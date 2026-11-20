Las bolsas mundiales operaron con amplias pérdidas.

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Mientras que Wall Street profundizó la ola de ventas este viernes, los activos argentinos ampliaron las pérdidas, que pueden rastrearse a partir de julio de este año, una dinámica financiera inquietante que devolvió a las cotizaciones a sus niveles mínimos en más de un año.

Mientras que el riesgo país argentino se acercó a los 1.100 puntos básicos, el dólar anotó nuevos máximos. A la vez, se amplió la brecha entre los precios oficiales -mayorista y minorista- y los alternativos, con un “contado con liqui” al borde de los $1800, y el MEP y el blue cerca de los 1.700 pesos.

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Las acciones estadounidenses se desplomaron pese a la la exitosa oferta pública inicial de Anthropic (-8,5% en el día) del jueves. La gran incertidumbre no encuentra sosiego en medio del debate sobre la seguridad y la financiación de la inteligencia artificial.

El promedio industrial Dow Jones de Industriales de Wall Street cayó un 1,9% después, debajo de los 50.000 puntos, y se acercó a una zona de corrección técnica -es decir, más de un 10% por debajo de sus máximos-. El promedio S&P 500 bajó un 3,6% y el panel tecnológico Nasdaq Composite cayó 5,3%, para pasar a balance en negativo en lo que va del año.

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Los inversores mostraron una rampante aversión al riesgo, caracterizada por la caída generalizada de las acciones de semiconductores en el sector de la IA. Las acciones de Nvidia ampliaron sus caída libre(-14% en el día y -42% en un mes), mientras que AMD (-13,3%), Broadcom (-12,2%) y Micron (-13,9%) también sufrieron caídas de dos dígitos.

“El derrumbe de Nvidia tras conocerse una investigación contable de la SEC (ente regulador de mercados de EEUU) y el retroceso de Anthropic en su segunda rueda de cotización, sumados a las amenazas arancelarias de Donald Trump sobre centros de datos en el exterior y las expectativas de mayores tasas de la Reserva Federal (Fed), dispararon la aversión global al riesgo y llevaron al índice de volatilidad VIX por encima de los 35 puntos. En la plaza local, los activos argentinos acusaron de lleno el deterioro externo y la tensión cambiaria doméstica”, describió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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El índice Nasdaq de Wall Street se hundió 5% y ya muestra un balance negativo en lo que va de 2026

Para los activos argentinos, la intriga geopolítico internacional, el derrumbe de Wall Street y la devaluación del real brasileño se concatenaron con las dudas políticas locales antes de las elecciones presidenciales -de resultado incierto- de 2027. A esto se suma una marcha de la economía doméstica debilitada que compromete la evolución de los indicadores sociales.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,3% en pesos, en 80.679 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York lideraron las pérdidas Satellogic (-10%) y Edenor (-5,9%). Entre los títulos más representativos, YPF bajó 2,9% (a USD 32,32), Grupo Galicia cedió 3% y Mercado Libre recortó un leve 0,1 por ciento.

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Martin Mazza, director de MM Investments, expresó que “la caída de los activos argentinos refleja una combinación de factores internacionales y locales. La fuerte corrección de Wall Street está generando una reducción del apetito por riesgo a nivel global, pero Argentina enfrenta además vulnerabilidades propias que amplifican ese movimiento. El regreso del riesgo país a niveles superiores a los 1.000 puntos refleja que el mercado está exigiendo una prima cada vez mayor para financiar al país, especialmente ante la proximidad de los vencimientos de deuda de 2027 y la creciente incertidumbre electoral”.

“En paralelo, la presión sobre los dólares financieros demuestra que los inversores están aumentando su demanda de cobertura, incluso después de conocerse un superávit comercial significativamente superior al esperado. Esto deja en evidencia que una mejora en las cuentas externas no necesariamente se traduce en mayor confianza financiera. El mercado no está mirando solamente cuántos dólares genera la economía, sino cuántos logra acumular el Banco Central y cómo se financiarán los compromisos futuros”, avanzó Mazza.

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Los títulos públicos en dólares -Globales y Bonares- finalizaron con una pérdida promedio de 4,6%, para acumular una caída de 18% en 2026. Del mismo modo, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU -hoy cerca del 5% anual- con similares emisiones emergentes, escaló 135 unidades (+14,3%) para la Argentina, en los 1.070 puntos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado.

Aquel salto del riesgo país 13 meses atrás tuvo que ver con la inestabilidad financiera previa a las elecciones legislativas, cuando el dólar mayorista llegó al techo de las bandas cambiarias y obligó a la intervención directa del Tesoro de los EEUU en el mercado de cambios doméstico para contener la devaluación.

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“En los mercados globales, ni el debut récord de Anthropic alcanzó para frenar las ventas en Wall Street. La mayor salida a bolsa de la historia renovó por un momento el entusiasmo por la IA, pero volvieron a pesar las dudas sobre las valuaciones y el endeudamiento del sector. A la vez, los datos más flojos de actividad y empleo en EEUU favorecieron la búsqueda de refugio en los bonos del Tesoro, cuyos rendimientos bajaron”, indicaron desde Cohen Aliados Financieros.

“En las próximas siete semanas, el Tesoro deberá afrontar el período estacionalmente más desafiante del año en materia fiscal, dos licitaciones muy importantes y el vencimiento semestral de bonos Globales y Bonares”, resaltó el agente de liquidación y compensación Facimex.

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“En paralelo, el Banco Central deberá amortiguar el aumento estacional de la demanda de dinero. Dos procesos que entrarán en tensión frente a un mercado que llega ajustado en términos de liquidez y un Tesoro con poco margen para inyectar pesos en el sistema”, añadió el reporte.

Precios récord para el dólar

Por eso, en medio de tantas presiones, operadores coinciden en que el tipo de cambio oficial continúa operando bajo la indirecta influencia del BCRA, que se mantiene presente en los negocios a futuros.

El dólar mayorista tocó un nuevo máximo nominal al ascender hasta los 1.580 pesos, con una ganancia en el día de 15 pesos o 1%, con un monto significativo de USD 599,6 millones en el segmento de contado. El BCRA no intervino en el mercado y las reservas internacionales brutas cedieron en USD 81 millones, en los 49.362 millones de dólares.

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“Pasado el mediodía, ante una presión compradora cada vez más intensa, escasa oferta y un progresivo retiro de posturas vendedoras, el precio continuó acomodándose al alza”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.595 para la venta, según la referencia del Banco Nación, también en récord nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió $1.601,32 para la venta y $1.548,41 para la compra.

El dólar blue ascendió con fuerza 35 pesos o 2,1% en el día, a 1.675 pesos. También alcanzaron niveles máximos las paridades financieras del “contado con liquidación” ($1.788) y el dólar MEP ($1.685) a dos horas del cierre de la operatoria bursátil.

La brecha cambiaria entre el dólar mayorista y el “contado con liqui” superó así los 200 pesos o un 13%, la más amplia desde el 11 de abril de 2025 (24%), es decir la última sesión cambiaria previa al levantamiento del “cepo” o restricciones a la demanda de individuos.

Por otra parte la devaluación del peso argentino fue ajena al recorrido del real brasileño. Este viernes, el dólar en Brasil subía cuatro centavos o 0,7%, a 5,95 reales por unidad, un máximo desde enero de 2025.

Los precios del crudo operaron con alzas. Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte para enero avanzaron 0,8%, a USD 92,69 el barril, y los del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos subieron 1,2%, a USD 82,41 el barril, también para enero,

No obstante, el Brent tuvo un descenso del 4% en la semana y el contrato del WTI para diciembre, de 6%, a medida que aumentan las expectativas de un excedente de oferta, ya que los envíos a través del Estrecho de Ormuz han vuelto a niveles similares a los previos a la guerra. Esta fue la tercera semana consecutiva de declives para estos índices de referencia.