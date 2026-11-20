El Cybertruck con un león de costado, en un guiño al presidente Javier Milei

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Tesla, la empresa de autos eléctricos de Elon Musk que acaba de desembarcar en el país, le cumplió el sueño al presidente Javier Milei.

A fines de septiembre, el mandatario dio una entrevista en el Club Económico de Nueva York con Bloomberg, y reveló cuál es el auto de sus sueños y contó cómo le gustaría personalizarlo con un símbolo que lo caracteriza desde sus inicios en la política.

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“Si yo me tuviera que comprar un auto para mi, me gustaría tener el Cybertruck, pero ese es otro tema. Imaginen que empiece a andar por Buenos Aires con un Cybertruck todo pintado de negro y un león dorado, es una cosa maravillosa”, dijo el mandatario, en referencia a la pick-up eléctrica de Tesla.

Javier Milei habla de su deseo de tener un Tesla Cybertruck negro con un león dorado durante una entrevista con Bloomberg

Ahora, en el evento de lanzamiento de la marca de autos del hombre más rico del mundo –con un patrimonio de USD 800.000 millones–, la marca “homenajeo” al Presidente. En la presentación mostraron una Cybertruck que cumple sus deseos y muestra un león rugiente en su parte trasera. Eso sí, no es un vehículo negro.

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Por el momento no está previsto que la marca venda la Cybertruck a nivel local; sólo lo hará con dos modelos de autos, el Tesla 3 y el SUV Tesla Model Y.

Cómo es la Cybertruck

El jefe de Estado ya había hablado de la camioneta en 2024, durante su primera reunión oficial con Musk, en Austin, Texas. Milei se subió a una Cybertruck y luego, en el streaming Carajo contó además que le pidió a Musk que le regalara un Tesla para moverse por la Argentina.

La camioneta local

La Cybertruck es una de las primeras pick-ups eléctricas de producción en serie del mercado estadounidense. Fue presentada por Musk en 2019 y las entregas comenzaron recién en diciembre de 2023. Se diferencia de cualquier otra camioneta por su carrocería de acero inoxidable, sus líneas rectas y los quiebres angulares que reemplazan las curvas habituales del segmento. La caja de carga tampoco sigue el patrón tradicional: sus laterales no son paralelos al piso, sino que descienden en ángulo desde la cabina hacia la parte trasera.

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En Estados Unidos, la Cybertruck se comercializa actualmente en tres configuraciones, todas con tracción integral. La autonomía varía según la configuración, aunque en las tres ronda entre los 500 y los 525 kilómetros con la batería completa.

Comprar una Cybertruck en el país implica pasar por el régimen de importación privada, ya sea a través de un importador o de manera particular.

La Tesla Cybertruck viene en tres versiones, con dos y tres motores. (Europa Press)

La atención sobre el vehículo también llegó al ámbito político. En mayo, la aparición de una Cybertruck en el estacionamiento del Congreso de la Nación, propiedad del diputado jujeño Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, reabrió el debate sobre los ingresos de los legisladores y el contraste con la situación económica de buena parte de la sociedad.

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El presidente Milei salió a respaldar al legislador nacional y sostuvo que no había ningún problema si había comprado el vehículo con dinero propio. En medio de la repercusión, Quintar le ofreció públicamente donarle la camioneta al Presidente para que la utilizara en el país.

El diputado Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, compró una Cybertruck y generó polémica.

Las fotos también mostraron que la unidad no tenía patente visible, un requisito establecido por la Ley Nacional de Tránsito. El entorno de Quintar afirmó que el vehículo estaba en regla y atribuyó la falta de chapa a una demora del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor en la asignación de la matrícula. Las imágenes además exhibieron neumáticos Pirelli, una marca poco habitual en Estados Unidos; aunque surgieron sospechas sobre un posible cambio de cubiertas, la ficha técnica de Tesla incluye los Scorpion ATR entre las opciones de fábrica para uso combinado.

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