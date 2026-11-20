Reinaldo Dennes murió por inyección letal en Texas tres décadas después del asesinato del joyero Janos Szucs. (Imagen de cortesía)

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Reinaldo Dennes, cubano de 70 años, fue ejecutado el jueves en Texas por el asesinato del joyero mayorista Janos Szucs durante un robo ocurrido en Houston en 1996.

La inyección letal se aplicó tres décadas después del crimen y convirtió a Dennes en la novena persona ejecutada en el estado durante 2026.

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Dennes fue declarado muerto a las 19:08, hora local, en la Unidad Huntsville de la Penitenciaría Estatal de Texas. El procedimiento se prolongó durante más de una hora por las dificultades del personal para encontrar una vena donde colocar las dos vías intravenosas para administrar pentobarbital, según informó CiberCuba.

Las vías finalmente fueron ubicadas en el pie izquierdo y en el lado izquierdo del cuello. El condenado permaneció sujeto a la camilla durante 63 minutos y se quejó reiteradamente de dolor: dijo que su pierna derecha “le estaba matando”, comparó la sensación con un calambre y pidió a Dios que terminara con su sufrimiento.

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El reverendo Jeff Hood, asesor espiritual de Dennes y testigo en la cámara de ejecución, calificó el procedimiento como “inequívocamente fallido”. Afirmó que fue la peor de las aproximadamente 15 ejecuciones que había presenciado.

La portavoz penitenciaria Amanda Hernandez sostuvo que se cumplieron todos los protocolos establecidos. También indicó que el dolor comunicado por Dennes correspondía a zonas de su cuerpo donde no se habían colocado las vías intravenosas.

Tras pasar casi tres décadas esperando la pena capital, el diseñador cubano reconoció su culpa en el homicidio del comerciante, asegurando que el oro y las joyas eran simple basura frente al dolor causado. (Cortesía: Texas)

El asalto a un joyero y un botín nunca recuperado

El asesinato ocurrió el 24 de enero de 1996 en el edificio Greenrich de Houston, donde Dennes tenía un taller de diseño de joyas en el mismo inmueble que Szucs. El joyero fue hallado con múltiples heridas de bala en su oficina tras el asalto, de acuerdo con Noticias Telemundo.

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Dennes ingresó al edificio junto con su hermano, José Alberto Dennes, disfrazado y con la colaboración de Estrella Martínez, empleada de limpieza y pareja sentimental del condenado. A cambio de USD 5.000, Martínez abrió una puerta trasera y distrajo al guardia de seguridad David Copeland.

Copeland recibió dos disparos, fingió estar muerto para sobrevivir e identificó posteriormente a Reinaldo Dennes como su atacante. El guardia murió cinco años antes de la ejecución.

Su esposa, Janice Copeland, asistió a la ejecución junto con otros familiares de las víctimas y el fiscal del condado de Harris, Sean Teare. “David siempre pensó que Reinaldo le sobreviviría. Lamentablemente, tenía razón”, expresó. “Finalmente, después de 30 años, se ha hecho justicia”.

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Del despacho de Szucs desaparecieron diamantes valorados entonces en aproximadamente USD 3,5 millones, unos USD 200.000 en efectivo y un anillo de diamante de cinco quilates que el joyero llevaba en el meñique. Don Smyth, el fiscal retirado que llevó el caso, sostuvo que se trató de “algo así como un trabajo desde adentro” porque los responsables conocían el sistema de seguridad.

Las joyas tendrían hoy un valor aproximado de USD 7,2 millones y nunca fueron recuperadas. Dennes reconoció años después que el botín “se perdió, se enterró y se perdió”.

Dennes permaneció casi 29 años bajo régimen de aislamiento en el corredor de la muerte de la prisión Polunsky. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi 29 años en el corredor de la muerte

Dennes nació en Arroyo Naranjo, La Habana, en 1956 y emigró con su familia a Estados Unidos cuando era niño. Creció en Miami y aprendió el oficio de joyero de su padre.

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Fue condenado a muerte en septiembre de 1997 y pasó casi 29 años en el corredor de la muerte, principalmente en la prisión Polunsky de Livingston, Texas. Allí permaneció en un régimen de aislamiento casi total, período en el que se dedicó al arte, al estudio de idiomas y a la religión.

En una entrevista con Telemundo 51 en 2022, admitió su responsabilidad: “Hice esas cosas, así que soy culpable”. También expresó arrepentimiento y afirmó que “la gente se vuelve loca por los diamantes, el oro, y todo eso es basura”.

Horas antes de morir, dijo a Noticias Telemundo que quería “salir de este mundo” y que no deseaba seguir viviendo en prisión. En su última declaración, pidió a su familia y sus seres queridos que creyeran en lo que les había dicho durante esos años y que conocieran “este gran regalo y gran gracia de Dios Padre”.

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Florida también ejecutó el jueves a Thomas Mitchell Overton, de 71 años, condenado por el asesinato de una pareja y de su hijo por nacer en los Cayos de Florida en 1991. Fue la vigésima ejecución de ese estado en 2026, un récord desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976.