niveles de ingresos que regía anteriormente.

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La solicitud se completa en un formulario con carácter de “declaración jurada”. Lo que se informa se evalúa con los criterios vigentes y se cruza con bases de datos oficiales, por lo que un error puede derivar en un rechazo o en demoras.

Antes de ingresar al sistema, conviene resolver tres cuestiones: si el hogar tiene que inscribirse, si reúne las condiciones y qué documentación necesita.

Quiénes tienen que hacer el trámite

No todos los usuarios deben anotarse. Quienes ya estaban en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que repetir la gestión, porque sus datos pasaron de forma automática al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

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En cambio, sí deben inscribirse los hogares que nunca pidieron el beneficio, los que recibían ayuda para garrafas a través del extinto Programa Hogar y los que tenían la Tarifa Social de Gas en las zonas donde regía ese esquema.

Para acceder a los beneficios, los ingresos de los integrantes del hogar deben ser inferiores a 5.070.000 pesos. (Reuters)

La condición principal para poder anotarse es de ingresos. Se suman los de todos los integrantes del hogar y el total neto debe ser inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el Indec. Ese umbral es actualmente de 5.070.000 pesos.

También pueden acceder los hogares que no pertenecen al segmento de mayores ingresos y cuentan con al menos un integrante que tenga alguno de estos documentos: el Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Cuando se trata del CUD, la Secretaría de Energía debe evaluar de qué modo el certificado implica una necesidad de ayuda económica para afrontar los servicios energéticos.

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Qué situaciones dejan a un hogar afuera

Aunque los ingresos estén por debajo del tope, hay condiciones patrimoniales que excluyen del régimen. Una es que algún integrante tenga un automóvil de tres años de antigüedad o menos, aunque esa restricción no rige si alguien del hogar es titular de un CUD. Otra es que, entre todos los miembros, el hogar posea tres o más inmuebles.

También quedan excluidos los hogares en los que al menos una persona sea dueña de una embarcación de lujo o de una aeronave, o tenga activos societarios. La evaluación se hace siempre sobre el grupo familiar completo y no de forma individual.

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Qué datos hay que tener a mano

Antes de iniciar el trámite, es conveniente reunir los siguientes datos:

El nombre de la empresa prestadora del servicio.

El número de medidor.

El número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, según figure en cada factura.

El último ejemplar vigente del DNI.

El CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Además, para operar en la plataforma hace falta una cuenta de Mi Argentina, con CUIL y clave personal.

Cómo es el trámite

La inscripción se resuelve en cinco pasos, desde el celular o la computadora, a través del sitio oficial del Gobierno. El primero es verificar si el hogar ya figura en el registro: si estaba en el ex RASE, no hay que hacer nada más. El segundo es reunir los datos y la documentación.

El trámite se puede realizar por computadora o celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer paso es ingresar al sitio de subsidios energéticos con la cuenta de Mi Argentina y elegir la opción de nueva solicitud. El cuarto es completar el formulario, donde se piden datos de ingresos, de los integrantes del hogar, de la situación laboral y de otros aspectos patrimoniales. Una parte de la información aparece cargada con datos que ya tiene el Estado, pero el solicitante debe revisar el resto y corregir lo que esté desactualizado.

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Por último, se debe enviar la solicitud. El sistema cruza lo declarado con bases oficiales y notifica si fue aprobada o rechazada.

El estado de la solicitud se consulta en el sitio de subsidios energéticos con el número de gestión, el DNI y el correo electrónico. También se puede ver desde la aplicación Mi Argentina.

Si cambia la composición del grupo familiar, los ingresos o el tipo de servicio contratado, los datos pueden actualizarse en cualquier momento para que se consideren en próximas evaluaciones. La plataforma permite además pedir una revisión cuando la información registrada no coincide con la situación real del hogar.

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Cómo se aplica el descuento

Con la solicitud aprobada, el beneficio se refleja directamente en la factura y no requiere otro trámite. En electricidad, la bonificación base es del 50% durante todo el año sobre el consumo definido como base. En las zonas bioambientales muy cálidas y cálidas, ese consumo varía según el mes.

El subsidio para la luz se aplica durante todo el año. (Canva)

En el gas por redes, el descuento del 50% se concentra en los meses de mayor demanda. En los períodos de menor consumo no hay bonificación.

El caso de las garrafas

Los hogares que se abastecen con gas envasado y se inscriben en el ReSEF reciben una bonificación de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos. En invierno el subsidio alcanza a dos garrafas por mes y en verano, a una.

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La compra debe hacerse a través de las billeteras virtuales BNA+ o MODO, lo que incluye a los bancos adheridos a esa plataforma. El descuento funciona como un reintegro directo en el momento de la operación.

Quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar y todavía no se anotaron pueden hacerlo desde la plataforma oficial o desde Mi Argentina. No hay fecha límite para el registro, pero mientras no lo completen, no pueden acceder al beneficio.