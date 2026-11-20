Jonathan Loáisiga acordó su regreso a los Yanquis de Nueva York por dos temporadas y 18 millones de dólares. (Cortesía: MLB)

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El relevista nicaragüense Loáisiga acordó su regreso a los Yanquis de Nueva York por dos temporadas y USD 18 millones, con una opción del club para 2029, después de su resurgimiento con los Diamondbacks de Arizona. La contratación, reportada el viernes 20 de noviembre por Mark Feinsand de MLB.com, todavía depende de un examen médico y no fue confirmada por la organización.

Loáisiga, de 32 años, disputó sus primeras ocho campañas en Nueva York antes de firmar un contrato de ligas menores con Arizona en enero. En su única temporada con los Diamondbacks se convirtió en una pieza central del bullpen: lanzó 67 entradas, registró una efectividad de 2,42 y alcanzó un récord personal de 67 apariciones.

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Su rendimiento se sostuvo en el control y la capacidad para inducir roletazos. Aunque su porcentaje de ponches fue de 18,4%, por debajo del promedio, limitó las bases por bolas al 5% y generó batazos por el suelo en el 55,8% de las ocasiones, una marca situada en el percentil 95 de las Grandes Ligas.

La efectividad esperada del derecho fue de 3,01, de acuerdo con la calidad y cantidad de contacto que permitió, y quedó en el percentil 89 entre los lanzadores calificados. También se ubicó en el percentil 98 por su velocidad promedio de salida permitida, de 137 km/h (85,2 mph), y en el percentil 97 por la tasa de contactos sólidos, de 3,5%.

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El relevista nicaragüense completó 67 entradas con una efectividad de 2,42 durante su paso por los Diamondbacks de Arizona. (Cortesía: MLB)

La renovación del bullpen neoyorquino

La vuelta de Loáisiga forma parte de una serie de movimientos con los que los Yanquis buscan reforzar su cuerpo de relevistas, señalado como la principal prioridad para noviembre. El cerrador David Bednar aceptó una oferta calificada de USD 23,15 millones, mientras que el zurdo Tim Hill pactó un contrato por un año y USD 2,25 millones, con una opción del club para 2028 que aún no fue anunciada formalmente.

El director general Brian Cashman sugirió que una negociación estaba avanzada durante el evento anual Sleep Out de Covenant House, celebrado el jueves por la noche en el Yankee Stadium. Antes de bajar al campo, contó que acababa de terminar una videollamada de dos horas con el representante de un jugador.

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Cashman dejó abierta la posibilidad de que ese diálogo concluyera en un acuerdo: “¿Quién sabe? Podría haber cerrado el trato hoy mismo. Pero hay que ocuparse de los exámenes médicos y demás. No digo que lo haga, ni que no. Ya veremos”.

La reincorporación del nicaragüense se produce dos años después de que volviera a Nueva York tras explorar brevemente la agencia libre. En aquel momento explicó que sentía que se lo debía al equipo y a los aficionados, luego de participar en apenas tres partidos durante una campaña afectada por lesiones.

Loáisiga utiliza un repertorio de cinco envíos, una variedad poco habitual en un relevista con una recta de alta velocidad. Cerca del 60% de sus pitcheos son sinkers, rectas con hundimiento, de 158 km/h (98 mph), o cambios de velocidad de 146 km/h (91 mph).

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Una cirugía en el ligamento colateral cubital apartó a Loáisiga de la mayor parte del calendario en 2024. (Cortesía: MLB)

El sinker es su principal recurso para conseguir roletazos, mientras que el cambio también induce contacto por el suelo y le permite retirar bateadores por la vía del ponche. Esa combinación ayudó a compensar su menor tasa de strikeouts y explicó su dominio de la zona de strike.

El derecho registró además una tasa de swings a lanzamientos fuera de la zona de 35,9%, ubicada en el percentil 93 de la MLB. Su porcentaje de batazos por el suelo, de 55,8%, fue uno de los indicadores más destacados de su temporada en Arizona.

La campaña representó un cambio respecto de la segunda mitad de su primera etapa con los Yanquis, marcada por actuaciones irregulares y problemas físicos. En 2024 perdió la mayor parte del calendario tras someterse a una cirugía del ligamento colateral cubital.

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El mánager Aaron Boone recordó en septiembre, durante una visita de los Yanquis al Chase Field, que Loáisiga mostró una evolución notable en escenarios de máxima exigencia: “Recuerdo la primera vez que lanzó en la postemporada, en 2019, cuando sentí que estaba un poco abrumado. Luego, en la Serie Divisional de 2022, fue tan dominante y tan bueno. Verlo alcanzar ese nivel de confianza en ese escenario, me encantó su crecimiento”.