Mauro Icardi junto a Wanda Nara a los besos en un vehículo todo terreno

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Mientras los expedientes judiciales avanzan, la China Suárez y Mauro Icardi eligieron Uruguay para tomarse unos días de descanso y lo mostraron sin reservas en sus redes sociales. La actriz publicó tres videos en sus historias de Instagram desde lo que parece un establecimiento rural del país vecino.

En uno de los registros, filmado mientras viajaban a bordo de un vehículo abierto, se escucha un breve intercambio entre ambos. Eugenia “la China” Suárez pregunta “¿Adónde me llevás?” y la voz de Icardi responde: “A perdernos”. Ella replica: “¡Oh! Te amo. Gracias, mi amor”. El clip sintetiza el tono de la escapada: distendida y deliberadamente pública, en contraste con la tensión que rodea a la pareja en Buenos Aires.

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Mauro Icardi al mando de la parrilla filmado por la China Suárez

Icardi preparó el asado y la China posó junto a los caballos

Las imágenes muestran una jornada de campo con distintas escenas. Con la canción “Quién es ese hombre”, de Ángela María Forero como fondo musical, Icardi apareció frente a una gran parrilla a leña, con remera verde oliva, pantalón claro y gorra, manipulando las brasas con pinzas mientras la humareda se elevaba entre los árboles y las guirnaldas de luces del jardín. La China, por su parte, se fotografió junto a los caballos del lugar con una bikini animal print de corpiño triangular y un short de jean muy corto, el pelo recogido y accesorios dorados.

En otra de las postales, ambos viajan en el mismo buggy del video: ella, con lentes de sol negros, le da un beso en la mejilla a Icardi mientras le toma el rostro con una mano. Entre las historias de la actriz, también se coló un detalle más íntimo: un envase de leche chocolatada de marca uruguaya junto a unos lentes de marco dorado y una cámara analógica Canon modelo A-1 sobre un mantel de encaje blanco.

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La China Suárez publicó tres videos con sus días junto a Mauro Icardi en Uruguay tras la resolución que le impide a Martín Migueles acercarce a él

El viaje ocurrió mientras avanzaba la causa en la fiscalía de Benavídez

La escapada no fue espontánea: según trascendió del expediente judicial, Icardi solicitó autorización para cruzar a Uruguay durante el fin de semana. El traslado se produjo en paralelo al avance de la causa radicada en la Fiscalía de Benavídez, donde el futbolista enfrenta a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara.

El origen del conflicto se remonta al viernes 6 de noviembre, cuando la hija mayor de Icardi y Nara —de 11 años— llamó a su madre para denunciar que el futbolista la había golpeado. La denuncia desencadenó un operativo policial en la casa de los Sueños, en el barrio La Isla de Nordelta, partido de Tigre, y la llegada de Migueles al lugar. Allí se produjeron dos cruces: uno entre Nara y la China Suárez, y otro entre el futbolista y el personal trainer. Icardi grabó ese último enfrentamiento y lo aportó como prueba ante la fiscalía de Tigre.

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La perimetral que consiguió Mauro Icardi contra Martín Migueles

La Justicia le impuso a Migueles una perimetral de 100 metros

Sobre la base de ese audio, el abogado penalista Francisco Oneto presentó un pedido de restricción contra Migueles. Tras un rechazo inicial, la apelación prosperó y la Justicia emitió una orden que le prohíbe a Migueles acercarse a menos de 100 metros de Icardi y a menos de 300 metros de su domicilio en Nordelta. La medida también le veda todo contacto con el futbolista por cualquier vía —personal, telefónica, mensajería instantánea o redes sociales— y tendrá vigencia durante 45 días corridos desde la notificación efectiva. El documento advierte que el incumplimiento podría configurar el delito de desobediencia.

La resolución tiene una implicancia práctica inmediata: Migueles actuaba como enlace entre el futbolista y su expareja y estaba autorizado a ingresar al barrio privado para retirar a las niñas cuando permanecen a cargo de su padre.

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La pelea de Wanda Nara, la China Suárez, Martín Migueles y Mauro Icardi

Wanda Nara y la China Suárez también tienen causas abiertas entre sí

El frente judicial no se agota allí. Nara presentó una denuncia contra Icardi por presunta violencia digital, con el argumento de que el futbolista financia perfiles falsos en redes sociales para dañar su imagen, y además reclama una deuda de seis meses de cuota alimentaria. Por su parte, la China Suárez denunció a la conductora por amenazas, luego de que Nara la contactara tras recibir mensajes que la inquietaron sobre una de sus hijas. Según se informó, la actriz también habría solicitado un botón antipánico.

En ese marco, las hijas de la expareja fueron convocadas a declarar en cámara Gesell. Ese testimonio, según se informó, será determinante para el avance de la causa por lesiones que pesa sobre Icardi. Nara contrató al abogado Diego Storto para su representación legal.

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