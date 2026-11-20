El dilema teórico propuesto por Joseph John Thomson en 1904 aporta claves a la virología y al estudio de los fullerenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comprender cómo interactúan las partículas elementales constituye uno de los desafíos más antiguos de la ciencia contemporánea. Cuando diversos cuerpos provistos de una misma carga eléctrica conviven en un espacio cerrado, el rechazo mutuo los impulsa a alejarse lo máximo posible para minimizar su energía total. Esta sencilla dinámica de repulsión electrostática adquiere una complejidad extrema al distribuirse sobre una esfera, un reto de más de un siglo de antigüedad que acaba de cambiar gracias a un equipo internacional que logró obtener las primeras imágenes reales de cargas eléctricas ordenadas sobre una superficie esférica.

El dilema conceptual nació en 1904, cuando el científico británico Joseph John Thomson propuso su conocido modelo del átomo, en el que imaginaba a los electrones distribuidos dentro de una esfera de carga positiva. Aunque la mecánica cuántica sustituyó aquella concepción atómica, la incógnita puramente geométrica permaneció vigente durante más de doce décadas.

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La dificultad radica en que, a medida que aumenta el número de elementos, calcular la posición de menor energía se vuelve casi imposible con herramientas analíticas, motivo por el cual el investigador Stephen Smale situó este desafío en 1998 entre los grandes retos teóricos del siglo veintiuno. La respuesta a esta pregunta interesa además a la virología, que analiza la coraza protectora de los virus esféricos, y al estudio de los fullerenos, moléculas de carbono con estructura de jaula.

Un conjunto de nanopartículas de oro se ubica sobre una gota de helio junto a la proyección de su huella sobre una superficie. (Crédito: Estudio Real-Space Imaging of Thomson Charge Configurations in Superfluid Helium Nanodroplets)

Frente a décadas de simulaciones por computadora sin pruebas de laboratorio, un estudio publicado en la revista Physical Review Letters demostró que es posible recrear físicamente este problema abstracto. La investigación, encabezada por especialistas de la Universidad de Innsbruck, en Austria, en colaboración con colegas de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, utilizó gotas microscópicas de helio como esferas experimentales para examinar la ordenación de las cargas. El hallazgo confirma que la naturaleza adopta de manera espontánea las soluciones de mínima energía calculadas por los teóricos y proporciona un método inédito para observar la materia a escala atómica.

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Las gotas de helio superfluido actúan como laboratorios esféricos diminutos

Para recrear la superficie de una esfera perfecta sin distorsiones, los investigadores emplearon helio superfluido, una fase particular que este elemento adopta a temperaturas extremadamente bajas, apenas unas décimas de grado por encima del cero absoluto, y que carece de viscosidad.

Esta propiedad singular significa que el fluido se desplaza sin ningún tipo de rozamiento interno, es decir, un medio libre de fricción que permite a las cargas moverse con total soltura. Mediante el disparo de un haz de electrones, los científicos depositaron múltiples cargas positivas en estas nanogotas, las cuales migraron de inmediato hacia la superficie líquida para distribuirse con una interferencia externa mínima.

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El helio superfluido opera a temperaturas cercanas al cero absoluto y carece de rozamiento interno para el desplazamiento de las partículas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad térmica y la ausencia de impurezas en estas gotículas crearon un escenario propicio para el desarrollo de la prueba. “Las nanogotas de helio superfluido nos brindan un entorno excepcionalmente limpio y frío en el que hasta varios miles de cargas pueden organizarse en una superficie curva con muy poca perturbación externa”, afirmó Paul Scheier, profesor del Departamento de Física de Iones y Física Aplicada de la Universidad de Innsbruck, según el comunicado de prensa institucional. En tales condiciones, el rechazo mutuo guió a los centros eléctricos hacia su punto de equilibrio energético más bajo.

El vapor de oro fija la posición de cada carga eléctrica

El obstáculo principal del ensayo consistía en registrar la distribución de estas partículas diminutas antes de que desaparecieran. Con ese propósito, el equipo hizo circular las gotas electrificadas por una corriente de vapor de oro.

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Los átomos metálicos se concentraron alrededor de cada centro positivo hasta formar cúmulos de unos 700 átomos, conocidos como nanopartículas, cuya estructura consiste en diminutas acumulaciones de materia provistas de un único signo eléctrico. Este agrupamiento metálico proporcionó el contraste indispensable para la observación microscópica.

El vapor de oro forma cúmulos de unos setecientos átomos alrededor de los centros eléctricos para aportar contraste microscópico.

Posteriormente, las gotas impactaron contra una rejilla especial diseñada para la microscopía electrónica de transmisión. En ese instante, el helio se evaporó con rapidez y dejó intacta sobre la lámina la distribución original de los granos dorados.

“Al marcar los centros de carga con nanopartículas de oro, podemos preservar y fotografiar estas disposiciones después de que el helio se haya evaporado”, explicó Scheier según el comunicado de prensa de la universidad austríaca. Este procedimiento hizo posible la obtención de una huella nítida en dos dimensiones de la configuración tridimensional previa.

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Los experimentos coinciden con la teoría y revelan defectos geométricos

Los autores examinaron 25 huellas experimentales que contenían entre 5 y 36 cargas por nanogota. En todas las muestras de pequeño tamaño, las posiciones registradas coincidieron de forma exacta con las estructuras de menor energía predichas por el cálculo teórico, tales como tetraedros para cuatro partículas, octaedros para seis o icosaedros para doce.

Las gotas de mayor diámetro desarrollaron redes hexagonales con defectos pentagonales para completar la curvatura de la esfera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, en las gotas más grandes, de hasta dos micrómetros de diámetro, las nanopartículas formaron un enrejado hexagonal interrumpido por defectos pentagonales aislados, esto es, puntos donde cada partícula se rodea de solo cinco vecinas en lugar de seis. Dicha disposición resulta forzosa, dado que ninguna malla hexagonal plana puede recubrir una superficie esférica continua sin cerrarse con pentágonos, de modo similar a lo que ocurre en los gajos de un balón deportivo.

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La concordancia entre los patrones abre nuevas perspectivas para analizar cómo interactúan numerosos cuerpos en superficies curvas. Según se detalla en el estudio, las nanogotas de helio proporcionan una “plataforma directamente visualizable para la organización de cargas en superficies esféricas”.

“Lo que más me entusiasma es que esto invierte la relación habitual entre la teoría y el experimento”, afirmó Shengfu Yang, profesor de la Escuela de Ciencias Químicas, de la Tierra y Ambientales de la Universidad de Leicester, según el comunicado de prensa de la universidad británica. Además, añadió que, en lugar de que la matemática prediga el resultado, ahora la naturaleza genera configuraciones reales para que la ciencia las interprete.

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