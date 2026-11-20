El delantero portugués aprovechó una asistencia de Samú Costa para abrir el marcador en la derrota de Al Nassr 3-1 en la liga saudí

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Cristiano Ronaldo volvió a convertir para Al Nassr, pero su festejo no evitó la derrota por 3-1 ante Al Ahli en la Saudi Pro League. El portugués anotó el descuento y elevó a 986 su cuenta como profesional, por lo que quedó a solamente 14 goles de alcanzar los 1.000. El encuentro, disputado después de su retiro de la selección de Portugal, también dejó un penal fallado por el delantero de 41 años y la participación especial del árbitro argentino Facundo Tello.

La jugada de su gol comenzó con una recuperación de Samú Costa durante una salida del equipo local. El mediocampista detectó el espacio y envió un pase preciso que dejó expuesta a la defensa rival. Ronaldo recibió sin marcas dentro del área, giró sobre su eje y resolvió de primera para convertir a los 14 minutos. El tanto le permitió abrir el marcador y avanzar en su carrera hacia una cifra que persigue desde hace tiempo, aunque el resultado posterior cambió por completo el desarrollo del partido.

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Cristiano estrelló el remate contra el palo cuatro minutos después de su gol número 986

Cuatro minutos después, el atacante tuvo una posibilidad inmejorable para ampliar la ventaja desde los 12 pasos. Antes de rematar, juntó las manos, dijo unas palabras y lanzó un suspiro. Luego hizo una leve pausa en la carrera y pateó, pero la pelota golpeó el palo derecho que defendía Édouard Mendy. Al Nassr tampoco logró aprovechar el rebote, por lo que la ocasión quedó frustrada. El fallo eclipsó hasta ese momento la posibilidad de que el portugués celebrara otro gol en su camino hacia el millar.

Al Ahli aprovechó esa oportunidad desperdiciada y encontró el empate antes del entretiempo por medio de Wenderson Galeno. El conjunto rival fue efectivo y, durante el complemento, Ivan Toney convirtió un penal para establecer la ventaja. Más tarde, Roger Ibañez anotó el tercer tanto para sellar el 3-1. El partido también incluyó una revisión determinante de Tello, quien anuló un gol de Merih Demiral para Al Ahli después de acudir al VAR y sancionar una infracción sobre el arquero brasileño Bento.

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Cristiano Ronaldo alcanzó los 986 goles y falló un penal en su carrera por los 1.000 tantos (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

El penal fallado se sumó a otros dos errores recientes de Ronaldo desde esa vía. El 11 de octubre, Portugal venció 1-0 a Irlanda en Lisboa por la Nations League, en un compromiso en el que el delantero desperdició una ejecución en el segundo tiempo. El 20 de octubre, en tanto, Al Nassr derrotó 1-0 a Neom SC por la décima jornada de la liga saudí y el portugués también falló un disparo desde los 12 pasos, además de no poder concretar otras ocasiones claras. El remate ante Al Ahli completó una secuencia de tres penales errados entre octubre y noviembre.

La cuenta de Cristiano Ronaldo incluye 450 goles con Real Madrid, 146 con la selección de Portugal, 145 en Manchester United, 139 en Al Nassr, 101 en Juventus y cinco en Sporting Lisboa. Detrás suyo, Lionel Messi suma 937 tantos oficiales durante su carrera profesional y atraviesa un presente favorable en Inter Miami a los 39 años. El próximo compromiso de CR7 será el martes 24 de noviembre, cuando su equipo reciba a Al Sadd de Qatar por la fase de liga de la AFC Champions League Elite, una nueva oportunidad para reducir la distancia hacia su objetivo.

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