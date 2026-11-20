La imitadora se refirió a la reunión que tuvo con su expareja y contó cómo sigue la salud del productor (Video: Primicias YA-América TV)

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Fátima Florez aclaró desde Uruguay los términos de su reciente encuentro con Norberto Marcos, su expareja, y descartó que la reunión haya implicado algún tipo de negociación. La imitadora habló en vivo con el programa Primicias YA, de América TV, en medio de la entrega de los premios Martín Fierro, y salió al cruce de las versiones que circularon sobre un supuesto acuerdo al que habría llegado con su ex y del que luego habría dado marcha atrás.

La artista confirmó que el encuentro —organizado a través de un amigo en común, Jacobo Winograd— fue una tarde distendida entre personas con historia compartida. “Jacobo es amigo nuestro hace varios años. Ese famoso café que Norberto quiere tomar hace tiempo... me parecía también piola, interesante”, explicó. Según su relato, la reunión incluyó también a Estefi y transcurrió con humor y chistes: “La hemos pasado muy bien haciendo humor, chistes. De hecho después él nos regresó a casa, nos quiso traer hasta mi casa”. Para Florez, el balance fue claro: “Fue un lindo acercamiento. Nosotros lo vemos de ese lado. Después de un tiempo de no vernos me parece que está bueno”.

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Cuando desde el programa le plantearon que Jacobo había contado públicamente en Intrusos que las partes habrían llegado a un acuerdo y que ella luego lo habría echado para atrás, Florez fue terminante. “No, nunca se habló de acuerdos. No somos bilaterales de países. No somos presidentes con bilaterales y acuerdos”, respondió entre risas, y agregó: “Somos personas, somos seres humanos que han tenido una vida en común, que hemos estado juntos varios años acompañándonos en las buenas, en las malas”. La imitadora insistió en que lo que se dio fue “una charla superconstructiva” y cuestionó que todo se reduzca a lo material: “No sé por qué todos van a lo material y a la cuestión”.

El productor se encuentra internado hace varios días y tendrá que ser sometido a una cirugía de pulmón (Video: Intrusos-América TV)

Sobre el estado de salud de Marcos, del que está separada hace cuatro años, Florez precisó que no lo visita en el hospital para no generar una invasión, pero que mantiene contacto permanente con su médica. “Estoy en constante comunicación con la médica, la puedo nombrar, Silvina Serra, que es una excelente profesional. Tres veces por día hablo con ella”, detalló, y añadió que lleva el parte médico de primera mano gracias a ese vínculo con la Clínica Trinidad: “Confiamos en ella, en la Trinidad, como hace tantos años”. El productor ingresó con un pico de presión y luego tuvo que ser operado de urgencia en uno de sus pulmones, por lo que sigue ingresado en el centro de salud bajo monitoreo médico.

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Marina Calabró puso sobre la mesa una observación que Florez no esquivó: en estos cuatro años de separación, Marcos tuvo múltiples complicaciones de salud y siempre se lo vio “muy afectado por el quiebre del vínculo”. “Él medio que se vino abajo después de la ruptura”, planteó la conductora. Florez reconoció el peso de esa historia compartida: “Hemos estado juntos en momentos muy complicados de salud, que acá todos saben porque nos conocemos todos hace años. Y hemos estado ahí poniéndole el pecho, poniéndole garra, poniéndole oraciones, y se ha salido adelante de situaciones muy difíciles”. Sobre el encuentro reciente, fue concreta: “El día que lo vimos lo habíamos visto muy bien”.

Para cerrar, Florez trazó un paralelo con su propia experiencia familiar: su padre atravesó una neumonía hace dos meses y recibió el alta en tres días. “Hay que vacunarse, hay que cuidarse. Son gripes fuertes”, remarcó. Calabró coincidió y recordó que hoy toda gripe grave deriva en covid o gripe A, algo que también vivió en carne propia Carmen Barbieri.

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