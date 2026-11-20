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La Universidad César Vallejo (UCV) y la Universidad Humanitas de Italia concretaron la graduación del primer grupo de participantes de su convenio de doble titulación en Enfermería. Las egresadas permanecerán en el país europeo para ejercer su profesión mediante contratos laborales indeterminados y con todos los beneficios establecidos por ley, según informó la propia universidad peruana.

Durante la ceremonia, César Acuña Peralta, fundador de la UCV, destacó las oportunidades de formación internacional que ofrece el acuerdo. “Hoy es un día histórico, porque queda demostrado que quienes estudian en la Universidad César Vallejo pueden acceder a un título internacional”, afirmó.

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Acuña expresó su deseo de que el convenio continúe y señaló que las integrantes de esta primera promoción obtuvieron excelentes calificaciones y lograron adaptarse a una cultura diferente durante su formación.

La importancia del intercambio académico y cultural también fue destacada por Luigi María Terracciano, rector de la Universidad Humanitas, quien manifestó su confianza en el fortalecimiento de la cooperación entre ambas instituciones.

“Esta es una jornada importante para ambas universidades, diría que es un día histórico. Este no es un proyecto de simple formación, sino que lleva una misión mayor que tiende un puente entre dos culturas”, sostuvo.

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Graduadas de Enfermería destacan por su desempeño académico en Italia

El desempeño académico de la promoción incluyó la distinción cum laude obtenida por Anavel Pérez Huamán, quien alcanzó la calificación más alta con una revisión de la evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de la técnica de punción única múltiple (MuST) para la canulación de fístulas arteriovenosas nativas en pacientes sometidos a hemodiálisis.

Más allá de los resultados académicos, la experiencia también implicó desafíos personales para las participantes. Sarita Vidal Roa, una de las graduadas, relató las dificultades que enfrentó al trasladarse a Italia, especialmente por la separación de su familia.

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“La parte más difícil de estar en otro país ha sido dejar a mi familia y mis hijos. Para cada uno de nosotros no ha sido fácil estar acá”, señaló durante la ceremonia.

Como parte de su evaluación académica, Vidal Roa sustentó una investigación sobre la eficacia de los catéteres perineurales continuos en el tratamiento del dolor después de una artroplastia total primaria de rodilla, mediante una revisión narrativa de la literatura científica.

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UCV incorporará enseñanza del italiano en Enfermería desde 2027

La UCV anunció, además, que desde 2027 incorporará la enseñanza del italiano en el plan de estudios de Enfermería, con el propósito de facilitar el acceso de nuevas promociones al convenio de doble titulación. La medida busca preparar a los alumnos interesados en continuar su formación en la Universidad Humanitas y favorecer su adaptación académica y profesional en Italia.