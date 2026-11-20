El presidente Bernardo Arévalo inauguró en Palestina de los Altos el primer Centro de Atención Permanente de Guatemala con helipuerto propio. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, inauguró este jueves un Centro de Atención Permanente en Palestina de los Altos, Quetzaltenango, el primer establecimiento de este tipo en el país con helipuerto propio. El centro atenderá principalmente a mujeres y niños, recibirá pacientes de municipios cercanos a la frontera con México y reforzará la red sanitaria departamental.

La actividad también sirvió para presentar el balance de inversión pública en Quetzaltenango, donde el Gobierno reportó 352 proyectos de infraestructura de transporte: 241 ya concluidos y 111 en ejecución. El plan incluye trabajos viales, centros educativos, becas universitarias, agua potable y saneamiento.

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El edificio de dos niveles fue financiado por el Consejo Departamental de Desarrollo y la Municipalidad de Palestina de los Altos. La obra superó los Q 10 millones en infraestructura y sumó Q 2,5 millones para equipamiento, mientras que el costo final alcanzó los Q 11,2 millones, por encima de los Q 9 millones presupuestados inicialmente.

El presidente Bernardo Arévalo inauguró en Palestina de los Altos el primer Centro de Atención Permanente de Guatemala con helipuerto propio. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

Un centro materno infantil con atención permanente

El nuevo establecimiento dispone de clínicas de ginecología y obstetricia con equipo de ultrasonido, dos salas de parto, área de emergencias, laboratorio, odontología, psicología, trabajo social, nutrición, farmacia y una sala de inmunizaciones.

En ese último sector se aplican vacunas contra la influenza a personas mayores de 60 años, niños de entre seis meses y cinco años y pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes o cáncer.

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El centro cuenta con 21 camas de hospitalización entregadas por la municipalidad, dos camillas adicionales para partos y camillas en cada clínica. La capacidad total de encamamiento se acerca a 35 unidades.

También dispone de dos ambulancias para trasladar pacientes desde comunidades aledañas, rampas para sillas de ruedas y camillas, además de sanitarios adaptados para personas con discapacidad.

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, detalló que Quetzaltenango tiene 125 centros comunitarios de salud, 88 puestos de salud, 18 centros de salud, seis centros de atención permanente, un centro de atención materno infantil y tres hospitales de referencia: Rodolfo Robles, Hospital de Occidente y Hospital de Coatepeque.

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“Esto se llama una red integrada e incluyente de servicios de salud”, afirmó Barnoya. El funcionario sostuvo que el ministerio busca reducir las brechas de cobertura y mantener la construcción de infraestructura sanitaria para las próximas administraciones.

El nuevo centro abastecerá a tres puestos de salud y a un centro de salud comunitario. Barnoya también agradeció al personal sanitario por su respuesta ante el brote de sarampión que atraviesa Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo inauguró en Palestina de los Altos el primer Centro de Atención Permanente de Guatemala con helipuerto propio. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

Escuelas, becas y obras viales en Quetzaltenango

Arévalo informó que fueron remozadas 1.131 escuelas en Quetzaltenango, dentro de una meta nacional que ya alcanzó a tres de cada cuatro establecimientos educativos del país. Además, se abrieron 11 institutos de nivel medio: seis de nivel básico y cinco de diversificado.

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La ampliación de cobertura incluyó la contratación de 1.977 maestros. El presidente también señaló que el programa de becas universitarias Nuestro Futuro otorgó 1.231 beneficios en todo el país, de los cuales 43 correspondieron a estudiantes quetzaltecos.

El Ministerio de Educación entregó otras 7.500 becas en el departamento. Durante la jornada, Arévalo inauguró además una Escuela de Lenguas Mayas en Cantel, construida con recursos del Consejo de Desarrollo, autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil.

En materia vial, el Gobierno reportó 80 kilómetros con obras de mejoramiento o atención de emergencia. Otros 13 proyectos de mantenimiento registran avances de entre 52% y 95%.

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De los 162 proyectos de calles previstos para Quetzaltenango, 97 fueron finalizados y 65 continúan en marcha. En agua y saneamiento, se contabilizaron 137 iniciativas: 65 concluidas y 72 en ejecución, entre sistemas de agua potable, alcantarillado y pozos.

El mandatario anunció que antes de que termine el año serán inaugurados 20 puestos de salud adicionales en Huehuetenango y San Marcos.

El pedido municipal para la aldea Los González

El alcalde de Palestina de los Altos, Genaro Méndez, solicitó apoyo para construir un camino hacia la aldea Los González, una zona que describió como abandonada durante años. Su intervención incluyó un tramo en idioma maya mam.

Méndez indicó que la municipalidad ya entregó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda los estudios y las planificaciones requeridas para la obra. Arévalo respondió que trasladaría la petición a la cartera correspondiente para evaluar su viabilidad.

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El presidente pidió mantener el trabajo coordinado entre el Gobierno central, las autoridades locales y las comunidades, y sostuvo que la rendición de cuentas forma parte de las obligaciones del servicio público.