El entrenador argentino dejó una particular respuesta sobre el marcador central

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Martín Anselmi dejó una peculiar imagen en la conferencia de prensa al enojarse con un periodista por la consulta sobre los escasos minutos de Kevin Lomónaco en Elche. El entrenador argentino sostuvo que la falta de participación del defensor responde al rendimiento de los futbolistas que ocupan su puesto, y que la operación económica por la que llegó a la institución no define su posición en el plantel.

La situación se vivió en la rueda de prensa previa al choque contra el Levante, por la fecha 13 de La Liga de España, en el que el Elche necesita ganar para escapar de los puestos de descenso. La pregunta que generó su disgusto se centró en que un jugador que costó cerca de cinco millones de euros todavía no debutó en el certamen español: “¿Es un tema físico o que no termina de entender lo que quieres que ofrezca? ¿Qué pasa y por qué no ha debutado en tres meses?”.

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Anselmi respondió con una comparación con el Barcelona y el reparto de minutos en un equipo que funciona. “¿No se preguntan por qué no juega el suplente en el Barca? ¿Por qué juega Cubarsí? ¿No se lo preguntan? ¿Por qué no juega el suplente Cubarsí? Porque juega Cubarsí. O sea, es como que tenemos raciocinios muy lineales ahí. No soy quién para decirles cómo tienen que hacer su trabajo", comenzó el DT de 41 años.

Inmediatamente, rechazó que el monto pagado por el futbolista deba determinar su inclusión en el equipo. “Uno, lo que costó o no costó un futbolista es irrelevante, porque al final es un futbolista del club como cualquier otro. Dos, que el hecho de que juegue o que no juegue no tiene nada que ver, con solamente si está bien o mal físico. Evidentemente, estamos entendiendo que los que están jugando están bien y por eso tengo que poner a uno, tengo que hacer un cambio. Pero no lo estoy diciendo por Kevin, lo estoy diciendo por cualquiera”.

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Kevin Lomónaco solo disputó 90 minutos con el Elche en la presente temporada, en el triunfo por 3-1 ante Pinatar por la Copa del Rey (@keviinjoel2)

La única aparición de Lomónaco con Elche se produjo el 27 de octubre, en la victoria por 3-1 ante Pinatar, un equipo de sexta división, por la primera ronda de la Copa del Rey. Anselmi utilizó ese encuentro para explicar que la ausencia posterior no responde a un problema particular del ex jugador de Independiente.

“Kevin Lomónaco, en este caso, sí tuvo minutos, jugó en la Copa del Rey. Que no haya tenido minutos es porque no lo pidió el plan de partido y porque los que están jugando los vemos bien. No es una cuestión de Lomónaco, es una cuestión de que los que están jugando están haciendo bien. No es físico, no hay nada atrás de esa situación. Es simplemente un caso. Lo digo en el buen sentido. Me enumeraste físico y entendimiento. Lleva tres meses entrenando con nosotros, está cada vez mejor de lo físico, entiende todo lo que tiene que entender”, explicó el entrenador.

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Más allá de que el Elche está en puestos de descenso, mantuvo su valla invicta en tres de sus últimas seis presentaciones. Para Anselmi, esa solidez explica la continuidad de los defensores titulares: “Es un chico muy bueno, positivo para el grupo, gran futbolista, es joven, está progresando y está cada vez siendo mejor y puede jugar este fin de semana como el que viene, como el otro. Simplemente, estamos viendo que los que están jugando hasta ahora lo están haciendo bien y que estamos defendiendo bien y que no tenemos ninguna situación en la que pida un cambio”.

El Elche de Martín Anselmi se ubica 18° en La Liga de España con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y seis derrotas (REUTERS/Pablo Morano)

“Esto es fútbol y al final, te nombré el del Barça por nombrarte, pero te puedo nombrar un montón de equipos. Hacé la cuenta y fíjate cuánto juegan los suplentes cuando un equipo está defendiendo bien. Entonces, me parece que no es lineal a que costó esto, tiene que estar, en tanto tiempo lo tenemos que ver. A veces no te toca. Y ya llegará el momento en que le tocará a él. Cuando le toque, seguramente lo va a hacer bien porque está bien él y lo hace todos los días cada vez mejor”, agregó Anselmi.

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Tras esto, completó: “Es verdad que no llegó en la mejor condición física, pero hoy sí está en una condición física. Entonces, que le toque o no le toque depende del momento de los que están jugando, del plan de partido, de lo que pueda pasar a futuro, en cuestiones de un montón de situaciones. Puede haber una expulsión, puede haber una lesión, puede haber cualquier circunstancia, puede haber un momento del partido que nos pida defender con uno más. Lo que tiene que estar él es preparado y creo que está preparado”.

Anselmi no tuvo el mejor arranque en su primera experiencia en España. Elche ocupa el 18° puesto de La Liga con 10 puntos después de 12 fechas y está en zona de descenso. El equipo acumula dos derrotas consecutivas y visitará a Levante el próximo lunes con la necesidad de salir de los últimos lugares.

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El DT argentino inició su carrera como entrenador principal en Unión La Calera de Chile en 2022, después de integrar cuerpos técnicos de Independiente del Valle e Internacional de Porto Alegre. Ese mismo año regresó a al cuadro ecuatoriano para conducir al plantel profesional, donde obtuvo la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador en 2022, además de la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Ecuador en 2023.

Más tarde dirigió a Cruz Azul, con el que fue subcampeón del Clausura 2024 y llegó a las semifinales del Apertura. En enero de 2025 asumió en Porto de Portugal, en medio de un conflicto contractual por su salida de México. Su etapa europea concluyó a mitad de ese año, tras 21 partidos dirigidos, y luego tuvo un paso por Botafogo antes de llegar a Elche en 2026. Lomónaco, por su parte, arribó al cuadro español tras un extenso paso por Independiente desde mediados de 2024.

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